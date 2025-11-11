X!

BBC seisab silmitsi litsentsitasu reformiga

Ühendkuningriigi kultuuri-, meedia- ja spordiminister Lisa Nandy kavatseb algatada BBC reformimise.
Ühendkuningriigi kultuuri-, meedia- ja spordiminister Lisa Nandy kavatseb algatada BBC reformimise. Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com / Martyn Wheatley
Välismaa

Briti ringhäälingukompanii BBC seisab äsjase uudistega manipuleerimise skandaali valguses silmitsi laiaulatusliku ja põhjaliku reformiga, mis võib viia telelitsentsitasu süsteemi ümberkujundamiseni, kirjutas BBC skandaali põhjalikult kajastanud Briti leht The Telegraph.

Ühendkuningriigi kultuuriminister Lisa Nandy kavatseb enne jõule algatada avaliku konsultatsiooni BBC kuningliku harta uuendamise üle, keskendudes rahastusmudeli jätkusuutlikkusele ja avaliku usalduse taastamisele pärast väiteid kallutatusest ja hiljutist peadirektor Tim Davie ja uudistejuht Deborah Turnessi tagasiastumist.

Reformi ajendiks on BBC-d tabanud usalduskriis ja selle erapooletuse küsimuse alla seadnud skandaalid, sh uudistemagasini Panorama eetrisse antud videomontaaž, mis moonutas USA presidendi Donald Trumpi rolli Kapitooliumi rahutustes 2021. aasta jaanuaris. Trump on juba ähvardanud BBC-d ühe miljardi dollari suuruse kohtuasjaga, kui see ei vabanda ega korva kahju.

Tema advokaatide esmaspäevases kirjas korporatsioonile öeldi, et kui tema nõudmisi ei täideta, ei jää USA presidendil muud valikut kui oma seaduslike ja õiglaste õiguste jõustamine... sealhulgas kohtusse kaebamine vähemalt 1 000 000 000 dollari suuruse kahjutasu saamiseks, vahendas The Telegraph.

Briti valitsuse ettevalmistatav konsultatsioon käsitleks Telegraphi andmeil BBC rahastamise alternatiive, näiteks segamudelit, kus osa raha laekub litsentsitasust, osa tellimustest, avaliku usalduse taastamist ja kompanii juhtimise ülevaatamist.

Telegraph tõi ka välja, et uuringufirma YouGov-i küsitluse kohaselt peavad pooled britid BBC-d kallutatuks, kusjuures 31 protsenti liiga vasakpoolseks ja 19 protsenti liiga parempoolseks.

BBC harta viimast uuendamist 2016. aastal juhtinud John Whittingdale, ütles, et litsentsitasu ei ole pikas perspektiivis jätkusuutlik ja kutsus ministreid üles kaaluma alternatiive.

"See on nüüd reaalsus, et igal aastal lõpetab hulk inimesi maksmise, sest nad otsustavad, et nad ei vaja enam BBC-d, kuna nad pääsevad kõigile soovitud teenustele ligi voogedastusteenuste kaudu. On oht, et saabub murdepunkt, kus üha kasvav hulk inimesi, kes ütlevad, et nad ei kavatse maksta, muutub üleujutuseks. Me pole veel seal, aga see on silmapiiril," tõdes Whittingdale

Konservatiivide varikultuuriminister Nigel Huddleston tõdes, et BBC litsentsitasu põhineb Briti avalikkuse usaldusel ja kindlustundel BBC vastu, mis samuti sõltub erapooletusest.

"Seega, kui erapooletus on ohus, on ohus ka litsentsitasu. Siin pole lihtsat lahendust, aga ma arvan, et see on täiesti asjakohane aruteluteema ja alternatiivsete rahastamisallikate otsimine on selle oluline osa," ütles Huddleston.

BBC teenis litsentsitasuga eelmisel aastal 3,7 miljardit naela, mis on nelja aasta madalaim tootlus, ja moodustas 68 protsenti kompanii rahastamisest. Ülejäänud osa saadi väljaspool Ühendkuningriiki müüdud reklaamist ja muudest ärituludest, sealhulgas toetustest, autoritasudest ja renditasudest.

Tulude languse taustal on kasvanud litsentsitasude maksmisest kõrvalehoidumine viimase nelja aasta jooksul hinnanguliselt 62 protsenti, tõustes 6,95 protsendilt aastatel 2019–2020 11,30 protsendini aastatel 2023–2024.

BBC nõukogu esimees Samir Shah on varem öelnud, et jõukamatelt leibkondadelt võidakse hakata küsima telelitsentsi eest rohkem. Valitsevad leiboristid on kritiseerinud praegust ühtlast määra kui regressiivset.

BBC kriitikud, sealhulgas Nigel Farage ja John Whittingdale, rõhutavad, et praegune süsteem on pikaajaliselt ebapüsiv, sest inimesed liiguvad voogedastusteenuste juurde.

Telegraphi andmeil loodab valitsus enne jõule käivitatavate konsultatsioonidega panna paika BBC tegevuse raamid järgmiseks kümnendiks.

Leht tõi välja, et kultuuriminister on varem öelnud, et loodab litsentsitasu osas olla radikaalne ja keeldus välistamast täielikult tellimustel põhinevat mudelit, mis oleks võrreldav voogedastusteenustega. Oktoobris ütles ta, et tema arvates võiks senise litsentsitasu kui jõustamatu asendada segamudel, mis hõlmab iga-aastast makset ja tellimustel põhineva sisu elemente.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: The Telegraph

