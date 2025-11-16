ERR Ukrainas: tagalas asunud Pokrovskest on saanud paari nädalaga rindelinn

Viimati olid ERR-i reporter ja operaator Tarmo Aarma Pokrovskes (mitte segi ajada Pokrovskiga – toim) umbes kuu aega tagasi. Selle aja jooksul on olukord drastiliselt muutunud. Mitte ainult vene droonid, vaid ka mürsud kukuvad juba siin asuva silla taha.

Silla taga asub naaberküla Oleksandrivka.

"Kui hakati kesklinna pommitama, hakkasid inimesed siit põgenema. Kui hakati pommitama sildasid, siis lasid jalga peaaegu kõik. Väga vähe inimesi jäi," rääkis kohalik elanik Sergii.

Enne täiemahulist sõda elas linnas 10 000 elanikku – peaaegu kõik neist on nüüdseks linnast lahkunud

"Pokrovskes, on veel inimesi, aga Oleksandrivkas, on inimesi väga vähe, võib-olla 20. Aga oli üle tuhande," märkis Sergii.

Paarisaja meetri kaugusel sillast on värsked pommitamise jäljed. Igor ei tahtnud lahkuda, aga neli päeva tagasi lastud liugpomm hävitas tema auto ja lisaks naabri maja.

"Laseme jalga, evakueerume. Kuidas siin elada? Siin ei ole võimalik elada," ütles Igor.

Kuu aega tagasi jõi ERR-i kaamerameeskond turuplatsil pressiohvitseridega kohvi. Linn ja turuplats olid toona rahvast täis.

Turuplatsi kõrval asus ATB – Ukraina kõige suurema kaubandusketi pood. ATB-d pommitati kaks nädalat tagasi. Samal ajal kadus linnast elekter, vesi ja gaas. Tänavad tühjenesid.

Muide, inimesed mitte ainult ei lahku Pokrovskest, vaid tulevad ka siia tagasi. Tõsi, lühikeseks ajaks.

Kohalikud Tatjana ja Grigori tulid üheks päevaks oma kodulinna tagasi.

"Me oleme kohalikud, me läksime juba ära. Me tulime tagasi ainult tänaseks, vaatama, mis siin on juhtunud. Me juba teadsime, et liugpommid kukkusid siia ja sinna. Praegu jalutasime ja nägime, et muusikakooli enam ei ole," rääkis Tatjana.

Tatjana ja Grigori lahkusid kaks nädalat tagasi, kui vene väed olid umbes kahekümne kilomeetri kaugusel linnast.

"Mina istusin viimase hetkeni. Ma jäin viimasena meie tänavalt. Siis ei saanud enam siia jääda. Me läksime ära ja täna tulime tagasi, sest jätsime kõik oma vara siia. Võtsime kaasa ainult poti, kausi, et süüa teha, leidsime kiirest üürikorteri Dnipro linnas ja läksime ära."

Pokrovske asub seal, kus kohtuvad Dnepropetrovski, Zaporižžja ja Donetski oblast. Grigori sõnul, edenevad venelased siin jõudsalt. "Siit Zaporižžja suunas on külad Višneve, 65. hobusefarm, Novooleksandrivka. Nad on juba seal. Siit üle jõe on küla Punane Lõman, mis nüüd kannab nime Dobropasovo. Kuulujutud räägivad, et seal nähti juba luuregruppe. See on siit viis-kuus kilomeetrit," rääkis ta.

Kaamerameeskonna jutt kohalikega jäi lühikeseks. Jalutada ja jutustada rindeäärses linnas ei ole väga hea mõte.

"Me praegu siit läheme Dniprosse. Tahtsime siia jääda ööseks, aga tundub, et sellest ei tule midagi välja," lisas Tatjana.