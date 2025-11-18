Opositsioonierakonnad lähevad sotsiaalminister Jollerit umbusaldama

Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats annab teisipäeval riigikogu opositsioonierakondade nimel üle umbusaldusavalduse sotsiaalminister Karmen Jollerile (Reformierakond), kes on opositsiooni hinnangul kaotanud usalduse mitmel põhjusel.

Laatsi sõnul on reformierakondlasest minister Jolleri soov tõsta erihoolekandeasutuste omaosalust kümme protsenti läbimõtlemata samm.

"Ajal, kui toimetulekupiir tõuseb vaid 20 eurot kuus, küsitakse abivajajatelt mitu korda rohkem tagasi. Eestis on tervishoiu omaosalus üks Euroopa Liidu kõrgemaid ning enamasti vajavad erivajadusega inimesed nii tervishoiu- kui sotsiaalhoolekandeteenuseid. Kahetsusväärsel kombel ei ole Reformierakond vigadest õppinud ja tahab inimeste omaosalust veelgi tõsta," ütles Laats.

"Selle asemel, et võidelda erihoolekandeasutuste parema rahastuse eest, läks minister tõstma erivajadustega inimeste omaosalust. See näitab hoolimatust abi vajavate inimeste suhtes," nentis sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets.

Ka kritiseerivad opositsioonisaadikud Reformierakonna ja Eesti 200 valitsuse plaani võtta senisest suuremal määral kasutusele eratervisekindlustus, mis suurendab ebavõrdsust ning vähendab madalapalgaliste võimalusi saada tasuta arstiabi. "See teenib vaid jõukamate inimeste ja erameditsiiniasutuste huve, kes maksumaksja raha najal rikastuvad," ütles Laats.

Umbusaldajad heidavad minister Jollerile veel ette, et ta ei ole näidanud üles huvi ega initsiatiivi, et lahendada naiste varjupaikade kroonilist alarahastatust. Samuti leiavad opositsioonierakonnad, et ravijärjekordade vähendamisel ning sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna rahaprobleemi lahendamisel ei ole minister Joller sisulisi muudatusi teinud.

Kui septembris oli Jollerile umbusalduse avaldamise taga vaid Keskerakond ja EKRE (umbusaldusavaldus kukkus läbi), siis nüüd on Keskerakonna algatatud umbusaldusavaldusele allkirja andnud ka EKRE, Isamaa ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna saadikud.

Umbusalduse avaldamiseks on vaja vähemalt 51 saadiku häält. Opositsioonierakondade fraktsioonidel on riigikogus kokku 34 häält, fraktsioonituid saadikuid on parlamendis 17.