Eesti liitus uue põlvkonna jalaväe lahingumasinate arendusega

Eesti, Soome, Leedu, Hollandi, Norra ja Rootsi esindajad Helsingis kokkulepet allkirjastamas.
Eesti allkirjastas Soome, Leedu, Hollandi, Norra ja Rootsiga Helsingis koostöökokkuleppe, et tihendada koostööd CV90 uue põlvkonna lahingumasinate väljatöötamiseks ja võimalikuks hankimiseks tulevikus.

Koostöölepe võimaldab kuuel riigil saada tootjalt BAE Systems Hägglunds AB-lt teavet arenduses olevate CV90 võimekuste ja tehniliste lahenduste kohta ning osaleda koos teiste leppe osalistega tarneaegade läbirääkimistel.

Riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) peadirektori asetäitja Katri Raudsepp ütles, et riikide vahel sõlmitud tehniline kokkuleppega ei kaasne veel ostukohustust.

"Täna ei ole Eesti võtnud ühtegi kohustust, kuid kokkulepe on eelduseks, et saada detailsemat infot lahingumasinate maksumuse ja tarneaegade osas," lisas Raudsepp.

Koalitsiooniga liitumata peaks Eesti vajadusel soetama neid üldises järjekorras, kuid tarneaeg oleks sel juhul märksa pikem.

Raudsepa sõnul ollakse uue põlvkonna lahingumasinate soetamisega endiselt ettevalmistavas faasis, kus võrreldakse eri tootjate platvorme, nende hinnangulisi maksumusi ja eeldatavaid elutsüklikulusid.

"Samuti oleme tootjatelt küsinud ühekuulise testperioodi hinnapakkumisi Eestis ning uurinud võimalusi, kuidas kaasata protsessi Eesti kaitsetööstusettevõtteid," lisas Raudsepp.

Lõplik ostuotsus tehakse siis, kui CV90MK 4 lõplik hind koos tarneaegadega on selgunud.

Toimetaja: Karin Koppel

