E-Piim Tootmise uueks juhiks sai Anti Orav

Anti Orav.
Anti Orav. Autor/allikas: SCANPIX/ARIPAEV/Raul Mee
Eesti suurima juustutootja E-Piim Tootmine AS tegevjuhiks sai 20. novembril Anti Orav, kes varem on pikalt töötanud toiduainekontsernis Orkla.

Päev varem, 19. novembril, astus juhi kohalt tagasi Jaanus Murakas, kes on olnud E-Piima tegevusega seotud aastakümneid, vedades samaaegselt nii juustutootmist kui ka piimaühistut. Piimaühistu juhtimise võttis hiljuti Murakalt üle Peep Peterson. Ühistu rolliks on tagada E-Piim Tootmisele vajalik kvaliteetse piima kogus. 

"E-Piim vajab juhtimise transformatsiooni, et kujundada kaasaegne organisatsioon, mis suudab rahvusvahelises konkurentsis edukalt toime tulla ning omanike poolt seatud kasvuootused täita," ütles uus juht Anti Orav.

Viimased kolm aastat on Orav tegutsenud ettevõtete arengukiirendajana koos Empowerment OÜ meeskonnaga, toetades paljusid Eesti ettevõtteid ärilise tulemuslikkuse parandamisel juhtimiskultuuri muudatuse teel.  Nende seas puitmajatootja Palmako ning 2025. aasta Eesti parim ettevõte Tech Group.

Varem töötas ta kokku 18 aastat toiduainekontsernis Orkla (Põltsama, Felix, Kalev) ning seejärel juhtis seitse aastat Austria börsiettevõtte Wienerbergeri Pipelife Balti äriüksust, viies seal läbi mahuka juhtimise uuendusprogrammi.

E-Piim Tootmise nõukogu esimees Kaja Piirfeldt ütles, et Anti Orava kasuks rääkis taust rahvusvahelistes ettevõtetes ja toidutööstuses ning asjaolu, et tal on suured kogemused juhtimislahenduste üles ehitamisel ning tugev usk  meeskonnatöösse.  

E-Piim Tootmine AS on Eesti suurim juustutootja, mis suudab igapäevaselt väärindada kuni 1000 tonni toorpiima. Üle 90 protsendi toodangust müüakse väljapoole Eestit. Hiljuti Paides käivitatud juustutehas on üks Euroopa moodsamaid. Uue tehase avamise järel on ettevõtte ärimahud kasvanud enam kui kolm korda. Kokku töötab ettevõttes ligi 200 inimest.

