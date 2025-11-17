Läänemets ja tema endine toimetaja käisid korruptsioonikomisjonis

"Kuulasime alguses Lauri Läänemetsa kommentaare, tema vastuseid ja ka ettevõtja ja toimetaja Egle Heinsari. Praegu ma ise ei sooviks anda hinnanguid Läänemetsa käitumisele ja kaasusele. Aga istungil tuli välja, et on väga palju vasturääkivusi," ütles Kovalenko-Kõlvart ERR-ile.

"Ettevõtja tunnistas, et tema väljastas fiktiivsed arved, mida Lauri Läänemets esitas riigikogu kantseleisse kuluhüvitiseks. Põhiline teema seisneski selles, et tegelikult seda tööd, mille eest arve oli väljastatud, ei teostatud. Seda ei ole võimalik ette näidata ja seda tööd ei olegi olemas. See oligi põhiline vastuolu vastustes. Lauri Läänemets ütles, et see oli seotud riigikogu tööga, ütles, et olid arvamusartiklid. Ettevõtja aga ütles, et ta ei ole mitte kordagi ühtegi arvamusartiklit toimetanud ega midagi tõlkinud," rääkis Kovalenko-Kõlvart.

"Tunnistati ka seda, et arvet veel ka muudeti – toimetaja sõnul selleks, et oleks usutavam. See on see, mis istungil kõlas," lisas ta.

Kovalenko-Kõlvart ütles, et esmaspäevasel istungil mingeid otsuseid vastu ei võetud ning teema arutamine jätkub ülejärgmisel nädalal.

"Praegu me näeme, et esiteks tuleb veel kord pöörduda riigikogu kantselei poole. Ma tean, et ka nendel ei ole seda materjali ja nad ei ole ka küsinud, kas arve eest oli reaalne töö teostatud või mitte. Saan aru, et seda ei olegi füüsiliselt olemas," sõnas Kovalenko-Kõlvart.

Tema sõnul oli soov juba esmaspäevasel istungil rääkida ka kapo esindajaga. "Me kuulsime ka keeletoimetaja käest, et tegelikult oli pöördutud ka kapo poole. See puudutas muidugi rohkem sularaha ehk nii-öelda musta raha kasutamist, aga mõtlesime küsida, kas nendel oli teadmist ka selle kuluhüvitise teemal," lausus Kovalenko-Kõlvart.

Kovalenko-Kõlvart rääkis, et komisjoni liikmed soovisid teemat arutada juba enne kohalikke valimisi, aga selleks, et vältida selle politiseerimist, ei olnud Kovalenko-Kõlvart sellega nõus.

"See ei tundunud väga korrektne, et enne valimisi sellist teemat komisjonis arutada. See oleks saanud liiga poliitilise maigu," sõnas ta.

Läänemets: need väited lähevad absurdi

Lauri Läänemets ütles ERR-ile, et Heinsari väited on absurdsed. "Need Heinsari väited lähevad tegelikult lõpuks absurdi. Neid on ajas kogu aeg juurde tulnud ja nelja aasta tagune asi on nüüd üles kistud – seal on mingisugune muu eesmärk," kommenteeris Läänemets.

"Suuresti on minu suhtlus Egle Heinsariga erinevatel tasanditel ja ajaperioodidel olnud keeletoimetamine ning ta on seda tööd läbi aja väga palju teinud. Need on väga konkreetsed arved, need on väljastatud osutatud teenuse eest ja tema põhitöö on olnud tekstide toimetamine. Ta on seda tõesti korduvalt teinud," lausus Läänemets.

"Teine asi on see, et ma olen maksnud nende erinevate tööde eest oma teenitud palgast pangaülekandega. Need on riigikogu kantseleis tegelikult olemas nende kuluhüvitiste juures. Ma ütleks ka seda, et sularaha ei ole Eestis must raha. See on legitiimne maksevahend Eesti Vabariigis. Ma saan aru, et Kovalenko ütleb, et midagi täpselt teada ei ole, aga kasutab sõnu, mis on natuke poliitiline keel, et heita võib-olla rohkem halba varju," rääkis ta.

"Mis puudutab seda, kas riigikogu kantseleis on need materjalid olemas, siis ei ole, sest riigikogu kuluhüvitiste kasutamise kord ei näe ette, et neid materjale peaks eraldi sinna saatma. Kui raamatupidamine soovib, siis küsib – antud juhul ta küsinud ei ole. Kui nad oleks seda küsinud, siis oleks kõik need materjalid ka neil olemas olnud," lisas Läänemets.

Läänemets ootab nüüd korruptsioonivastaselt erikomisjonilt lõppjäreldust, et saaks mingi seisukoha võtta, kuidas edasi minna. "Las komisjon teeb mingisuguse lõppjärelduse, sest siin on sõna sõna vastu ja võib-olla mitte kõige selgem sõna sõna vastu. Teiseks me kindlasti käime proua Egle Heinsariga töövaidluskomisjonis ära ja arutame seal ning eks siis pärast ole näha, kas ja mida on vaja teha," ütles Läänemets veel.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna praegune esimees Lauri Läänemets ütles septembrikuus, et maksis 2021. aastal toimetamisteenuse eest Egle Heinsarile sularahas, sest Heinsari tasu tuli tema säästudest, mida ta eelistas hoida sulas. Heinsari sõnul ütles Läänemets talle toona, et tasu tuleb rahastajatelt.

Õhtuleht kirjutas varem sotside ridadesse kuulunud, kuid Isamaa nimekirjas valimistel kandideerinud Egle Heinsari sõnade põhjal, et Läänemets maksis 2021. aastal enne partei juhiks saamist toimetamisteenuse eest 5000 eurot sularahas.

Heinsar ütles ajalehele, et leppis Läänemetsaga isiklikult kokku – talle makstakse poole kohaga töö eest 1000 eurot netos.