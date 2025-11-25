Tallinna Sadama 1,2 miljoni eurone altkäemaks aegus

Tallinna Sadama tütarettevõte sõlmis 2014. aastal Remontowaga lepingud kahe parvlaeva ehituseks. Mandri-Eesti ja Muhu vahel liiklevad alused Piret ja Tõll maksid kokku 63 miljonit eurot.

Prokuratuuri väitel sõlmisid Remontowa kommertsdirektor Jan Paszkowski ja ettevõtja Toivo Promm 2014. aastal näiliku maaklerlepingu, selle kohaselt pidi laevatehas maksma 1,26 miljonit eurot, mis vastas kahele protsendile laevade maksumusest, meenutas ajaleht. Uurijate hinnangul pidi see raha minema altkäemaksuks Kiilile, kes kuulus tollal Reformierakonda, Promm oli sel ajal Isamaa liige.

Kohtuprotsess Kiili, Prommi, Paszkowski ja teiste üle algas Harju maakohtus 2017. aastal. Algul kavatses prokuratuur anda koos nendega kohtu alla ka Remontowa kui juriidilise isiku. Sellest mõttest tuli aga loobuda, sest süüdistuse esitamiseks oleks tulnud kuulata üle laevatehase kui juriidilise isiku seaduslik esindaja, vajalikku ülekuulamist ei õnnestunud läbi viia.

"Poola ettevõtte kahtlustatavad teod on tänaseks aegunud," ütles Ekspressile riigiprokuratuuri prokurör Teeli Mägi.

Harju maakohus lõpetas 2020. aastal samas kriminaalasjas menetluse Allan Kiili suhtes seoses mehe parandamatu haigestumisega. Ülejäänud Tallinna Sadama kohtualused mõistis Tallinna ringkonnakohus tänavu suvel erasektori altkäemaksudes ja rahapesus õigeks. Prokuratuur vaidlustas süüdistatavate puhtalt pääsemise riigikohtus, mis pole asja menetlusse võtmist seni otsustanud.