USA ja Euroopa esindajad Ukraina rahulepingu läbirääkimistel jõudsid Genfi

- Ukraina õhukaitse likvideeris 69 vaenlase õhusihtmärki 98-st

- Marco Rubio ja Steve Witkoff saabusid Genfi

- Kellogg: sõja lõpetamine nõuab raskeid otsuseid mõlemalt poolelt

- Moskva lähipiirkond kütteta peale droonirünnakut.

Ukraina õhukaitse likvideeris 69 vaenlase õhusihtmärki 98-st

Ukraina õhukaitse tulistas alla või tegi kahjutuks 69 Vene õhusihtmärki 98-st, millega vaenlane ööl vastu pühapäeva riiki ründas, teatasid Ukraina õhujõud.

Õhujõudude teatel tabas 27 Vene ründedrooni sihtmärke 12 paigas.

Teate kohaselt olid umbes 60 Ukrainat rünnanud drooni Shahedid.

Marco Rubio ja Steve Witkoff saabusid Genfi

USA välisminister Marco Rubio ja USA eriesindaja Steve Witkoff on saabunud Genfi, et arutada Washingtoni sõja lõpetamise plaani mustandit, teatas uudisteagentuur Reuters.

Prantsusmaad, Ühendkuningriiki ja Saksamaad esindavad Genfi kõnelustel riikliku julgeoleku nõunikud ning Ukraina delegatsiooni esindab Zelenski kantseleiülem Andrii Jermak.

Kella 14 seisuga oli Ukraina ja Euroopa ametnike kohtumine juba toimunud. "Järgmine kohtumine on USA esindajatega. Meie meeleolu on väga konstruktiivne," ütles Jermak.

Suurbritannia peaminister Keir Starmer ütles, et riiki esindab riikliku julgeoleku nõunik Jonathan Powell. Itaalia diplomaatilised allikad ütlesid uudisteagentuurile AFP, et Rooma saadab riikliku julgeoleku nõuniku Fabrizio Saggio.

Kellogg: sõja lõpetamine nõuab raskeid otsuseid mõlemalt poolelt

Sõja lõpetamine Ukrainas nõuab raskete otsuste langetamist nii Ukraina kui ka Venemaa poolel, ütles USA presidendi Donald Trumpi erisaadik Ukraina ja Venemaa küsimustes Keith Kellogg Fox Newsile.

"Ma mõtlen lihtsalt lõpptulemusele ja usun, et raamistik väljatõmbumise saavutamiseks on juba paigas. See ei sõltu sellest, kas venelased nõustuvad," ütles ta.

"Ma arvan, et me saame ukrainlasi selleks survestada ja ma arvan, et me saame hiljem survestada venelasi, sealhulgas president (Vladimir) Putinit... Ma kuulsin, mida (Ukraina president Volodõmõr) Zelenskõi reedel rahva poole pöördudes ütles. See on osa nende seisukohast. Ma saan sellest aru. Aga nad peavad tegema raskeid otsuseid. See sõda peab lõppema," rõhutas Kellogg.

Kellogg on teada andnud, et lahkub 2026. aasta jaanuaris ametist.

Erukindralit on nähtud Ukrainas ja Euroopas inimesena, kes kuulas nende seisukohti USA president Trumpi administratsioonis, mis on kohati kaldunud Moskva vaadete poole Ukraina sõja põhjuste osas.

Kellogg on samuti Venemaa rünnakuid Ukraina tsiviiltaristule hukka mõistnud häälekamalt kui teised USA valitsuse ametnikud.

Plahvatus moskvas Autor/allikas: kuvatõmmis videost/X

Moskva lähipiirkond kütteta peale droonirünnakut

Videos on näha plahvatus ja leegid Venemaa elektrijaama põhjaküljel. Šatura soojuselektrijaam asub Venemaa pealinnast umbes 120 kilomeetrit ida pool, Moskva oblasti äärelinnas.

"Õhutõrje hävitas mõned droonid. Mitu neist kukkus jaama territooriumile. Rajatises puhkes tulekahju, mis on nüüd lokaliseeritud," ütles Moskva piirkonna kuberner Andrei Vorobjov.

Ajaleht Kommersant viitas eriolukordade ministeeriumile, kelle teatel süttisid elektrijaamas kolm trafot, neist igaüks suurusega umbes 65 ruutmeetrit.

Vorobjov ütles, et varutoide oli sisse lülitatud ja mobiilsed küttesüsteemid paigutati piirkonda, kus temperatuur oli nullilähedane. Üks kohalik elanik ütles, et kütet polnud.

Laupäeva õhtul teatas Moskva linnapea Sergei Sobjanin, et teel pealinna poole tulistati alla kaks Ukraina drooni. Venemaa lennundusamet Rosaviatsija teatas samuti, et Moskva Žukovski lennujaam peatas ajutiselt tegevuse droonide tõttu.

Ukraina korraldab regulaarselt rünnakuid sõjaväe- ja tööstusrajatiste vastu Venemaal ja Venemaa okupeeritud aladel, tuginedes peamiselt kodumaal toodetud droonidele.

Tekkinud kahju ulatuse või võimalike inimohvrite kohta polnud kohe teavet saadaval.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 920 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 165 260 (võrdlus eelmise päevaga +920);

- tankid 11 363 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 23 615 (+8);

- suurtükisüsteemid 34 585 (+26);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1549 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 1248 (+0);

- lennukid 428 (+0);

- kopterid 347 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 83 338 (+496);

- tiibraketid 3981 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 67 922 (+80);

- eritehnika 4003 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.