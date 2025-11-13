X!

Purga: peab ära lahendama Linnateatri küsimuse

Eesti
Foto: Liis Reiman/kultuuriministeerium
Eesti

Kultuuriminister Heidy Purga rääkis saates "R2 Hommik!", et era- ja munitsipaalteatrite rahastamise süsteem vajab muutmist ning kõige suurem küsimus on selles, et erateatrid on pandud munitsipaalteatritega ühele stardijoonele võistlema. Purga sõnul on Linnateatri samas nimekirjas konkureerimise küsimus lahendamisel.

Purga rõhutas, et Elektron.art ja Theatrumi tegevustoetuseta jäämisel on tegemist komisjoni esialgse ettepanekuga ning komisjon teeb otsuse kahes voorus, tehes esmalt ettepaneku ning alles siis langetades lõpliku otsuse.

"Komisjon on oma tööga alles poole peal, nad kogunevad järgmise nädala alguses, vaatavad üle kõik laekunud tagasiside, kommentaarid, küsimused, kui nad peavad heaks, siis vastavad neile, ilmselt tagasisidestavad ja küsivad lisaküsimusi. Ja siis selgub alles lõplik otsus. Nii et laseme komisjonil oma tööd teha ja siis saame alles lõplikest tulemustest rääkida," rääkis minister.

Purga nentis siiski, et sel ajal, mil toetuste jagamine praegusel viisil käinud on, ei ole komisjon veel kordagi pärast ettepaneku tegemist oma otsuseid muutnud.

"Kuna praegu on avalik diskussioon üsna tugev, tagasisidet on komisjoni liikmed saanud väga palju, siis me ei tea. Veel kord, laseme komisjonil tööd teha," lausus Purga.

Purga rääkis, et seitsmeliikmelises komisjonis, kus üks liige on ametnik, on kõik ülejäänud valdkonna eksperdid. "Need reeglid ja ettepanekud, mille järgi hindeid panna, on tulnud valdkonnast. Kui ma kuulen ja loen, et kultuuriministeerium otsustab, siis ma küsin, mis see kultuuriministeerium on. Meie usaldame eksperte, ekspertide arvamust. Jah, seda süsteemi ilmselt peab muutma ja mul on plaan, kuidas seda muuta. Ma näen ise ka, et seal on kohti, mida võiks paremaks tuunida," rääkis ta.

Kui otsus ümber teha, tähendaks see aga mõne teise teatri rahastuseta jäämist.

Tema ametiajal on taotlusvoorus tehtud üks suurem muudatus, pakkudes etendusasutustele ka pikemaajalist ehk kolmeaastast kokkulepet. "Seda kokkulepet soovisid tookord Tartu Uus Teater, Kanuti Gildi Saal, Von Krahl, Ekspeditsioon ja R. A. A. A. M.," rääkis ta. 2026. aastal saavad kolmeaastased kokkulepped läbi ja Purga hinnangul on õige aeg määrus lahti võtta ja ümber kirjutada.

Ta märkis, et kindlasti on praeguses määruses vastuolusid või nõrkasid kohti. "Näiteks üks, millele olen ka varem ajakirjanduses osutanud, on see, et liiga hilja saadakse teada oma otsusest," rääkis ta, lisades, et otsuse langetamine on siiski märkimisväärselt varasemaks toodud.

Lisaks on sisulisi vastuolusid, mida ta soovib arutada valdkonna ekspertidega. "See puudutab seda, kas ikka kõik etendusasutused, kellele punkte seal antakse peavad olema rahvusvahelised, piltlikult öeldes käima Veneetsias, samal ajal Otepääs etendusi andmas. Kas see on kõikide töö või seda peaksid tegema need, kellel see paremini välja tuleb. Ehk segmenteerima rohkem ja arvestama rohkem teatrite enda eripäraga," rääkis Purga.

Kõige suurem küsimus on Purga sõnul selles, et taotlusvoorus on erateatrid pannud munitsipaalteatritega ühele stardijoonele võistlema. Seejuures on Tallinna Linnateater ainus munitsipaalteater, mis on sellesse konkurentsi jäänud. "Peab ära lahendama Linnateatri küsimuse ja sellega me tegeleme," ütles ta.

Purga kinnitas, et soovib määrust muuta ning tal on plaan, millega saab välja tulla siis, kui komisjon on oma otsuse tuleval nädalal avalikustanud. Üks etendusasutuste ettepanek on luua üleminekufaas pikalt toetust saanud teatritele, kes jäävad joone alla, et nad saaksid järgneval aastal uuesti osa võtta.

Toimetaja: Barbara Oja

Allikas: "R2 Hommik!", intervjueerisid Bert Järvet ja Margus Kamlat

üles
