Otse kell 12: riigikogu infotunnis Michal, Keldo, Taro

Riigikogu infotunnis vastavad täna parlamendiliikmete küsimustele peaminister Kristen Michal, majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo ning siseminister Igor Taro. Kell 12 algavat infotundi näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Michal vastab küsimustele ERR-i sõltumatuse, riigi ja riigi keele ning Eesti ja eesti keele, inimeste toimetuleku, erihoolekandes valitseva olukorra, riigi olukorra, peaministri rolli, julgeoleku ning ERRi juhtimisse sekkumise kohta.

Keldo vastab küsimustele taastuvenergia planeeringute ja võõrtööjõu riiki toomise kohta.

Taro vastab küsimusele, milles käsitletakse probleeme väärteomenetluse seadustiku järgimisel.