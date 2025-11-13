X!

E-Piim on rahalistes raskustes, ettevõtte juhiks toodi Peep Peterson

Majandus
Piimatootjate ühistu E-Piim juhatuse uus esimees Peep Peterson.
Vaata galeriid
22 pilti
Majandus

Eesti vanim ja suurim piimandusühistu E-Piim on rahalistes raskustes, mistõttu on ettevõte viimastel kuudel viivitanud tootjatele piimaraha väljamaksmisega. Piimatootjate ühistu E-Piim ja aktsiaseltsi E-Piim Tootmine nõukogu on asunud uut investorit otsima ja seniseid juhte välja vahetama.

Piimatootjate ühistule SCE E-Piim kuulub enamusosalus Paide uues piimakombinaadis, mis omakorda on osa aktsiaseltsist E-Piim Tootmine. Ühistu ostab piima kokku nii oma liikmetelt kui lepingupartneritest suurtootjatelt.

Mitmed piimatootjad, nagu ka osaühing Mangeni PM, on viimastel kuudel kurtnud, et E-Piim viivitab piimaraha väljamaksmisega. E-Piima likviidsusprobleemid algasid Paidesse uue piimatööstuse rajamisega, mille maksumus kujunes esialgu kalkuleeritud sajast miljonist eurost peaaegu poole kallimaks.

"Käivitamine sattus aega, kus piima hind väga tõusis, aga toodete hind ei jõua sellele järele. Ja nüüd ongi selline olukord, et tootjatele peab tasuma, aga toodete eest vastu sellist raha ei saada," ütles OÜ Mangeni PM tegevjuht Maarika Susi.

E-Piima rahavoogu mõjutab ka suutmatus kokku osta vajalikku kogust toorpiima.

Kuna ühistu ja tootmise juhtimine on otsustatud lahutada, kutsus SCE E-Piim nõukogu juuli algul tagasi juhatuse esimehe Jaanus Murakase, 3. novembrist töötab sellel kohal ministriameti ja ametiühingujuhi karastusega Peep Peterson. Kahel toolil istuv Jaanus Murakas lahkub ka E-Piim Tootmise juhi kohalt omal soovil 19. novembril.

E-Piima nõukogu juht Kaja Piirfeldt tunnistas, et aasta oli ettevõttele keeruline, kaks aastat tagasi avatud tehas pole siiani täisvõimsust saavutanud.

"Täna on meil kaks peamist liini, millega me töötame: üks on investori kaasamine, kes tooks kaasa ka suurema koguse piima. (Investoriga) läbirääkimised käivad, loodame, et varsti saame anda positiivseid sõnumeid. Ja teine on aktsionäride vahelised läbirääkimised, millega me üritame võetud kohustusi pikemaks venitada ja hajutada," ütles Piirfeldt.

Kui palju piimatootjaile võlgu ollakse, piimatootjate ühistu värske juht Peep Peterson ütlema ei soostu, kuid uued lepingud piimatootjatega on juba töös.

"Me testime ühte uut mudelit piima varumiseks, mida kasutatakse väga palju Lääne-Euroopas. Testime seda eesmärgiga jõuda novembri lõpus reaalsete lepinguteni juba paljude tootjatega nii ühistus sees kui ka väljaspool," lausus Peep Peterson.

E-Piima uued juhid loodavad likviidsusprobleemi lahendada järgmise aasta alguseks.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

ELA KAASA!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:43

Mölder andis tugevale vastasele lahingu

16:33

Riigikogu komisjon kinnitas riigikaitseraporti oluliselt kärbituna

16:23

Saksamaa valitsus jõudis sõjaväekohustuse osas kokkuleppele

16:20

Haapsalu uus võimuliit kaotas ühe abilinnapea koha

16:20

Liivrand: kaua kadunud Jaan Vahtra maal on oma aja moodsa kunsti tippteos

16:05

Henn jättis koosseisust välja Yakovlevi ja Mustmaa

16:02

E-Piim on rahalistes raskustes, ettevõtte juhiks toodi Peep Peterson

15:47

Pliilaskemoona keelustamine seisab poliitiliste otsuste taga

15:40

Itaalia uurib väiteid, et 90ndatel maksid turistid Bosnias tsivilistide tulistamise eest

15:40

Rahalistes raskustes E-Piim peab läbirääkimisi uue investoriga

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

04:51

Tallinna väikese ringtee ehituse plaan on juba paar aastat ootel

11.11

Suri Imre Sooäär

14:45

Ukraina kinnitas rakettide Flamingo kasutamist Venemaa taristu ründamiseks Uuendatud

12.11

"Pealtnägija": salaküttide jultunud tegevus jahmatas jahimehi

15:03

Erivajadustega inimesed peavad aprillist teenuste eest ise rohkem maksma Uuendatud

12.11

EKRE algatas riigikogus eelnõu ERR-i likvideerimiseks Uuendatud

09:14

Purga: peab ära lahendama Linnateatri küsimuse

12.11

Soome maksuamet avaldas 2024. aastal enim teeninud inimeste nimekirja

09:47

Eesti avab järgmisel aastal viis uut saatkonda

12.11

FT: USA sanktsioonid tekitavad Lukoilile tõsiseid raskusi

ilmateade

loe: sport

16:43

Mölder andis tugevale vastasele lahingu

16:05

Henn jättis koosseisust välja Yakovlevi ja Mustmaa

15:38

Riismaa klubi võiduseeria katkes

15:08

Johanna Talihärm valiti Euroopa Olümpiakomiteede sportlaskomisjoni juhiks

loe: kultuur

15:28

Headreadi raamatuaasta blogi: Carl Mothanderi "Parunid, eestlased ja enamlased"

15:01

Fotod: Jakobi galerii juubelinäitus toob kokku tuntud Eesti kunstnikud

13:51

Kultuuriportaal soovitab: Hintsi ja Prakashi auhinnatud "Sannapäiv" Jupiteris

13:24

"Plekktrummi" külaline on Toivo Tänavsuu

loe: eeter

16:20

Liivrand: kaua kadunud Jaan Vahtra maal on oma aja moodsa kunsti tippteos

12:23

Guido Kangur: seisundimuusika kõrvale luulet lugeda on väga eriline kogemus

10:40

Populaarsed kartulispiraalid valmivad spetsiaalsest kartulisordist

09:58

Pärnu Toidupanga vabatahtlik: vaesust olen palju näinud

Raadiouudised

15:30

Reformierakond ja Isamaa sõlmisid Tartus võimuleppe

15:25

Valitsus kiitis heaks Eesti Posti erastamise ettevalmistamise

15:20

Raadiouudised (13.11.2025 15:00:00)

12:55

Aktivistid üritavad vähendada jõekallaste prügistamist

12:25

Reedel sajab kohati vihma ja lörtsi

12:20

Raadiouudised (13.11.2025 12:00:00)

09:50

Toidupakenditele tuleb ühtne prügisorteerimise märgistus

09:45

Eksperdid on sotsiaalmeedia avalikuks ruumiks pidamise vajaduses eri meelt

09:45

Trumpi allkiri lõpetas USA valitsusasutuste pikima tööseisaku

09:40

Ajuti sajab vihma

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo