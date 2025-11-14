Riik ehitab Imavere ristmiku ümber

Transpordiameti teehoiuteenistuse ida osakonna juhataja Anti Palmi ütles, ERR-ile, et praegu käib veel projekti ja projekteerimise lõpetamine ning tööd algavad ilmselt järgmisel aastal.

"Loodame saada projekti hanke küpseks selliselt, et detsembris saaksime ta riigihangete registrisse üles panna. Siis saaks kevadel esimesel võimalusel lepingu sõlmida ning esimesed tööd saaksid pihta hakata järgmisel suvisel tee-ehitushooajal. Ilmselt kestavad tööd vähemalt kaks hooaega. Kui kõik hästi sujub, siis 2027. aasta sügisel võiks see 2+2 teelõik ja Imavere ristmik selles osas valmis olla," lausus Palmi.

Ta märkis, et praeguste arvutuste kohaselt jääb tööde maksumuseks umbes 20 miljonit eurot.

"Sellega saab Imaverre suunduva tee kahetasandiliseks ja kokku ca neli kilomeetrit 2+2 maanteed Tallinna ja Tartu vahele juurde," lisas ta.

"Eesmärk on saada Euroopa põhimaanteede võrgustiku Eesti osa 2+2 maantee nõuetele vastavaks. See Imavere lõik on allesjäänud osast võib-olla üks kõige ohtlikumaid, kuna tal on selline halva raadiusega kurv. Imavere suunal liigub ca 4000 autot ööpäevas, põhimaanteel üle 11 000 auto ööpäevas. See oleks üks selline kõige ohtlikum ja keerukam koht, mis võiks olla järgmisena lahendatud," rääkis Palmi.

Imavere risti läheduses on ka Tikupoisi tankla. Palmi sõnul tankla tee-ehituse tõttu kolima ega muul moel kannatama ei pea.

"Ma ei usu. Tikupoisil on olnud harukordne võimalus ennast praeguse trassi ääres võimalikult hästi liiklejatele sisse sööta, et inimestele jääks see asukoht lihasmällu. Ligipääsud sinna on tagatud. Kui muus osas liigub sõlm natukene põhja poole, ehk et see kurv muutuks laugemaks, siis olemasolev maantee jääb Imavere suunda ikkagi käima. Tallinna poolt tulijal on suhteliselt lihtsasti võimalik sinna endiselt saada. Põhimaantee ei liigu Tikupoisist ja kõigest, mis seal ümber on, nii kaugele, et see ei jääks maanteele näha. Eritasandiline ületus jõuab samuti põhimõtteliselt sinna samasse kohta välja, kus see tänane ristmik ka on. On lootust, et see jääb püsima. Seal on kõvasti vaeva nähtud selle koha rajamisega ja ta on väga transiitliikleja teenindamise iseloomuga koht. Ma usun, et nad leiavad enda koha ka tulevikus," rääkis Palmi.

"Selle ristmiku ehitus hakkab suures osas algul toimuma olemasolevast teest natuke eemal. Palju töid on kõrval uuel trassil, seega loodan, et liiklejate häiringuid on vähe. Kui inimesed jäävad ootama veel seda, miks nende töödega ei alustatud Mäo poolt, loogilise jätkuva jadana, siis hetkel on lootus, et järgmisena alustatakse Tallinn-Tartu maanteel hankeid ka Mäo-Imavere lõigu osas. Hetkel loodame, et selle ehitus võiks olla kohe pärast Imavere ristmiku valmimist 2028. või 2029. aastal, sõltuvalt sellest, kuidas rahastus meid teehoiukavas kohustab," lausus Palmi veel.