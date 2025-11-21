Paldiski Põhjasadam vahetas omanikku

Luksemburgi fond PNP Investment Management S.á.r.l. omandas eelnevalt pikaajaliselt omanikult Paldiski Sadamate AS-i ehk Paldiski Põhjasadama, teatas uus omanik.

Paldiski Sadamate AS-ile on valitud uus nõukogu koosseisus Oliver-Gerd Vald, Harri Erik Kivelä ning Jaanus Ilumets, teatas ostja.

13. novembril sõlmitud tehing on jõustunud ning nõukogu alustab koheselt töötamist sadama äritegevuse taaselustamise ning arenduse nimel, teatas PNP Investment Management.

Sadama direktori ning juhatuse liikmena jätkab Aleksandr Kovaljov.

Nõukogu uus esimees Oliver-Gerd Vald ütles, et Paldiski Põhjasadam omab uue omaniku silmis hulgaliselt realiseerimata potentsiaali: "Olles aastaringselt jäävaba sadam, mängib see ka suurt rolli Eesti logistilises võimekuses, strateegilises julgeolekus ja kaubanduses."

"Tehingu keerulise struktuuri valmimise ning läbirääkimiste kestus oli kokku ligikaudu 13 kuud. Kutsun julgelt üles uurima Paldiski Põhjasadama võimaluste kohta ning koostöö osas kontakteeruma," lisas Vald.

Paldiski Sadamate AS-i senine omanikfirma oli Hollandi Antillidel registreeritud CNP Investment N.V., mis ajakirjanduse andmetel kuulus Aleksei Tšuletsile ja tema äripartneritele.