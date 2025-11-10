Konkurentsiamet ei algatanud Pohlaku pakutud kokkuleppe kohta väärteomenetlust

Konkurentsiamet jättis MTÜ Jalgpalliklubi FCF Jalgpallikool vastu väärteomenetluse algatamata, kuna kokkuleppe sõlmimise katse ei ole väärteomenetluse korras karistatav. Samas andis amet soovituse lõpetada klubide vahel selline koostöö ja lepingud, mis piiravad või keelavad treenerite ja jalgpallurite ülemeelitamist ja värbamist.

2025. aasta alguses algatatud kriminaalmenetluse alusel oli konkurentsiameti uurimise all MTÜ Jalgpalliklubi FCF Jalgpallikool esindaja Aivar Pohlaku tehtud pakkumine MTÜ-le Mart Poomi Jalgpallikool sõlmida konkurentsi kahjustav kokkulepe. Tänavu 6. juulil jõustunud karistusseadustiku muudatusega lõpetas prokuratuur määrusega kriminaalmenetluse ning edastas materjalid konkurentsiametile väärteo- või konkurentsijärelevalvemenetluse otsustamiseks.

Esmaspäeval teatas konkurentsiamet, et jättis MTÜ Jalgpalliklubi FCF Jalgpallikool vastu väärteomenetluse algatamata, kuna kokkuleppe sõlmimise katse ei ole väärteomenetluse korras karistatav.

Konkurentsiamet pidas vajalikuks pöörduda kõikide turuosaliste poole soovitusega lõpetada klubide vaheline koostöö ja lepingud, mille sisuks on treenerite ja jalgpallurite ülemeelitamise ja värbamise piirang ja/või keeld ning vältida taoliste lepingute sõlmimist tulevikus.

Jalgpallitreeningu teenuseid osutavad juriidilised isikud on konkurentsiseaduse mõttes ettevõtjad, mistõttu kohalduvad jalgpalliklubidele konkurentsiõiguslikud reeglid, sh keeld sõlmida konkurentsi kahjustavaid kokkuleppeid, mille üle teeb järelevalvet Konkurentsiamet.

Konkurentsiamet rõhutas, et töötajatel ja jalgpalluritel on õigus valida töökohta vastavalt oma soovidele ja võimalustele. Töötajate ja mängijate ülemeelitamist ja värbamist keelavad kokkulepped avaldavad pikaajalist negatiivset mõju nii töö- ja palgatingimustele kui ka kogu turule, mistõttu on need seadusega rangelt keelatud. Konkurentsiamet võib määrata rahatrahvi konkurentsi kahjustava kokkuleppe, kooskõlastatud tegevuse ja ettevõtjate ühenduse otsuse keelu rikkumise eest kuni kümme protsenti ettevõtja või ettevõtjate ühenduse üleilmsest kogukäibest.

ERR-i portaal avaldas tänavu 2. juunil, et konkurentsiamet menetleb kriminaalasja, kus uuritakse võimalikku konkurentsi kahjustavat kokkulepet Eesti jalgpalliklubide vahel. Jalgpalliklubi Nõmme United töötaja sõnul pakkus neile taolist lepingut FC Flora nimel Eesti Jalgpalli Liidu juht Aivar Pohlak.

Ettepaneku sõlmida dokument, mis on pealkirjastatud kui "Jalgpalliklubi FC Flora ja Jalgpalliklubi Nõmme United vaheline hea tava kokkulepe" tegi Pohlak Nõmme Unitedile eelmise aasta 8. augustil toimunud veebikohtumisel, rääkis suvel Mart Poomi jalgpalliklubi Nõmme United noortetöö juht Madis Metsmägi.

Kohtumise ajend oli tüli, mis tekkis, kui üks FC Flora noormängija tahtis liituda Nõmme Unitediga.