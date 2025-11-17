Poola taasavab kaks piiripunkti Valgevenega

Poola sulges rändesurve tõttu Kuznica piiripunkti 2021. aastal. Samas Bobrowniki punkt suleti 2023. aastal, kuna Valgevene režiim mõistis Poola-Valgevene ajakirjaniku ja aktivisti Andrzej Poczobuti vangi, vahendas The Kyiv Independent.

Poola siseministeerium teatas, et piiripunktide avamise otsus oli seotud elanike ja ettevõtete ootustega. Ka kohalikud võimud kurtsid, et piiripunktide sulgemine avaldab negatiivset mõju Poola ettevõtetele.

"Piiripunktid saab nüüd taasavada, kui Poola ja Euroopa Liidu idapiir on turvalisem kui kunagi varem," teatas Poola siseministeerium.

Varssavi on süüdistanud Valgevene võime rändekriisi õhutamises. 2022. aastal alustas Venemaa täiemahulist sõjalist tegevust Ukrainas ja pinged kahe naaberriigi vahel kasvasid veelgi.

Septembris sulges Poola sõjaväeõppuse Zapad tõttu piiri Valgevenega täielikult. Kaks kontrollpunkti taasavati paar nädalat hiljem.