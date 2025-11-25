X!

Tallinna Sadama 1,2 miljoni eurone altkäemaks aegus

Eesti
Tõll Poola Remontowa tehasest lahkumas.
Tõll Poola Remontowa tehasest lahkumas.
Eesti

Riigiprokuratuur lõpetas seoses kuriteo aegumisega Poola laevatehase Remontowa Shipbuilding kriminaalasja, kirjutab Eesti Ekspress. Gdanskis asuvat laevatehast kahtlustati Tallinna Sadama endisele juhatuse liikmele Allan Kiilile priske altkäemaksu andmises, ühtlasi oli Remontowale esitatud kahtlustus osa Tallinna Sadama juhtide kestvast altkäemaksuprotsessist.

Tallinna Sadama tütarettevõte sõlmis 2014. aastal Remontowaga lepingud kahe parvlaeva ehituseks. Mandri-Eesti ja Muhu vahel liiklevad alused Piret ja Tõll maksid kokku 63 miljonit eurot.

Prokuratuuri väitel sõlmisid Remontowa kommertsdirektor Jan Paszkowski ja ettevõtja Toivo Promm 2014. aastal näiliku maaklerlepingu, selle kohaselt pidi laevatehas maksma 1,26 miljonit eurot, mis vastas kahele protsendile laevade maksumusest, meenutas ajaleht. Uurijate hinnangul pidi see raha minema altkäemaksuks Kiilile, kes kuulus tollal Reformierakonda, Promm oli sel ajal Isamaa liige.

Kohtuprotsess Kiili, Prommi, Paszkowski ja teiste üle algas Harju maakohtus 2017. aastal. Algul kavatses prokuratuur anda koos nendega kohtu alla ka Remontowa kui juriidilise isiku. Sellest mõttest tuli aga loobuda, sest süüdistuse esitamiseks oleks tulnud kuulata üle laevatehase kui juriidilise isiku seaduslik esindaja, vajalikku ülekuulamist ei õnnestunud läbi viia.

"Poola ettevõtte kahtlustatavad teod on tänaseks aegunud," ütles Ekspressile riigiprokuratuuri prokurör Teeli Mägi.

Harju maakohus lõpetas 2020. aastal samas kriminaalasjas menetluse Allan Kiili suhtes seoses mehe parandamatu haigestumisega. Ülejäänud Tallinna Sadama kohtualused mõistis Tallinna ringkonnakohus tänavu suvel erasektori altkäemaksudes ja rahapesus õigeks. Prokuratuur vaidlustas süüdistatavate puhtalt pääsemise riigikohtus, mis pole asja menetlusse võtmist seni otsustanud.

Allikas: Eesti Ekspress

tee oma valik!

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:09

Fotod: Isamaa peasekretär läks erakonna kahtlustust kätte saama

14:07

Viljandi pärimusmuusika festival kuulutas välja esimesed artistid

14:05

Saaremaa põllud andsid tänavu rekordsaake

14:05

"Impulss": mida teeb perevägivald lastega?

14:03

Eesti keeles ilmus menukirjanik Valerie Perrini uus teos "Minu kallis tädi"

13:57

Tallinnas esineb tuleval aastal taas Gogol Bordello

13:56

Kirves pärast vigastuspausi: vorm võiks parem olla

13:43

Robert Annuse lavastust "Big Mother" süüdistatakse plagiaadis Uuendatud

13:33

Tallinna Sadama 1,2 miljoni eurone altkäemaks aegus

13:31

Anna Hintsi täispikk mängufilm "Must karvane elukas" pälvis Torinos arenduspreemia

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

24.11

Parvel Pruunsild: algab etendus number kaks, kättemaksu teine osa

24.11

Deliiriumi tõttu vastutusest vabastatud pussitaja sooritas uue kuriteo

24.11

Sõidukite registreerimistasu laekub tänavu oodatust oluliselt vähem

24.11

Kindlustusfirmalt võib kahjunõude saada mitu aastat pärast korteri müüki

24.11

Soome-juudi miljardär sunniti Kiasma juhtkonnast lahkuma

07:59

Lennufirma Smartlynx Airlines lõpetas tegevuse

07:08

Ekspertidele teeb muret lemmikloomade lubamine lasteaedadesse

24.11

Galerii: Tallinnas valmis Lastekodu tänav Uuendatud

08:22

Perling Isamaa rahastamise uurimisest: olen tunnistajana ütlusi andnud

06:27

Valge Maja teatel on valdav osa rahuplaani punktidest kokku lepitud

ilmateade

loe: sport

13:56

Kirves pärast vigastuspausi: vorm võiks parem olla

13:06

VIDEO | Itaalias tehti rekordiliselt kiire penaltiviga

12:34

Sakslased hakkavad välja andma Laura Dahlmeieri auhinda

12:23

KUULA | "Võimla" heitis pilgu algavale talispordihooajale

loe: kultuur

14:07

Viljandi pärimusmuusika festival kuulutas välja esimesed artistid

14:03

Eesti keeles ilmus menukirjanik Valerie Perrini uus teos "Minu kallis tädi"

13:57

Tallinnas esineb tuleval aastal taas Gogol Bordello

13:43

Robert Annuse lavastust "Big Mother" süüdistatakse plagiaadis Uuendatud

loe: eeter

13:26

Soojakust retrokodu ehitanud naine: mõte tekkis kappide koristamise käigus

12:22

Plekksepast pagariks: järgisin oma südame kutset

10:39

Moodne põlveprotees aitab Ukraina sõduritel kiiremini tagasi rindele jõuda

10:01

Füsioterapeut: skolioosi teke valest istumisasendist on müüt

Raadiouudised

13:05

Pärnu kuulutas välja kesklinna silla projekteerimishanke

12:27

Sotsiaalministeerium soovib saada paremat ülevaadet toetuste kasutamisest Uuendatud

12:20

Raadiouudised (25.11.2025 12:00:00)

11:34

Eksperdid on mures lemmikloomade lubamise pärast lasteaedadesse

11:34

Raadiouudised (25.11.2025 09:00:00)

11:34

Päevakaja (24.11.2025 18:00:00)

11:34

Vanemuine: autoriõigused "Big Motheri" tekstile on, lavastuse kujundus on kohapealne looming

11:34

Türi valla koalitsioonilepe sai allkirjad

11:34

Riigikohus: muutmisel olevad töövaidluse lahendamise regulatsioonid ei haaku põhiseadusega

11:34

Neli aastat Kihnus valitsenud valimisliit Ühtne Kihnu saadeti opositsiooni

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo