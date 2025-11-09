X!

BBC direktor astus Trumpi kõne eksitava lõikamise tõttu tagasi

Välismaa
Tim Davie.
Tim Davie. Autor/allikas: SCANPIX/PA WIRE
Välismaa

BBC peadirektor Tim Davie ja uudistejuht Deborah Turness astusid tagasi pärast kriitikat, mille kohaselt BBC Panorama dokumentaalsaade eksitas vaatajaid USA presidendi Donald Trumpi kõne monteerimisega, vahendas BBC.

Davie ütles, et nagu kõik avalik-õiguslikud organisatsioonid, pole ka BBC täiuslik, ent peab alati olema avatud, läbipaistev ja vastutustundlik. "Kuigi see pole ainus põhjus, on praegune arutelu BBC Newsi ümber mõistetavalt minu otsusele kaasa aidanud. Üldiselt toimib BBC hästi, aga on tehtud ka vigu ja peadirektorina pean mina võtma lõpliku vastutuse," ütles Davie.

Davie tagasiastumist toetas kogu BBC juhatuse koosseis.

Nädal enne viimaseid USA valimisi oli eetris BBC legendaarne uuriva ajakirjanduse saade "Panorama", mis kajastas Trumpi 6. jaanuaril 2021 peetud kõnet. Lõigatud klipis näidati lõiku, kus Trump õhutas rahvast minema Kapitooliumile ja siis seal ägedalt võitlema.

Tegelikult ütles Trump need kaks lauset erinevatel aegadel ning ka kontekst oli teine. Trump ütles, et kõnnib koos oma toetajatega ja soovib, et nad teeksid oma hääle rahumeelselt ja patriootlikult kuuldavaks. Ligi tund aega hiljem esitas Trump aga oma valeväiteid valimiste võltsimise kohta ning ärgitas siis oma toetajaid ägedalt võitlema.

BBC ei andnud vaatajatele märku, et kaadreid oli lõigatud ja kohandatud. Taustal kõlas veel sünge muusika.

Möödunud nädalal avaldas The Telegraph BBC endise nõuniku Michael Prescotti koostatud sisemise memo, kus süüdistas oma varasemat tööandjat vaatajate eksitamises.

Samuti paljastas see ringhäälinguorganisatsiooni Iisraeli-vastase hoiaku ja väited, et sooliselt kriitilisi küsimusi oli alahinnatud.

Viimase nädala jooksul on The Telegraph avalikustanud ringhäälinguorganisatsiooni ühekülgse Gaza-teemalise kajastuse, transsooliste debati tsenseerimise ja Donald Trumpi kõne võltsimise.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

05:55

Ukraina ründas Tuapse naftasadamat

00:15

Muutus maamaksu tõlgendamises tõstab kirikute maksukoormust

00:15

Eestikeelse raamatu esmamainimisest möödub 500 aastat

00:15

Kaitsevägi korraldas isadepäeva Narvas

00:15

Päevakaja (09.11.2025 18:00:00)

00:15

Võrus toimus toidulaat Uma mekk

00:15

Päevakaja (08.11.2025 18:00:00)

00:15

Vähese vihma võimalus püsib

00:07

Real kaotas jälle Rayole punkte, Barcelona kasutas võimaluse ära

09.11

Kallas: TV 10 medalid võiks utsitada kaugemaid maakondi pisikut üles leidma

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

09.11

Ott Tänak tõmbab rallikarjäärile pidurit

09.11

Ukrainas on rünnakute järel elektritootmine häiritud Uuendatud

09.11

Taivo Piller: lapsed annavad elule hoopis teise mõtte ja perspektiivi

09.11

Ogier võitis Jaapanis ja tegi tiitliheitluse veel pingelisemaks, Tänak neljas Uuendatud

09.11

Dermatoloog: väikesed harjumused määravad, kui väärikalt me vananeme

09.11

Theatrum ja Elektron.art jäid riigi tegevustoetuseta

09.11

Filipiinidele lähenev Fung-wong on paisunud supertaifuuniks

09.11

Hyundai tiimipealik: oleme kurvad, aga mõistame Tänaku otsust

09.11

BBC direktor astus Trumpi kõne eksitava lõikamise tõttu tagasi

09.11

USA-s tühistati riigiasutuste tööseisaku tõttu üle 1400 lennu

ilmateade

loe: sport

00:07

Real kaotas jälle Rayole punkte, Barcelona kasutas võimaluse ära

09.11

Kallas: TV 10 medalid võiks utsitada kaugemaid maakondi pisikut üles leidma

09.11

ETV spordisaade, 9. november

09.11

Korvpallinaiskond alustab valiktsüklit: tahaks uued võidud koju tuua

loe: kultuur

09.11

Ettevõtjad: kultuuriinimesed ei peaks eraraha küsimist võõristama

09.11

Theatrum ja Elektron.art jäid riigi tegevustoetuseta

09.11

Arvustus. "Frankenstein" ehk ühe koletise elu

09.11

Elin Kard: vabakutselisi nähakse endiselt heidikutena, kellega ei peaks tegelema

loe: eeter

09.11

Ettevõtjad: kultuuriinimesed ei peaks eraraha küsimist võõristama

09.11

Nordic Surfsisters: surf dikteerib kogu meie pere- ja tööelu

09.11

Sven Lõhmus: laulu ideed on mind tabanud autoroolis, kõrbes ja kassasabas

09.11

Dermatoloog: väikesed harjumused määravad, kui väärikalt me vananeme

Raadiouudised

07.11

Ministeerium otsib võimalusi Pärnu lahe kalavaru suurendamiseks

07.11

Eesti Energia sai kolmandas kvartalis suure kahjumi

07.11

Tallinna võimukõnelustel osalejad: Liivalaia trammiteed ei tule

07.11

Päevakaja (07.11.2025 18:00:00)

07.11

Kolonel Kiviselg: Venemaa jätkab Ukraina tsiviiltaristu pommitamist

07.11

Viljandi valla uus võimuliit: tuuleparke siia ei tule

07.11

Vaga: Reformierakond läheb riigikogu valimistele Michali juhtimisel

07.11

Raadiouudised (07.11.2025 15:00:00)

07.11

Viieteistkümnes koolis käib noppeõpe

07.11

Raadiouudised (07.11.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo