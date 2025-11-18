X!

Narva plastijäätmete ümbertöötlemise tehas saab KIK-ilt kolm miljonit

Majandus
Plastjäätmete konteiner prügilas
Plastjäätmete konteiner prügilas Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Majandus

Keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) rahastab kolme miljoni euroga Narva linna plastijäätmete ümbertöötlemise tehase rajamist.

DME Recycling OÜ rajab Narva linna 2027. aastal valmiva plastijäätmete ümbertöötlemise tehase, mis suudab aastas ümber töödelda ligi 9000 tonni plastijäätmeid. Tööstus hakkab tootma termolüüsõli, mida eksporditakse plastitoodete tootjatele uute toodete tootmiseks, teatas KIK.

Projekti konsultandi Lauri Puhveli sõnul luuakse tehase rajamisega enam kui 30 töökohta, millest enamik vajab ka erialaseid oskuseid. Tootearenduses ja personali koolitamisel tehakse koostööd Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledžiga.

Lisaks saab KIK-ilt miljon eurot toetust osaühing KA, et toota Jõelähtme vallas vanadest puidualustest uusi kaubaaluseid. Selleks ehitatakse tootmishoone ja tootmisliin, mis on võimeline puitlauad taaskasutamiseks ettevalmistama, et neist saaks toota uusi, väiksema süsinikujalajäljega kaubaaluseid.

Toetust summas 413 000 eurot sai ka Ragn-Sells, et võtta Väätsa prügilas kasutusele trummelkomposter, et kompostida köögi- ja sööklajäätmeid ning toota neist sertifitseeritud komposti. Ühes aastas on võimalik käidelda kuni 6000 tonni köögi- ja sööklajäätmeid, samuti luuakse võimekus käidelda reoveemuda.

Varem on KIK toetanud 20 jäätmete ringlussevõtu projekti 10,1 miljoni euroga.

Toetust antakse Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi vahenditest ja toetuse töötas välja kliimaministeerium koos keskkonnainvesteeringute keskusega.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

