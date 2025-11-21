Etendusasutuste liidu juht: miks minister kord leiab raha ja kord mitte?

"Segadust tekitab see otsus," ütles Väli. "Mis saab järgmisel aastal?"

"Miks ei tehtud ministri poolt samasuguseid otsuseid eelmisel aastal, kus samamoodi mõned et asutused jäid ilma toetuseta?" küsis Väli.

Kokku jäid eraetendusasutuste tegevusetoetuseta taotlejatest viis teatrit.

"Taotlusvooruga käib kaasas ka see, et keegi saab rahastuse ja keegi ei saa," tõdes Väli. "Rohkem tekitab küsimärke, miks minister ühel aastal leiab raha ja teisel aastal ei leia. Oleks kurb kui asi käiks nii, et raha saab see, kes teeb kõva häält."

Väli pani küsimärgi alla ka ministri eraldatud erakorralise toetuse nimetamise üleminekutoetuseks.

"Üleminekutoetus kõlab ilusasti, aga meil on ka järgmisel aastal taotlusvoor ja kui Theatrum ja elektron.art saavad seal toetuse, siis tekib küsimus, et kuhu nad siis olid üle minemas," rääkis Väli,.

Eratendusasutuste tegevustoetuse tänavuses taotlusvoorus jäid komisjoni otsusel rahastuseta Theatrum ja elektron.art. Kultuuriminister Purga aga eraldab neile erakorralise üleminekutoetuse.