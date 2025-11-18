Kliimaministeerium kaalub elektritõukeratta keeldu alla 10-aastastele

Leis vastas riigikogu liikme Aleksandr Tšaplõgini arupärimisele, et kliimaministeerium arutab võimalust kehtestada rendiettevõtetele kohustus rakendada usaldusväärseid vanuse- ja identiteedikontrollimise meetmeid.

"Ettepaneku elluviimisel tuleb arvestada liiklusohutuse paranemise kõrval ka mõjusid teenuseosutajale, kes peavad leidma kasutajasõbraliku tehnilise lahenduse ning vajavad selle rakendamiseks piisavalt aega. Samuti on oluline meeles pidada, et kergliikurid on keskkonnasõbralik liikuvuslahendus, mille kasutamist tuleks pigem soodustada. Muudatuste eesmärk peaks olema tasakaalu leidmine, mis toetab nii ohutust kui ka kasutajamugavust," märkis Leis.

Leisi sõnul kaalub kliimaministeerium ka kergliikurijuhi vanusele alammäära kehtestamist ja juhtimisõiguse nõude laiendamist.

"Kehtiva korra kohaselt peab 10–15-aastane kergliikurijuht sõiduteel sõitmisel omama jalgrattajuhiluba. Alla 10-aastane laps kergliikurit sõiduteel iseseisvalt juhtida ei tohi. Ministeerium on kaalumas võimalust keelata alla 10-aastastel lastel sõita kergliikuriga lisaks sõiduteele ka jalakäijatele ja ratturitele mõeldud teedel," lausus Leis.

Samuti on tema sõnul kaalumisel jalgrattajuhiloa omamise kohustuse kehtestamine sõitmiseks jalakäijatele ja ratturitele mõeldud teedel. "Lisaks uurime lapsevanemate teadlikkuse tõstmise ja koolides infomaterjalide levitamise võimalusi," ütles Leis.

Pisimopeedi võib kehtiva korra kohaselt juhtida vähemalt 14-aastane inimene ning vanusepiirang kohaldub nii sõiduteel sõitmise kui ka jalgrattateel ning jalgratta- ja jalgteel sõitmise korral. Jalgteel ja kõnniteel pisimopeediga sõita lubatud ei ole. Lisaks peab kehtiva korra kohaselt 14- ja 15-aastasel pisimopeedijuhil olema jalgratta juhtimisõigus kõigil nimetatud teedel sõitmise korral.

Leis: nõuded peavad vastama reaalsele liikluspildile

ERR-ile antud kommentaaris kinnitas Leis, et kergliikurite ja pisimopeedide kasutamine ei ole mäng, vaid liiklemine, millel on reeglid ja riskid ning laste ja noorte kasvav õnnetuste arv näitab, et praegused vanuse-, juhiloa- ja koolitusnõuded tuleb üle vaadata, et need vastaksid praegusele liikluspildile. Ta lisas, et kliimaministeerium esitas oktoobris liikluskomisjonile esialgsed ettepanekud, mille arutelu nüüd jätkub.

"Näiteks on erinevad teenusepakkujad seadnud kergliikurite kasutajatele vanuse alampiiriks 18 eluaastat, kuid ei kontrolli selle nõude täitmist. Seetõttu arutasime kohustuse kehtestamist, et vältida olukordi, kus kergliikur või pisimopeed satub kogemusteta sõitja kätte. Tavapäraselt kontrollivad erinevad teenusepakkujad isiku vastavust mobiil-ID või Smart-ID lahenduse abil," lausus Leis.

Leisi selgitust mööda on jalgrattajuhiloa nõude puhul jutt esialgu 10- kuni 15-aastastest kergliikurijuhtidest ning seda jalakäijatele ja ratturitele mõeldud teedel. "Jalgrattaga sõitmisel jääks kehtima praegune kord, kus juhiluba on vajalik juhul, kui 10–15-aastane soovib liigelda sõiduteel," lisas minister.

Leis rääkis, et ühe võimalusena arutatigi ka kergliikurijuhtidele vanuse alampiiri - 10 eluaastat - kehtestamist, sarnaselt jalgratturijuhi vanuse alammääraga. "See kehtiks kõikjal, olenemata sellest, kas sõidetakse kõnniteel, jalgrattateel või sõiduteel. Nii selle kui eelmise näite puhul kontrolliks nõuete täitmist PPA, nii nagu teisteski liiklusvaldkondades," sõnas Leis.

Detailidest, kas ja millised täpsed lahendused ja kohustused kujunevad, on ministri sõnul veel vara rääkida.

"Praegu kogume täiendavaid ettepanekuid, seejärel hinnatakse nende mõju ohutuse parandamisele ning tehakse otsused, milliste muudatustega minnakse edasi. Kõik huvigrupid saavad kliimaministeeriumile oma ettepanekuid esitada ning eelnõu valmimisel tehakse tavapärane avalik kaasamisring," ütles Leis.