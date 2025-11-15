Transpordiamet: teedel püsib jäite ja libeduse oht

Transpordiamet hoiatab, et kuna teetemperatuuris on null kraadi ligidal, püsib nendel jäite ja libeduse oht.

Pärastlõunal on maanteed peamiselt soolaniisked või soolamärjad, Kesk- ja Põhja-Eestis sajab kohati lund või lörtsi ja see muudab teed lumesoolaseguseks. Väiksema liiklussagedusega teed võivad olla lumised ja libedad.

Sisemaal on õhutemperatuurid +1 ja -1 kraadi vahel, rannikul ja saartel võib olla aga kuni +5 kraadi. Teetemperatuurid on kõikjal 0 kraadi ligidal, jäädes +1 ja -2 kraadi vahele. Teedel püsib jäite ja libeduse oht.



Ilmaprognoosi kohaselt jätkub õhtul ja öösel lume-, lörtsi- ja vihmasadu mis võib madala teetemperatuuri korral jäätuda ja tuua kaasa libedust.

Suverehvidega liiklejatel soovitame sõidud edasi lükata, kui sõitu hilisemaks ajastada pole võimalik, siis tuleb sõidukijuhil olla äärmiselt ettevaatlik ja valida teeoludele vastav sõidustiil.