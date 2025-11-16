X!

"Ukraina stuudios" kell 18.45: kolonelleitnant Suur ja Raag

Sel pühapäeval on "Ukraina stuudios" saatekülalisteks kolonelleitnant Marten Suur ja julgeolekuekspert Ilmar Raag.

Lisaks aeglasele, kuid järjekindlale edasiliikumisele Pokrovskis, vallutasid venelased vähemalt kaks küla ka Zaporižžja oblastis. Lahinguline initsiatiiv kaldub üha enam nende poolele. Kui kaua suudavad Ukraina kaitsjad Pokrovskit hoida ja mida on neil vastu panna venelaste suhteliselt edukaks osutunud nn imbumistaktikale, seda analüüsib kolonelleitnant Marten Suur.

Samal ajal tabas Ukraina juhtkonda järjekordne suur korruptsiooniskandaal, mis on ametist viinud juba kaks ministrit. Kui suur löök on see president Volodõmõr Zelenskile ja kuidas korruptsioon ning raskused rindel mõjuvad ukrainlaste kaitsetahtele, seda selgitab julgeolekuekspert ja Ukraina abistaja Ilmar Raag. 

Saatejuht on Reimo Sildvee. "Ukraina stuudio" on ETV eetris pühapäeval kell 18.45.

Toimetaja: Valner Väino

"Ukraina stuudios" kell 18.45: kolonelleitnant Suur ja Raag

