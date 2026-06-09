Zelenski lubas koostööd üle piiri eksinud droonide tõrjumisel

"Me teeme omalt poolt tööd, meil on ka kogemusi Lähis-Ida piirkonnas, kuhu me oleme juba saatnud oma meeskondi, meil on koolitatud personal. /---/ Me oleme valmis seda tegema ka oma heade lähedaste partneritega Euroopas," ütles Zelenski pärast president Alar Karisega peetud kohtumist antud pressikonverentsil ERR-i ajakirjaniku Tatjana Gassova ukrainakeelsele küsimusele vastates. Zelenski sõnul on selline tegevus Lähis-Idas olnud edukas.

"Meil on drone-deal, droonikokkulepe, mis ei puuduta ainult [droonide] ostmist, vaid see on seotud ka muude oluliste asjadega, mida me täna juba arutasime. Me oleme selleks kõigeks juba valmis, me oleme valmis saatma oma eksperte igal ajal ja me oleme seda juba teinud. Teeme seda koos oma lähedaste partneritega," rõhutas Ukraina president.

Droonikokkulepe näeb droonitehnoloogia tarnimise kõrval ette ka kogemuste vahetamist, spetsialistide koolitamist ja julgeolekualast koostööd. Zelenski rõhutas, et Ukraina teeb juba sellist koostööd oma partneritega Euroopas ja on valmis saatma operatiivselt oma eksperte sellise koostöö edendamiseks.

"Ma ei saa kõiki detaile teile esitada, aga see on üks lahendustest," lisas Zelenski.

Ukraina pikamaa ründedroonid on Venemaa strateegiliste objektide ründamise käigus viimastel kuudel sattunud korduvalt ka Eesti ja Läti õhuruumi, ning Lätis tabanud ka üht kütusemahutit suuremat kahju siiski põhjustamata. Balti riikides õhuturbemissioonil olevad NATO hävitajad on nii Eestis kui Lätis ka ühe korra sinna eksinud drooni alla tulistanud.

Zelenski rääkis pressikonverentsil, et Ukraina reageerib kõikidele Venemaa rünnakutele, kasutades selleks ka kauglööke, mida ta nimetas "pikamaa sanktsioonideks" ja teeb seda põhjendusega.

"Ma mõistan, mida Venemaa teeb – nemad tahavad eskaleerida suhteid ja pingeid Euroopa Liidu siseselt, kui meie reageerime Venemaa rünnakutele. Ja kui Lätis või Leedus või Eestis on näha Venemaa droone, siis me mõistame, miks see niimoodi on. Ja kui Ukraina droonid siia jõuavad, siis me teame, mida venelased püüavad teha – nad on püüdnud elektroonilise sõjapidamise vahendiga meie droone kursilt kõrvale kallutada ja siia suunata," tõdes ta.

Ukrainaga tehtavast koostööst eksinud droonide tõrjumisel rääkis ka Karis, kelle sõnul on Ukrainal sellekohane ekspertiis olemas, mida sai näha ka äsjalõppenud õppusel Kevadtorm.

"Nüüd ongi küsimus, et kuidas siit edasi saada, sest me oleme näidanud, et droone on võimalik maha võtta ka lennukitega, aga see on väga kallis lõbu. Ehk me peame leidma võimaluse, et kasutada Ukraina ekspertiisi ja see tehnoloogia ja need võimalused tuua siia, et seda juhtuks," rääkis Karis.

"Kuigi võib-olla etteruttavalt tuleks öelda, et paratamatult kuna käib sõda, siis neid juhtumeid tõenäoliselt tuleb veel, me peame sellega arvestama. Aga siin ma soovitan ka meie enda inimestel jääda rahulikuks, kui mõned droonid siia ära eksivad senikaua, kui me jälle suudame täielikku kaitset teha," lisas Eesti president.

Zelenski on teisipäeval Eestis visiidil, mille käigus ta kohtub ta president Alar Karise ja peaminister Kristen Michaliga ning osaleb Põhjala ja Balti riikide koostööformaadi (NB8) tippkohtumisel.