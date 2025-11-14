X!

Riik ehitab Imavere ristmiku ümber

Eesti
Teetööd. Foto on illustratiivne.
Teetööd. Foto on illustratiivne. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Riik asub järgmisel aastal ümber ehitama Imavere ristmikku Järvamaal. Tööd valmivad eeldatavalt 2027. aastal ja lähevad maksma umbes 20 miljonit eurot.

Transpordiameti teehoiuteenistuse ida osakonna juhataja Anti Palmi ütles, ERR-ile, et praegu käib veel projekti ja projekteerimise lõpetamine ning tööd algavad ilmselt järgmisel aastal.

"Loodame saada projekti hanke küpseks selliselt, et detsembris saaksime ta riigihangete registrisse üles panna. Siis saaks kevadel esimesel võimalusel lepingu sõlmida ning esimesed tööd saaksid pihta hakata järgmisel suvisel tee-ehitushooajal. Ilmselt kestavad tööd vähemalt kaks hooaega. Kui kõik hästi sujub, siis 2027. aasta sügisel võiks see 2+2 teelõik ja Imavere ristmik selles osas valmis olla," lausus Palmi.

Ta märkis, et praeguste arvutuste kohaselt jääb tööde maksumuseks umbes 20 miljonit eurot.

"Sellega saab Imaverre suunduva tee kahetasandiliseks ja kokku ca neli kilomeetrit 2+2 maanteed Tallinna ja Tartu vahele juurde," lisas ta.

"Eesmärk on saada Euroopa põhimaanteede võrgustiku Eesti osa 2+2 maantee nõuetele vastavaks. See Imavere lõik on allesjäänud osast võib-olla üks kõige ohtlikumaid, kuna tal on selline halva raadiusega kurv. Imavere suunal liigub ca 4000 autot ööpäevas, põhimaanteel üle 11 000 auto ööpäevas. See oleks üks selline kõige ohtlikum ja keerukam koht, mis võiks olla järgmisena lahendatud," rääkis Palmi.

Imavere risti läheduses on ka Tikupoisi tankla. Palmi sõnul tankla tee-ehituse tõttu kolima ega muul moel kannatama ei pea.

"Ma ei usu. Tikupoisil on olnud harukordne võimalus ennast praeguse trassi ääres võimalikult hästi liiklejatele sisse sööta, et inimestele jääks see asukoht lihasmällu. Ligipääsud sinna on tagatud. Kui muus osas liigub sõlm natukene põhja poole, ehk et see kurv muutuks laugemaks, siis olemasolev maantee jääb Imavere suunda ikkagi käima. Tallinna poolt tulijal on suhteliselt lihtsasti võimalik sinna endiselt saada. Põhimaantee ei liigu Tikupoisist ja kõigest, mis seal ümber on, nii kaugele, et see ei jääks maanteele näha. Eritasandiline ületus jõuab samuti põhimõtteliselt sinna samasse kohta välja, kus see tänane ristmik ka on. On lootust, et see jääb püsima. Seal on kõvasti vaeva nähtud selle koha rajamisega ja ta on väga transiitliikleja teenindamise iseloomuga koht. Ma usun, et nad leiavad enda koha ka tulevikus," rääkis Palmi.

"Selle ristmiku ehitus hakkab suures osas algul toimuma olemasolevast teest natuke eemal. Palju töid on kõrval uuel trassil, seega loodan, et liiklejate häiringuid on vähe. Kui inimesed jäävad ootama veel seda, miks nende töödega ei alustatud Mäo poolt, loogilise jätkuva jadana, siis hetkel on lootus, et järgmisena alustatakse Tallinn-Tartu maanteel hankeid ka Mäo-Imavere lõigu osas. Hetkel loodame, et selle ehitus võiks olla kohe pärast Imavere ristmiku valmimist 2028. või 2029. aastal, sõltuvalt sellest, kuidas rahastus meid teehoiukavas kohustab," lausus Palmi veel.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

UUS HOOAEG

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:00

Kiviselg: Ukrainas Oleksandrivka piirkonnas võib tekkida venelaste läbimurde oht

15:49

JJ-Street Tantsukool sai ministeeriumi heakskiidu tegevuse jätkamiseks

15:47

Tarmu Tammerk: isad, isad ja teistmoodi isad

15:42

"Spordipühapäev" võtab luubi alla seisu Eesti jalgpallis ja laskesuusas

15:40

Balti riikide elanikud on keskkonnateemade suhtes Euroopas kõige leigemad

15:25

Raadiouudised (14.11.2025 15:00:00)

15:02

Soome võrkpallilegend on valmis aitama Barrust

15:00

Alexandra Pärna lühifilm valiti Cannes'i lühifilmifestivalil parimaks tudengifilmiks

14:59

Riik ehitab Imavere ristmiku ümber

14:55

Peep Kuld: riik premeerib raiskamist ja karistab kokkuhoidu

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

04:35

PPA alustas Isa Khalilovi elamisloa tühistamist

13.11

E-Piim on rahalistes raskustes, ettevõtte juhiks toodi Peep Peterson

13.11

Sõja 1359. päev:Ukraina kinnitas rakettide Flamingo kasutamist Venemaa taristu ründamiseks Uuendatud

13.11

Karjalas kukkus alla Vene hävitaja Su-30

14:25

Ukraina tabas Novorossiiski naftasadamat Uuendatud

13.11

Tallinna väikese ringtee ehituse plaan on juba paar aastat ootel

13.11

Erivajadustega inimesed peavad aprillist teenuste eest ise rohkem maksma Uuendatud

13.11

Avapoolaja ilusti vastu pidanud Eesti kaotas kindlalt Norrale Uuendatud

13.11

EL plaanib Hiina väikepakkidele järgmisel aastal kehtestada tollimaksu

09:27

USA kuulutas välja uue sõjalise operatsiooni Lõuna-Ameerikas

ilmateade

loe: sport

15:42

"Spordipühapäev" võtab luubi alla seisu Eesti jalgpallis ja laskesuusas

15:02

Soome võrkpallilegend on valmis aitama Barrust

14:22

Tribuntsov parandas jälle Eesti rekordit

13:40

Henri Drell pikendas Joventutiga lepingut

loe: kultuur

15:00

Alexandra Pärna lühifilm valiti Cannes'i lühifilmifestivalil parimaks tudengifilmiks

14:44

ERM-is avati restoranist Tarvas erilahendusega päästetud Elmar Kitse pannoo

14:15

PÖFF-i külastab näitleja Golshifteh Farahani

14:06

Tallinnas esineb eksperimentaalne popartist James K

loe: eeter

14:31

Toitumisterapeut: maitsemeele teadlik harjutamine aitab magusaisu ohjata

12:53

Oskar Seeman: olen ise ka peast veel pigem laps

11:59

Saate võttel rängalt kukkunud Viilma: selleni viis mu riskialdis iseloom

11:43

Neeme Järvi: kuigi pidin pärast laulupidu natukene kannatama, tulen sellest välja

Raadiouudised

12:35

Tartus lisandub järgmisel õppeaastal kümneid gümnaasiumikohti

12:35

Laupäeval sajab mitmel pool lund, lörtsi ja vihma

12:20

Raadiouudised (14.11.2025 12:00:00)

10:05

Briti Tööparteis kasvab rahulolematus peaministriga

09:50

Sõmerul avati vabadusvõitleja ja metsavenna Ruuben Lamburi skulptuur

09:45

Uuring: iga viies turist ööbib Eestis külaliskorteris

09:40

Kohati sajab vihma ja lörtsi

09:25

Raadiouudised (14.11.2025 09:00:00)

13.11

Rahalistes raskustes E-Piim peab läbirääkimisi uue investoriga

13.11

Päevakaja (13.11.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo