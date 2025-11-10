X!

Konkurentsiamet ei algatanud Pohlaku pakutud kokkuleppe kohta väärteomenetlust

Eesti
Aivar Pohlak
Aivar Pohlak Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Konkurentsiamet jättis MTÜ Jalgpalliklubi FCF Jalgpallikool vastu väärteomenetluse algatamata, kuna kokkuleppe sõlmimise katse ei ole väärteomenetluse korras karistatav. Samas andis amet soovituse lõpetada klubide vahel selline koostöö ja lepingud, mis piiravad või keelavad treenerite ja jalgpallurite ülemeelitamist ja värbamist.

2025. aasta alguses algatatud kriminaalmenetluse alusel oli konkurentsiameti uurimise all MTÜ Jalgpalliklubi FCF Jalgpallikool esindaja Aivar Pohlaku tehtud pakkumine MTÜ-le Mart Poomi Jalgpallikool sõlmida konkurentsi kahjustav kokkulepe. Tänavu 6. juulil jõustunud karistusseadustiku muudatusega lõpetas prokuratuur määrusega kriminaalmenetluse ning edastas materjalid konkurentsiametile väärteo- või konkurentsijärelevalvemenetluse otsustamiseks.

Esmaspäeval teatas konkurentsiamet, et jättis MTÜ Jalgpalliklubi FCF Jalgpallikool vastu väärteomenetluse algatamata, kuna kokkuleppe sõlmimise katse ei ole väärteomenetluse korras karistatav.

Konkurentsiamet pidas vajalikuks pöörduda kõikide turuosaliste poole soovitusega lõpetada klubide vaheline koostöö ja lepingud, mille sisuks on treenerite ja jalgpallurite ülemeelitamise ja värbamise piirang ja/või keeld ning vältida taoliste lepingute sõlmimist tulevikus.  

Jalgpallitreeningu teenuseid osutavad juriidilised isikud on konkurentsiseaduse mõttes ettevõtjad, mistõttu kohalduvad jalgpalliklubidele konkurentsiõiguslikud reeglid, sh keeld sõlmida konkurentsi kahjustavaid kokkuleppeid, mille üle teeb järelevalvet Konkurentsiamet. 

Konkurentsiamet rõhutas, et töötajatel ja jalgpalluritel on õigus valida töökohta vastavalt oma soovidele ja võimalustele. Töötajate ja mängijate ülemeelitamist ja värbamist keelavad kokkulepped avaldavad pikaajalist negatiivset mõju nii töö- ja palgatingimustele kui ka kogu turule, mistõttu on need seadusega rangelt keelatud. Konkurentsiamet võib määrata rahatrahvi konkurentsi kahjustava kokkuleppe, kooskõlastatud tegevuse ja ettevõtjate ühenduse otsuse keelu rikkumise eest kuni kümme protsenti ettevõtja või ettevõtjate ühenduse üleilmsest kogukäibest. 

ERR-i portaal avaldas tänavu 2. juunil, et konkurentsiamet menetleb kriminaalasja, kus uuritakse võimalikku konkurentsi kahjustavat kokkulepet Eesti jalgpalliklubide vahel. Jalgpalliklubi Nõmme United töötaja sõnul pakkus neile taolist lepingut FC Flora nimel Eesti Jalgpalli Liidu juht Aivar Pohlak.

Ettepaneku sõlmida dokument, mis on pealkirjastatud kui "Jalgpalliklubi FC Flora ja Jalgpalliklubi Nõmme United vaheline hea tava kokkulepe" tegi Pohlak Nõmme Unitedile eelmise aasta 8. augustil toimunud veebikohtumisel, rääkis suvel Mart Poomi jalgpalliklubi Nõmme United noortetöö juht Madis Metsmägi.

Kohtumise ajend oli tüli, mis tekkis, kui üks FC Flora noormängija tahtis liituda Nõmme Unitediga.

Toimetaja: Urmet Kook

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:21

Konkurentsiamet ei algatanud Pohlaku pakutud kokkuleppe kohta väärteomenetlust

06:42

Senat astus esimese sammu valitsusseisaku lõpetamiseks

06:19

Riigikogulane ja linnavolinik Korobeinik soovib lõpetada kahel toolil istumise

06:12

Riigiprokurör: kokaiin on Eestis tavatarbijale üha kättesaadavam

05:55

Ukraina ründas Tuapse naftasadamat

00:15

Muutus maamaksu tõlgendamises tõstab kirikute maksukoormust

00:15

Vähese vihma võimalus püsib

00:15

Päevakaja (09.11.2025 18:00:00)

00:15

Päevakaja (08.11.2025 18:00:00)

00:15

Eestikeelse raamatu esmamainimisest möödub 500 aastat

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

09.11

Ott Tänak tõmbab rallikarjäärile pidurit

09.11

Ukrainas on rünnakute järel elektritootmine häiritud Uuendatud

09.11

Taivo Piller: lapsed annavad elule hoopis teise mõtte ja perspektiivi

09.11

Dermatoloog: väikesed harjumused määravad, kui väärikalt me vananeme

09.11

Ogier võitis Jaapanis ja tegi tiitliheitluse veel pingelisemaks, Tänak neljas Uuendatud

09.11

Theatrum ja Elektron.art jäid riigi tegevustoetuseta

09.11

Filipiinidele lähenev Fung-wong on paisunud supertaifuuniks

09.11

BBC direktor astus Trumpi kõne eksitava lõikamise tõttu tagasi

09.11

Hyundai tiimipealik: oleme kurvad, aga mõistame Tänaku otsust

09.11

USA-s tühistati riigiasutuste tööseisaku tõttu üle 1400 lennu

ilmateade

loe: sport

07:21

Konkurentsiamet ei algatanud Pohlaku pakutud kokkuleppe kohta väärteomenetlust

00:07

Real kaotas jälle Rayole punkte, Barcelona kasutas võimaluse ära

09.11

Kallas: TV 10 medalid võiks utsitada kaugemaid maakondi pisikut üles leidma

09.11

ETV spordisaade, 9. november

loe: kultuur

09.11

Ettevõtjad: kultuuriinimesed ei peaks eraraha küsimist võõristama

09.11

Theatrum ja Elektron.art jäid riigi tegevustoetuseta

09.11

Arvustus. "Frankenstein" ehk ühe koletise elu

09.11

Elin Kard: vabakutselisi nähakse endiselt heidikutena, kellega ei peaks tegelema

loe: eeter

09.11

Ettevõtjad: kultuuriinimesed ei peaks eraraha küsimist võõristama

09.11

Nordic Surfsisters: surf dikteerib kogu meie pere- ja tööelu

09.11

Sven Lõhmus: laulu ideed on mind tabanud autoroolis, kõrbes ja kassasabas

09.11

Dermatoloog: väikesed harjumused määravad, kui väärikalt me vananeme

Raadiouudised

00:15

Kaitsevägi korraldas isadepäeva Narvas

00:15

Võrus toimus toidulaat Uma mekk

07.11

Ministeerium otsib võimalusi Pärnu lahe kalavaru suurendamiseks

07.11

Eesti Energia sai kolmandas kvartalis suure kahjumi

07.11

Tallinna võimukõnelustel osalejad: Liivalaia trammiteed ei tule

07.11

Päevakaja (07.11.2025 18:00:00)

07.11

Kolonel Kiviselg: Venemaa jätkab Ukraina tsiviiltaristu pommitamist

07.11

Viljandi valla uus võimuliit: tuuleparke siia ei tule

07.11

Vaga: Reformierakond läheb riigikogu valimistele Michali juhtimisel

07.11

Raadiouudised (07.11.2025 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo