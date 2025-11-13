Valitsus andis Eesti Posti erastamise käivitamisele heakskiidu

Valitsus andis heakskiidu alustada ettevalmistusi aktsiaseltsi Eesti Post ehk Omniva erastamiseks, et tagada postiteenuse kättesaadavus kogu Eestis, suurendada ettevõtte investeerimisvõimet ning vähendada riigi äririski.

Valitsuse neljapäevasel kabinetinõupidamisel tehtud otsus käivitab analüüsid ja ettevalmistused, mille käigus pannakse väliste finants- ja juriidiliste nõustajate abil kokku Eesti Posti erastamisplaan.

Töö tulemuste põhjal otsustab valitsus järgmisel aastal, kas ja millises vormis erastamisega edasi minna.

Eesti Posti juhatuse esimees Martti Kuldma ütles, et erastamine looks ettevõttele uusi võimalusi kasvuks ja postivaldkonna jätkusuutlikkuse tagamiseks.

"Postiturg muutub kiiresti – kirjade maht väheneb ja pakiäri kasvab. Erakapitali kaasamine võimaldaks investeerida uutesse tehnoloogiatesse ja tõsta teenuse kvaliteeti edukaks konkureerimiseks teiste pakiettevõtetega koduturul, aga ka rahvusvahelist laienemist," lausus Kuldma.

Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras ütles, et inimeste jaoks jääb kõige olulisem samaks.

"Ükskõik, kes on ettevõtte omanik, jääb riik ikka vastutama universaalse postiteenuse toimimise ja kvaliteedi eest. Teenus peab olema inimestele kättesaadav ning vastama seaduses sätestatud nõuetele. Konkurentsiameti jätkab järelevalvet, et tagada teenuse usaldusväärsus ja õiglane hind," sõnas Terras.

Terrase sõnul vajab Eesti Post edasiseks kasvuks investeerimisvõimet ja paindlikkust, mida riigi omandis olek ei pruugi tagada.

Omniva teenindab kliente kõigis kolmes Balti riigis ning tegutseb rahvusvahelise logistikavõrgustikuna enam kui kümnes riigis. Ettevõtte eelmise aasta müügitulu oli 141 miljonit eurot, millest universaalne postiteenus moodustas ligikaudu seitse protsenti. Praegune leping universaalse postiteenuse osutamiseks kehtib kuni 2029. aastani.