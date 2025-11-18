X!

Jahimehed lasid Läänemaal üheksa minutiga kolm hunti

Eesti
Hunt.
Hunt. Autor/allikas: Alison Day/Flickr (CC BY-ND 2.0)
Eesti

Kullamaa jahimeestel kulus laupäeval vaid üheksa minutit, et kõik kolm Lõuna-Läänemaa ohjamispiirkonda antud hundilaskmisluba realiseerida.

Kõik kolm hunti kütiti Marimetsa raba servas Kalju küla lähedal.

Kullamaa jahi- ja kalameeste seltsi esimehe Erki Smiti sõnul kulus 29 jahimehel hommikusele luurele ja lipuliini ülespanemisele rohkem aega kui küttimisele.

"Oleks saanud rohkemgi hunte lasta, aga kui kolm oli lastud, peatas jahi juht kohe jahi, sest lube oli kolm," ütles Smitt Lääne Elule.

Tema sõnul liigub lisaks Kalju küla lähedal elutsevale, nüüd seitsmepealisele hundikarjale lisaks veel üks kari Kullamaalt Laiküla pool.

Tänavu tohib küttida 84 hunti

Keskkonnaameti teatel kestab hundijahi hooaeg Eestis 1. novembrist kuni veebruari lõpuni. Selle aja jooksul tohib küttida 84 hunti.

Keskkonnaameti peadirektori asetäitja eluslooduse valdkonnas Leelo Kukk ütles, et küttimise kaudu suunatakse ohjamissurvet ennekõike just piirkondadesse, kus on kõige rohkem hundikahjusid.

"Suurkiskjate kaitse- ja ohjamiskavaga on ette nähtud huntide arvukuse hoidmine vahemikus 20-30 pesakonda, samal ajal hoides tema tekitatavad kahjustused kontrolli all. Hundi populatsiooni seisund Eestis on jätkuvalt soodne ja stabiilne. Viimastele, sellesügisestele keskkonnaagentuuri seireandmetele tuginedes on hunte Mandri-Eestis hetkel teada vähemalt 25 pesakonda, mida on eelmise aastaga võrreldes veidi vähem. Huntide poolt kogu kariloomadele tekitatud kahju on võrreldes möödunud aastaga samuti mõnevõrra vähenenud, aga näiteks ülemöödunud aastaga võrreldes on lausa üle poole vähenenud lammaste murdmine," rääkis Kukk. 

Eelmiste aastatega võrreldes on siiski suurenenud huntide poolt veiste murdmine, aga silmas peab pidama, et enamik selliseid teateid on tulnud ühest piirkonnast – Soomaalt. Leelo Kukk täpsustas, et keskkonnaamet on andnud sinna välja kuus eriluba hundi nuhtlusisendite küttimiseks.

Halduskohus ei peatanud hundijahti

Tallinna halduskohus jättis 14. novembri määrusega rahuldamata MTÜ Eesti Suurkiskjad esialgse õiguskaitse taotluse, mis tähendab, et keskkonnaameti 31. oktoobri välja antud korraldus 84 hundi küttimiseks on kehtiv.

Kohus leidis, et kohtuasjas ei esine sedavõrd tungivat vajadust esialgse õiguskaitse kohaldamiseks, mis kaaluks üles huntide küttimata jätmisega tõenäoliselt kaasneva kahju vältimise – riigi ja kolmandate isikute rahalise kulu huntide tekitatud kahjude hüvitamiseks ning ohu inimese elule ja tervisele. Kohus rõhutas, et tegemist esialgse hinnanguga ega tähenda asja sisulist äralahendamist.

Huntide ohjamisala ja küttimismaht:

Alam-Pedja 1 
Ida-Harju 4 
Hiiu 0 
Ida-Viru 4 
Järva 6 
Lõuna-Läänemaa 3 
Lõuna-Pärnumaa 3 
Viljandi-Valga 5 
Harju 7 
Lääne-Pärnumaa 3 
Lääne-Viru 6 
Pärnu-Rapla 6 
Pärnu-Viljandi 12 
Saare 0 
Tartu-Jõgeva 3 
Põlva-Tartu 5 
Valga-Tartu-Põlva 6 
Võru 5 
Viru 4 
Põhja-Läänemaa 1 
Kokku 84

Allikas: Lääne Elu

Samal teemal

UUS HOOAEG

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

10:14

Karelson sai Bundesligas esimese kaotuse

10:00

Jõhvi korrusmaja renoveerimiseks läks vaja kohtu abi

10:00

Eesti avab tuleval aastal viis uut saatkonda

09:59

Muusikateraapia aitab enneaegsete beebide elulisi näitajaid stabiliseerida

09:55

Tartu-Riia ekspressrong alustab sõite ilmselt detsembris

09:55

KUULA OTSE | "Võimla" küsib: millise hinnangu annate Eesti jalgpallikoondise MM-valiksarjale? Uuendatud

09:50

Mitmel pool sajab lund ja lörtsi

09:49

Toivo Tänavsuu: igaühe vastutus oma tervise eest peab suurenema

09:49

Jaak Aab: energiakavas on "sooja õhku", aga pole teed odavama toasoojani

09:45

Kubilius: pärast sõda võiks Leetu paigutada ka Ukraina üksuse

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

17.11

Sõja 1363. päev: Macron ja Zelenski sõlmisid kokkuleppe kuni 100 Rafale ostmiseks Uuendatud

17.11

Pensionide väljamaksmise kuupäeva muutmine ei ole vastuolus hea halduse tavaga

17.11

Tusk: Poola raudteel toimunud plahvatus oli sabotaaž Uuendatud

17.11

Poed võtavad vargustega võitluses kasutusele pidevalt uusi turvanippe

17.11

Poola kindral: Vene droonide sissetung septembris oli arvatust ohtlikum

17.11

Tervisekassa tahab perearsti pearaha patsiendi haiguste hulgast sõltuma panna Uuendatud

17.11

Gren ehitab Eestisse kaks uut 30-megavatist elektrijaama

17.11

Nafta hind langes pärast laadimise taasalustamist Novorossiiskis

17.11

Jan Uuspõld: ma ei ole suutnud oma tõelist armastust tegudega tõestada

17.11

Kultuurikomisjon nõustus, et Estonia palgad pole konkurentsivõimelised

ilmateade

loe: sport

10:14

Karelson sai Bundesligas esimese kaotuse

09:55

KUULA OTSE | "Võimla" küsib: millise hinnangu annate Eesti jalgpallikoondise MM-valiksarjale? Uuendatud

09:44

Detroit Pistonsil on NBA-s käsil hooaja pikim võiduseeria

09:08

Visnap võitis kurtide olümpial võimsa tulemusega kuldmedali

loe: kultuur

09:49

Toivo Tänavsuu: igaühe vastutus oma tervise eest peab suurenema

09:22

Niguliste muuseumisse jõuavad Hispaania maalikunstniku El Greco teosed

09:15

Moonika Siimetsa "Must auk" pälvis rahvusvahelisel ulmefestivalil žürii peapreemia

09:07

Festival Võnge kuulutas välja esimesed artistid

loe: eeter

09:59

Muusikateraapia aitab enneaegsete beebide elulisi näitajaid stabiliseerida

17.11

20-aastaselt vangivalvurina töötanud Gerda Kull: olin kui mutt tunnelis

17.11

Jan Uuspõld: ma ei ole suutnud oma tõelist armastust tegudega tõestada

17.11

Pääru Oja: Hollywoodi märulifilmi võtteplatsil olid igal pool eestlased

Raadiouudised

09:30

Raadiouudised (18.11.2025 09:00:00)

17.11

Mingo Rajandi esitles Gentis uut teost Lady Sapiens

17.11

Katri Raigi valimisliit ja Mihhail Stalnuhhini rahvanimekiri esitlesid Narva uut võimulepet

17.11

Konkurentsiamet on välja töötanud kaugkütteseaduse muutmise ettepanekud

17.11

Päevakaja (17.11.2025 18:00:00)

17.11

Võru keele lisamine keeleseadusesse eraldi keelena ei leia toetust

17.11

Euroopa Liit ei langeta USA meelest küllalt kiiresti tollimakse

17.11

Raadiouudised (17.11.2025 15:00:00)

17.11

Miinuskraadid muutuvad üha tavalisemaks

17.11

Koolist puudumine ei ole Eesti koolides murekoht

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo