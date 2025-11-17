X!

Tallinna Raekoja platsil tehakse ettevalmistusi jõuluturu avamiseks

Jõulukuuse üles seadmine Raekoja platsile.
Jõulukuuse üles seadmine Raekoja platsile. Autor/allikas: Veronika Uibo/ERR
Tallinna jõuluturu ettevalmistamiseks on jäänud vaid loetud päevad. Turg avatakse reedel ja esmaspäeval oli pealinna Raekoja plats täis palju ehitajaid.

Sügisvihmale on lisandunud jõulutuled Tallinna esinduskuusel.

"Me oleme pannud kuuse külge tänaseks viis kilomeetrit erinevaid juhtmeid, 34 200 väikest LED-lampi, tulevad erineva diameetriga kuldsed kuulid, mida on kokku 300 tükki ja siis tulevad ka need kobartuled, mida paigutama hakati. Neid on kokku 70," sõnas Tallinna linnakeskkonna talituse juhataja Aigar Palsner.

Ka jõuluturuks on ettevalmistused täies hoos. Rätsepa talu on tänavu kohal 19. aastat järjest ja suures saginas pingutatakse, et turu avapäevaks valmis olla.

"Kana grillime, mis on tegelikult uus asi. Toome eraldi uue kanagrilli siia, mis pole veel jõudnudki Eestisse. Kuskilt Kreekast hakkas tulema, aga ma loodan, et esimeseks päevaks jõuab kohale," ütles Rätsepa talu peremees Allan Aujärv.

Jõululaadale vajab enamasti iga ettevõte ka teenindajaid. Nii ka Rätsepa talu. Seda, kas otsingud viljakad olid, võib ka alles esimesel müügipäeval selguda.

"On ka olnud selliseid aastaid, kui oleme otsinud poolteist kuud enne turgu juba inimesi ja kui on esimene avapäev, siis on pooled inimesed juba läinud. Nüüd viimasel kahel aastal on tegelikult kandideerijaid. Kui võtta nüüd kokkade ja teenindajate CV-d kokku, siis tuli kuu ajaga tegelikult 700 CV-d umbes," lausus Aujärv.

Umbes üks neljandik inimestest otsib hooajalist lisatööd ja jõulude periood seda võimalust üldiselt ka pakub. Küll aga on tööpakkujaid vähem.

"Nagu on tarbimine, nii on ka töötajate vajadus. Viimaste aastate jooksul pigem oleme näinud, et tööpakkumiste arv on vähenenud ja majandusseis on raske," sõnas portaali cv.ee turundusjuht Karl Oder.

Ettevõtja sõnul on ühe müügiplatsi rent Tallinna jõuluturul ilma käibemaksuta 13 000 eurot. Tänavu lõpeb leping turgu pikalt korraldanud ettevõttega ning linn peab välja mõtlema, kuidas edasi minna.

"Töö peaks järgmiseks aastaks pihta hakkama juba uue aasta alguses kohe. Tuleb paika saada kontseptsioon, mida me tahame, kas me tahame operaatorit eraõigusliku ettevõtte näol või hakkame ise tegema. Need otsused on kõik praegu otsustamisel," ütles Palsner.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Tallinna Raekoja platsil tehakse ettevalmistusi jõuluturu avamiseks

Viimased teleuudised

