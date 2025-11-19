Poola sulgeb raudteesabotaaži järel viimase allesjäänud Vene konsulaadi

"Olen otsustanud tühistada nõusoleku Venemaa konsulaadi tegevuseks Gdańskis," ütles välisminister Radosław Sikorski kolmapäeval ajakirjanikele.

See tähendab, et ainsaks Venemaa diplomaatiliseks esinduseks Poolas jääb saatkond Varssavis.

"Suhted Poolaga on täielikult halvenenud. Võib-olla on see otsus selle allakäigu sümptom. Saame seda vaid kahetseda," kommenteeris Poola otsust Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova teatas veidi hiljem, et Moskva vastab konsulaadi sulgemisele Poola diplomaatilise kohaloleku vähendamisega Venemaal.