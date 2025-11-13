E-Piim on rahalistes raskustes, ettevõtte juhiks toodi Peep Peterson

Eesti vanim ja suurim piimandusühistu E-Piim on rahalistes raskustes, mistõttu on ettevõte viimastel kuudel viivitanud tootjatele piimaraha väljamaksmisega. Piimatootjate ühistu E-Piim ja aktsiaseltsi E-Piim Tootmine nõukogu on asunud uut investorit otsima ja seniseid juhte välja vahetama.

Piimatootjate ühistule SCE E-Piim kuulub enamusosalus Paide uues piimakombinaadis, mis omakorda on osa aktsiaseltsist E-Piim Tootmine. Ühistu ostab piima kokku nii oma liikmetelt kui lepingupartneritest suurtootjatelt.

Mitmed piimatootjad, nagu ka osaühing Mangeni PM, on viimastel kuudel kurtnud, et E-Piim viivitab piimaraha väljamaksmisega. E-Piima likviidsusprobleemid algasid Paidesse uue piimatööstuse rajamisega, mille maksumus kujunes esialgu kalkuleeritud sajast miljonist eurost peaaegu poole kallimaks.

"Käivitamine sattus aega, kus piima hind väga tõusis, aga toodete hind ei jõua sellele järele. Ja nüüd ongi selline olukord, et tootjatele peab tasuma, aga toodete eest vastu sellist raha ei saada," ütles OÜ Mangeni PM tegevjuht Maarika Susi.

E-Piima rahavoogu mõjutab ka suutmatus kokku osta vajalikku kogust toorpiima.

Kuna ühistu ja tootmise juhtimine on otsustatud lahutada, kutsus SCE E-Piim nõukogu juuli algul tagasi juhatuse esimehe Jaanus Murakase, 3. novembrist töötab sellel kohal ministriameti ja ametiühingujuhi karastusega Peep Peterson. Kahel toolil istuv Jaanus Murakas lahkub ka E-Piim Tootmise juhi kohalt omal soovil 19. novembril.

E-Piima nõukogu juht Kaja Piirfeldt tunnistas, et aasta oli ettevõttele keeruline, kaks aastat tagasi avatud tehas pole siiani täisvõimsust saavutanud.

"Täna on meil kaks peamist liini, millega me töötame: üks on investori kaasamine, kes tooks kaasa ka suurema koguse piima. (Investoriga) läbirääkimised käivad, loodame, et varsti saame anda positiivseid sõnumeid. Ja teine on aktsionäride vahelised läbirääkimised, millega me üritame võetud kohustusi pikemaks venitada ja hajutada," ütles Piirfeldt.

Kui palju piimatootjaile võlgu ollakse, piimatootjate ühistu värske juht Peep Peterson ütlema ei soostu, kuid uued lepingud piimatootjatega on juba töös.

"Me testime ühte uut mudelit piima varumiseks, mida kasutatakse väga palju Lääne-Euroopas. Testime seda eesmärgiga jõuda novembri lõpus reaalsete lepinguteni juba paljude tootjatega nii ühistus sees kui ka väljaspool," lausus Peep Peterson.

E-Piima uued juhid loodavad likviidsusprobleemi lahendada järgmise aasta alguseks.