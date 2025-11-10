X!

Septembri eksport kasvas neli ja import kuus protsenti

Majandus
{{1762754820000 | amCalendar}}
Muuga sadam.
Muuga sadam. Autor/allikas: Tallinna Sadama koduleht
Majandus

Kaupade eksport septembris kasvas võrreldes 2024. aasta sama ajaga neli protsenti, ja import kuus protsenti. Teises ja kolmandas kvartalis väliskaubanduse kasv aeglustus, teatas statistikaamet.

Jooksevhindades eksportis Eesti septembris kaupu ligi 1,6 miljardi ja importis ligi 1,9 miljardi euro eest.

Kaubavahetuse puudujääk oli 292 miljonit eurot, mis on 46 miljonit eurot rohkem kui aasta varem.

Statistikaameti väliskaubanduse tiimi analüütik Jane Leppmets tõdes, et teises ja kolmandas kvartalis on Eesti väliskaubandus kasvanud aeglasemalt.

"Kui esimeses kvartalis suurenes kaupade eksport 14 protsenti, siis nii teises kui ka kolmandas kvartalis vaid neli protsenti. Kasvu aeglustumist mõjutas nii ekspordis kui ka impordis enim mineraalsete toodete kaubavahetuse vähenemine. Selle aasta üheksa kuuga kasvas kaupade eksport kokku seitse protsenti ning import kaheksa protsenti," lisas analüütik.

Septembris kasvas enim põllumajandussaaduste ja toidukaupade väljavedu

Septembris eksporditi kaupadest kõige rohkem elektriseadmeid (15 protsenti koguekspordist), põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (13 protsenti), puitu ja puittooteid (11 protsenti) ning transpordivahendeid (11 protsenti).

Võrreldes eelmise aastaga kasvas enim teravilja väljaveo suurenemise tõttu põllumajandussaaduste ja toidukaupade eksport (37 miljoni euro võrra ehk 22 protsenti), samuti transpordivahendite (25 miljoni euro võrra ehk 18 protsenti) väljavedu.

Kõige rohkem vähenes mineraalsete toodete eksport (41 miljoni euro võrra ehk 31 protsenti).

Peamised sihtriigid olid septembris Soome (16 protsenti koguekspordist), Läti (11 protsenti) ja Rootsi (10 protsenti). Soome ja Rootsi eksporditi enim elektriseadmeid ning Lätti transpordivahendeid.

Kõige rohkem suurenes kaupade väljavedu Rootsi (25 miljoni euro võrra), Iirimaale, Leetu ja Saudi Araabiasse (kõigisse 11 miljoni euro võrra). Rootsi veeti enam elektriseadmeid, Iirimaale ja Leetu transpordivahendeid ja Saudi Araabiasse põllumajandussaadusi.

Kõige rohkem vähenes eksport Singapuri (30 miljoni euro võrra), Ameerika Ühendriikidesse (25 miljoni euro võrra) ja Venemaale (21 miljoni euro võrra).

Eesti päritoluga kaubad moodustasid septembris 64 protsenti koguekspordist ja nende väljavedu kasvas aastaga neli protsenti. Kaupade reeksport ehk imporditud kaupade taasväljavedu suurenes viis protsenti.

Peamine impordipartner oli Soome

Enim imporditi septembris põllumajandussaaduseid ja toidukaupu, elektriseadmeid ning transpordivahendeid (kõigi osatähtsus 13 protsenti koguimpordist). Aastaga kasvas kõige rohkem põllumajandussaaduste ja toidukaupade (27 miljoni euro võrra ehk 12 protsenti) sissevedu Eestisse. 

Septembris imporditi kaupu enim Soomest (13 protsenti koguimpordist), Saksamaalt (12 protsenti) ja Lätist (11 protsenti). Soomest ja Lätist toodi kõige rohkem mineraalseid tooteid ja Saksamaalt mehaanilisi masinaid. Aastaga kasvas import enim Saksamaalt (30 miljoni euro võrra) ja Hollandist (28 miljoni euro võrra). Saksamaalt suurenes mehaaniliste masinate ning Hollandist põllumajandussaaduste ja toidukaupade sissevedu. Kõige rohkem kahanes import Ameerika Ühendriikidest (14 miljoni euro võrra). 

Ökonomist: ekspordi sihtriikide osas on näha üllatavaid arenguid

Luminori peaökonomist Lenno Uusküla ütles septembri näitajaid kommenteerides, et Eesti ekspordi sihtriikide osas on näha erisuunalisi ja ka üllatavaid arenguid.

Pikalt madalseisus olnud eksport Rootsi on kasvanud septembris aastaga 20 protsenti. "Kas see on püsiv muutus, on vara öelda. Kasv on olnud samas suurusjärgus ka Poola, Ühendkuningriiki ja Taani," tõdes Uusküla.

"Aastaga on kasvanud tugevalt põllumajandussaaduste eksport, seda lausa 22 protsenti. Kuna toiduainete hinnad on maailmaturul kõrged ja nõudlus suur, siis see aitab kaasa Eesti toiduainete tootjate ekspordile," ütles Uusküla.

"Eesti ekspordi struktuuris ei ole selgelt näha, et me oleks liikumas väärtusahelas ülespoole ja pakuksime muule maailmale järjest kõrgtehnoloogilisemaid tooteid. Kaupade ekspordi kõrval on kasvamas küll teenuste eksport, kuid töötleva tööstuse osas positiivseid arenguid napib," lisas Uusküla. "Ka kolm aastat peale Venemaa kaubanduse lõppu pole selgelt arengut positiivsuse suunas toimunud."

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:11

Galerii: Uue Kunsti Muuseumis avati Eesti kunstnike piltvaipade näitus

09:08

Rando Kuustik: me ei vaja hariduses uut bürokraatiat, vaid uut ausust

09:04

Galerii: Tallinna Kammerorkestri uue kontserdisarja avas USA-s tegutsev Silver Ainomäe

09:00

Politseijuht: oleme sageli vaid plaastri panijad

08:59

Septembri eksport kasvas neli ja import kuus protsenti Uuendatud

08:44

ERR-i teleuudised kell 7:00

08:38

Viljandi treener kaotusest Põlvale: ma ei saa mängijaid enam aidata

08:28

Isa vaimne säilenõtkus toetab lapse õigeaegset sündi

08:28

Galerii ja videod: R2 minilaivil musitseeris Alonette

08:22

Keelesäuts. Martidele kakku, kadridele villu

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

09.11

Ott Tänak tõmbab rallikarjäärile pidurit

09.11

Ukrainas on rünnakute järel elektritootmine häiritud Uuendatud

09.11

Taivo Piller: lapsed annavad elule hoopis teise mõtte ja perspektiivi

09.11

Dermatoloog: väikesed harjumused määravad, kui väärikalt me vananeme

09.11

Theatrum ja Elektron.art jäid riigi tegevustoetuseta

09.11

Ogier võitis Jaapanis ja tegi tiitliheitluse veel pingelisemaks, Tänak neljas Uuendatud

09.11

BBC direktor astus Trumpi kõne eksitava lõikamise tõttu tagasi

09.11

Filipiinidele lähenev Fung-wong on paisunud supertaifuuniks

09.11

Hyundai tiimipealik: oleme kurvad, aga mõistame Tänaku otsust

05:55

Ukraina ründas Tuapse naftasadamat

ilmateade

loe: sport

08:38

Viljandi treener kaotusest Põlvale: ma ei saa mängijaid enam aidata

08:05

Rosenthal: kui klubihooajale mõelda, oleks võinud EM-i vahele jätta

07:21

Konkurentsiamet ei algatanud Pohlaku pakutud kokkuleppe kohta väärteomenetlust

00:07

Real kaotas jälle Rayole punkte, Barcelona kasutas võimaluse ära

loe: kultuur

09:11

Galerii: Uue Kunsti Muuseumis avati Eesti kunstnike piltvaipade näitus

09:04

Galerii: Tallinna Kammerorkestri uue kontserdisarja avas USA-s tegutsev Silver Ainomäe

08:22

Keelesäuts. Martidele kakku, kadridele villu

08:13

Minu elu muutnud raamat | Krista Kaer ja "Luulet 1960–1967"

loe: eeter

08:28

Galerii ja videod: R2 minilaivil musitseeris Alonette

09.11

Ettevõtjad: kultuuriinimesed ei peaks eraraha küsimist võõristama

09.11

Nordic Surfsisters: surf dikteerib kogu meie pere- ja tööelu

09.11

Sven Lõhmus: laulu ideed on mind tabanud autoroolis, kõrbes ja kassasabas

Raadiouudised

00:15

Kaitsevägi korraldas isadepäeva Narvas

00:15

Päevakaja (09.11.2025 18:00:00)

00:15

Päevakaja (08.11.2025 18:00:00)

00:15

Vähese vihma võimalus püsib

00:15

Muutus maamaksu tõlgendamises tõstab kirikute maksukoormust

00:15

Eestikeelse raamatu esmamainimisest möödub 500 aastat

00:15

Võrus toimus toidulaat Uma Mekk

07.11

Ministeerium otsib võimalusi Pärnu lahe kalavaru suurendamiseks

07.11

Eesti Energia sai kolmandas kvartalis suure kahjumi

07.11

Tallinna võimukõnelustel osalejad: Liivalaia trammiteed ei tule

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo