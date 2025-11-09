X!

BBC plaanib vabandada Trumpi kõne toimetamise eest

Donald Trump.
Donald Trump. Autor/allikas: SCANPIX/GETTY IMAGES/SAMUEL CORUM
Ajalehe The Telegraph andmetel plaanib Briti ringhäälinguorganisatsioon BBC vabandada mullu USA president Donald Trumpi valimiste eel eetris olnud saates Trumpi 2021. aasta 6. jaanuari kõne eksitavaks monteerimise eest.

Telegraphi andmetel kirjutab BBC juht Samir Shah esmaspäeval kultuuri-, meedia- ja spordikomiteele vabanduse selle eest, mil viisil Trumpi kõne kokku monteeriti.

Nädal enne viimaseid USA valimisi oli eetris BBC legendaarne uuriva ajakirjanduse saade "Panorama", mis kajastas Trumpi 6. jaanuaril 2021 peetud kõnet. Lõigatud klipis näidati lõiku, kus Trump õhutas rahvast minema Kapitooliumile ja siis seal ägedalt võitlema. Tegelikult ütles Trump need kaks lauset erinevatel aegadel ja teises kontekstis.

Trump ütles, et kõnnib koos oma toetajatega ja soovib, et nad teeksid oma hääle rahumeelselt ja patriootlikult kuuldavaks. Ligi tund aega hiljem esitas Trump aga oma valeväiteid valimiste võltsimise kohta ning ärgitas siis oma toetajaid ägedalt võitlema. 

Möödunud nädalal avaldas The Telegraph BBC endise nõuniku Michael Prescotti koostatud sisemise memo, kus süüdistas oma varasemat tööandjat vaatajate eksitamises. Prescott väidab, et BBC juhtkond ei võtnud tema muresid arvesse ja lükkas mitmed kaebused tagasi. 

Prescotti memo leke pakub suurt kõneainet ka Briti meedias ning mitmed poliitikud, nende seas endine peaminister Boris Johnson kutsunud BBC peadirektor Tim Daviet üles tagasi astuma.

Reedel süüdistas Valge Maja BBC-d sihikikult petmises ning nimetas organisatsiooni "vasakpoolseks propagandamasinaks".

Toimetaja: Barbara Oja

Allikas: The Telegraph

