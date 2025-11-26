Oluline Ukraina sõjas kolmapäeval, 26. novembril kell 5.45:

- Ukraina droonid tabasid Venemaa elektroonikatehast;

- Venemaa rünnakus Zaporižžjale sai vigastada vähemalt 12 inimest;

- Bloomberg: Witkoff andis Kremli ametnikule nõu Ukraina ja Trumpi osas.

Ukraina droonid tabasid Venemaa elektroonikatehast

Sotsiaalmeediakanalid jagavad videolõiku, mis näitab, kuidas Ukraina droonid tabasid Tšeboksarõ linnas asuvat elektroonikatehast.

Ukrainian attack drones penetrated 1000 km into Russian airspace and hit the VNIIR-Progress factory in Cheboksary tonight.



Seen here, a Ukrainian drone slams into the facility, a key producer of electronics for the Russian military. pic.twitter.com/2bj0zVpdK3 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 26, 2025

Tšeboksarõ asub Volga jõe ääres ning asub rindest ligi 1000 kilomeetri kaugusel.

Venemaa rünnakus Zaporižžjale sai vigastada vähemalt 12 inimest

Ukraina võimud teatasid, et Venemaa droonid ründasid Zaporižžja linna, vigastada sai vähemalt 12 inimest.

Zaporižžja oblasti sõjalise administratsiooni juht Ivan Fedorov teatas, et vaenlase rünnaku tõttu sai kahjustada vähemalt seitse mitmekorruselist hoonet.

Bloomberg: Witkoff andis Kremli ametnikule nõu Ukraina ja Trumpi osas

USA presidendi erisaadik Ukraina ja Venemaa küsimustes Steve Witkoff andis Bloombergi avaldatud vestluse transkriptsiooni kohaselt Kremli kõrgele ametnikule nõu, kuidas Vene režiimi juht Vladimir Putin peaks president Donald Trumpile Ukraina rahulepet esitlema.

Oktoobri keskel toimunud telefonivestlus näib osutavat Trumpi heakskiidetud 28-punktilise ettepaneku algversioonile, mida peeti laialdaselt Moskvat soosivaks, kuna see nõudis Ukrainalt oluliste territoriaalsete järeleandmiste tegemist ja lubadust NATO-ga mitte liituda.

Bloombergi sõnul koostasid nad transkriptsiooni pärast Witkoffi ja Putini välispoliitika nõuniku Juri Ušakovi vahelise vestluse salvestise läbikuulamist, kuid ei täpsustanud, kuidas see hangiti.

Transkriptsiooni kohaselt ütles Witkoff kõne ajal, et tema arvates on Venemaa "alati soovinud rahulepet" ning et ta "peab president Putinist sügavalt lugu".

USA saadik andis Ušakovile nõu, et Putin peaks eelseisva, hiljuti sõlmitud Gaza relvarahu teemalise telefonikõne ajal Trumpile meelitusi jagama ja ütlema, et ta "austab teda kui rahumeest ning on tõeliselt rõõmus, et see juhtus".

Samuti tegi Witkoff ettepaneku luua Ukraina jaoks 20-punktine rahuplaan, "täpselt nagu me tegime Gazas" ning ärgitas Putinit seda teemat Trumpiga arutama.

"Ma arvan, et president annab mulle kokkuleppele jõudmiseks palju vabadust ja tegutsemisruumi," ütles ta Ušakovile.

Trumpi ja Putini vaheline telefonikõne toimus 16. oktoobril, mille järel kirjeldas USA president seda kui "väga produktiivset" ning seadis kahtluse alla Kiievi soovi saada Tomahawki rakette vaid päev enne Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski vastuvõtmist Valges Majas.

Washingtoni 28-punktine ettepanek sõja lõpetamiseks on sestsaadik asendatud uuega, mis võtab rohkem arvesse Ukraina huve. Trump teatas teisipäeval, et lähetas Witkoffi Moskvasse Putiniga kohtuma.