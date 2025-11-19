Galerii: välisminister avas New Yorgis Ernst Jaaksoni nime kandva tänavaosa

"Ernst Jaakson pühendas oma elu Eesti eest seismisele. Jätkates Nõukogude okupatsiooni ajal töötamist Eesti peakonsulaadis New Yorgis, kindlustas Jaakson, et Eesti Vabariigi õiguslik järjepidevus säilis ja Eesti õigust iseseisvusele Ameerika Ühendriikides viie aastakümne vältel ei unustatud," ütles Tsahkna tänavaosa avamisel.

"Üks märgilisemaid sümboleid sellest, et Eesti iseolemine okupatsiooniaastatel tänu Eesti peakonsulaadile New Yorgis siiski püsis, oli tõsiasi, et 1969. aastal saadeti Apollo 11 astronautidega Kuu pinnale 73 teise riigi seas ka Eesti sõnum," meenutas Tsahkna. "Jaaksoni poolt kirja pandud loosong, et Eesti rahvas ühineb nendega, kelle lootus ja siht on vabadus ja parem maailm, kehtib selgelt ka täna."

Välisminister lisas tunnustavalt, et Eesti peakonsulaadil oli võimalik okupatsiooniaastatel tööd jätkata tänu Ameerika Ühendriikide poliitikale, millega ei tunnustatud mitte kunagi Balti riikide okupeerimist Nõukogude Liidu poolt.

"Ameerika Ühendriikide mittetunnustamispoliitika võimaldas Jaaksonil olla üks vähestest diplomaatidest maailmas, kes esindas võõrvõimu okupatsiooni all olevat riiki, säilitades Eesti ametliku kohaloleku ja hääle rahvusvahelises kogukonnas," ütles välisminister.

Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides Kristjan Prikk sõnas, et Ernst Jaakson Way avamine on suur tunnustus Jaaksoni elutööle, aga ka ehe näide Eesti ja Ameerika Ühendriikide tugeva liitlassuhte mitmekesisusest.

"On äärmisel hea meel, et saame tänavust Ernst Jaaksoni 120. sünniaastapäeva tähistada temanimelise tänavaosa avamisega New Yorgis, linnas, kus Jaakson veetis Eestit esindades suurema osa oma elust," ütles Prikk. "Jaakson hoidis 50 okupatsiooniaasta vältel alal Eesti suhteid Ameerika Ühendriikidega, olles omamoodi vundamendiks sellele suhtele, mis kahe riigi vahel on tänasel päeval. Tõsiasi, et suurlinnas New Yorgis on nüüd ühe Eesti diplomaadi järgi nimetatud, on ühtlasi tõestuseks Eesti ja USA tugevast sõprus- ja liitlassuhtest."

Ernst Jaakson sündis 11. augustil 1905. aastal Riias. Ta alustas tööd Eesti suursaatkonnas Riias 14-aastasena ja jätkas tööd Eesti välisteenistuses kuni oma surmani 3. septembril 1999. 79 aastat kestnud teenistusega peetakse teda maailma pikima staažiga diplomaadiks.

Jaaksoni suurimaks teeneks oli Eesti Vabariigi õigusliku järjepidevuse hoidmine Nõukogude okupatsiooni aastatel, mil ta jätkas tööd Eesti peakonsulaadis New Yorgis, hoidis tihedaid sidemeid Ameerika Ühendriikide tipp-poliitikutega ja väliseesti kogukonnaga ning toetas väsimatult Eesti omariiklust. Pärast Eesti iseseisvuse taastamist 1991. aastal nimetati ta 86-aastaselt Eesti suursaadikuks Ameerika Ühendriikides ja alaliseks esindajaks ÜRO juures.

Ernst Jaakson Way asub Manhattanil 34. tänaval, 2. avenüü ja Tunnel Exit Streeti vahel. Seal lähedal asuvad New Yorgi Eesti maja ja Empire State Building.