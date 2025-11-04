X!

Lekkinud memo: BBC eksitas Trumpi kõne toimetamisel vaatajaid

Välismaa
USA president Donald Trump
USA president Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/AFP/POOL
Välismaa

Briti rahvusringhäälingu endine nõunik Michael Prescott koostas sisemise memo, milles süüdistab oma varasemat tööandjat vaatajate eksitamises. Prescotti lekkinud memos seisab, et BBC monteeris Donald Trumpi 6. jaanuari kõnet viisil, mis jättis mulje, nagu president oleks õhutanud rünnakut Kapitooliumi vastu.

Nädal enne viimaseid USA valimisi oli eetris BBC legendaarne uuriva ajakirjanduse saade "Panorama", mis kajastas Trumpi 6. jaanuaril 2021 peetud kõnet. Lõigatud klipis näidati lõiku, kus Trump õhutas rahvast minema Kapitooliumile ja siis seal ägedalt võitlema. 

Tegelikult ütles Trump need kaks lauset erinevatel aegadel ning ka kontekst oli teine. Trump ütles, et kõnnib koos oma toetajatega ja soovib, et nad teeksid oma hääle rahumeelselt ja patriootlikult kuuldavaks. Ligi tund aega hiljem esitas Trump aga oma valeväiteid valimiste võltsimise kohta ning ärgitas siis oma toetajaid ägedalt võitlema. 

BBC ei andnud vaatajatele märku, et kaadreid oli lõigatud ja kohandatud. Taustal kõlas veel sünge muusika.

Prescott tõstatas oma mured ning ajalehe The Telegraph poolt avaldatud memos seisab, et saade pani Trumpi ütlema asju, mida ta tegelikult kunagi ei öelnudki. See saavutati klippide kokkulõikamise teel ning Prescott süüdistab nüüd BBC-d vaatajate eksitamises. 

19-leheküljelise dokumendiga tutvus ajaleht The Telegraph ning see saadeti varem Prescotti poolt BBC juhatusele. Prescott väidab, et BBC juhtkond ei võtnud tema muresid arvesse ja lükkas mitmed kaebused tagasi. 

Prescott tõi esile ka teisi näiteid, kus väidetavalt näitas BBC 2024. aasta kampaania ajal Trumpi tahtlikult kehvas valguses.

Prescotti arvates keskendus BBC liigselt Kamala Harrise kampaaniateemadele, nagu abort ja naiste õigused. Seda tehti aga valimiste võtmeteemade arvelt, nagu majandus, tööhõive ja sisseränne, vahendas The Telegraph. 

Prescotti memo jõudis juba ka ookeani taha ning Donald Trumpi poeg Donald Trump Jr. jõudis juba BBC-d süüdistada kallutatuses. Leke pakub suurt kõneainet ka Briti meedias ning konservatiivsed poliitikud püüavad nüüd olukorda enda huvides ära kasutada. 

Suurbritannia endine peaminister Boris Johnson teatas, et BBC käitus häbiväärselt, lõigates kaadreid viisil, et jätta muljet, nagu oleks Trump mässu õhutanud. Johnsoni sõnul levitab BBC Suurbritannia lähima liitlase kohta valesid.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Telegraph, The Times, The Guardian

