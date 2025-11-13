Galerii: Valio avas Võrus põhjamaade suurima juustulao

Uus kõvajuustuladu on senisest laost 11 korda suurem. Laos on 6000 ruutmeetrit põrandapinda, kus tööstusrobotid saavad juustukerad paigutada 22-korruselistele riiulitele, kogupikkusega 56 kilomeetrit.

Investeering kõrgtehnoloogilisse juustulattu ulatus ligi 8,5 miljoni euroni. Võrus valmivast kõvajuustust läheb 95 protsenti ekspordiks.

"Läbi selle lao me saame kasvada. Teine oluline punkt on see, et me kontrollime tootmisest kuni küpsetamiseni ja kauba väljasaatmiseni kogu protsessi ise ehk me saame kindlama ja parema kvaliteedi. Vähe oluline ei ole ka kulusääst, sest täna me enamiku oma juustust küpsetame Itaalias ja tõime seda osaliselt tagasi, et ümber pakkida, aga läbi selle investeeringu me küpsetame kõik Võrus ja müüme kauba välja Võrust," lausus Valio Eesti tegevjuht Maido Solovjov.