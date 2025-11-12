Saarde volikogu liige jäi lõplikult süüdi võltsimises

Pärnumaa Saarde vallavolikogu liige Heli Juhkamsoo jäi lõplikult süüdi ametialases võltsimises ja võltsitud dokumendi kasutamises, sest riigikohus ei võtnud tema kaitsja kaebust menetlusse.

Juhkamsoo võltsis aastatel 2019-2021 Kilingi-Nõmme vabaaja-keskuse juhina töötades tööaja arvestuse tabeleid ja esitas võltsitud tabelid Saarde vallavalitsusele.

Pärnu maakohus mõistis Juhkamsoo aprillis süüdi ja määras talle rahalise karistuse. Juhkamsoo kaitsja kaebas otsuse edasi ringkonnakohtusse, mis jättis augustis maakohtu otsuse muutmata. Kaitsja kaebas otsuse edasi ka riigikohtusse, kuid riigikohus ei võtnud kaebust menetlusse ning süüdimõsitev otsus on nüüd jõustunud. Kohalikel valimistel uuesti volikokku pääsenud

Juhkamsoo kehtiva kriminaalkaristuse tõttu volikogu töös osaleda ei tohi ning talle määratakse asendusliige.