Tallinna väikese ringtee ehituse plaan on juba paar aastat ootel

Tallinna väikese ringtee trass. Rohelisega on märgitud lennujaama tunneli eelistatud, lühem variant, kollasega pikem.
Tallinna väikese ringtee trass. Rohelisega on märgitud lennujaama tunneli eelistatud, lühem variant, kollasega pikem. Autor/allikas: Hendrikson & Ko
Kuigi riigi transpordiametil on juba mõnda aega valmis Tallinna väikese ringtee projekt, siis riik selle ehitamiseks lähiaastatel raha ette ei näe ning seega pole praegu suurt tähendust ka Tallinna uue võimuliidu soovil ringtee projektiga edasi minna.

Keskerakond, kes suure tõenäosusega moodustab lähiajal Isamaaga Tallinnas uue võimuliidu, teatas juba kaks nädalat tagasi, kuid nad Isamaaga küsimusi ja vastuseid vahetasid, et nende jaoks on Tallinna liiklusobjektidest kõige olulisem riigiga ühiselt rajatav Tallinna väike ringtee, millega peab linna eestvedamisel edasi liikuma.

Väike ringtee pole aga munitsipaalprojekt, vaid sellega tegeleb riigi transpordiamet.

Transpordiameti esindaja ütles ERR-ile, et neile anti riigi poolt mõned aastad tagasi ülesanne korraldada Tallinna väikese ringtee eelprojekti koostamine. "Tänaseks on eelprojekt valmis ja edasised tegevused peatatud," ütles transpordiameti teehoiukava juht Tarmo Mõttus.

Põhjus, miks projekt seisab, on lihtne: seda pole valitsuse poolt kinnitatud riigiteede teehoiukavas.

"Transpordiamet saab edasisi tegevusi töösse võtta ehitusobjekti märkimisega valitsuse poolt kinnitatavasse riigiteede teehoiukavasse, millega määratakse ehitusobjektide rahastus ja ehitusaastad. Kahjuks ei ole Tallinna väikese ringtee ehitamist kehtivasse kavasse märgitud ja seetõttu on täna teada vaid see, et lähiaastatel ehitustöödega ei alustata," lausus Mõttus.

Mõttuse sõnul on riigi prioriteetideks hoopis Euroopa Liidu põhivõrgu teede nõuetele vastavaks ehitamine aastaks 2030, kuid ka selle jaoks eraldatud täiendav raha ei ole piisav nende teede põhivõrgu nõuetele vastavaks viimiseks.

Põhivõrku kuuluvad Eestis Tallinna-Pärnu-Ikla tee kogu ulatuses ja Tallinna-Tartu maantee.

Väikese ringtee eelprojekti koostamist rahastasid Tallinna linn, Rae vald ja Tallinna Lennujaam. Lennujaam oli projekti kaasatud põhjusel, et nende territooriumil asuks umbes kilomeetri pikkune tunnel, mis on osaks väikesest ringteest.

Ringtee ulatuks Smuuli tänavast Viljandi maanteeni, tegu on 2+2 maanteega, kuhu rajatakse ka jalg- ja jalgrattateed ning sillad, viaduktid, bussipeatused, jalakäijate tunnelid ning tunnel lennuvälja alla.

Ringtee projektkiirus on 80 km/h, mis tähendab, et piirkiiruseks on enamjaolt 70 km/h, osal lõikudel, näiteks nendel, mis jäävad Tallinna piiresse, oleks piirkiirus 50 km/h.

Kui algselt oli kaalumisel kaks varianti, kuidas väike ringtee Tallinna lennujaamast läbi viia, siis transpordiamet laitis ümbersõidu selle liigse pikkuse tõttu maha ning seega jäi ainukeseks võimaluseks rajada tunnel. Tunneli jaoks on praeguseks koostatud kaks varianti, millest eelistatud oli lühem ja sirgem, kus piirkiiruseks on 70 km/h.

Tartu maantee ristumine väikese ringteega. Autor/allikas: Hendrikson & Ko

04:51

