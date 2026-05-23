Sõja 1550. päev: Lõuna-Venemaal Novorossiiskis süttis öösel kütuseterminal

Süttinud naftaterminal Novorossiiskis Lõuna-Venemaal
Süttinud naftaterminal Novorossiiskis Lõuna-Venemaal Autor/allikas: kuvatõmmis ExileNovast
Lõuna-Venemaa linnas Novorossiiskis Musta mere ääres puhkes Ukraina droonirünnaku tagajärjel laupäeva öösel tulekahju kütuseterminalis, teatasid kohalikud võimud ja meediakanalid. See on juba kolmas kord, kui Ukraina on terminali rünnanud.

Oluline Ukraina sõjas 23. mail kell 17.08:

- Vene droon ründas matuserongkäiku Sumõ äärelinnas

- Ukraina andmetel tabasid nad Vene kolonni ja väliladusid Luhanskis

- Grušovaja naftaterminali põlengus sai vigastada kaks inimest

- Venemaa: Ukraina rünnakus üliõpilaskodu kasvas hukkunute arv kümneni, Putin lubas kättemaksu

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 950 sõdurit

Vene droon ründas matuserongkäiku Sumõ oblastis

Venemaa droon ründas 23. mai hommikul Ukraina kirdeosas asuva Sumõ äärelinnas matuserongkäiku ning rünnakus hukkus üks ja sai vigastada üheksa inimest. Piirkondlikud võimud nimetasid juhtunut küüniliseks rünnakuks.

Sumõ, mis asub umbes 30 kilomeetri kaugusel Venemaa piirist, on oma läheduse tõttu Venemaa territooriumile kogu täiemahulise sõja vältel olnud sagedaste piiriüleste drooni-, raketi- ja suurtükirünnakute sihtmärgiks.

Sumõ oblasti sõjaväelise administratsiooni teatel tabas droon rongkäiku ajal, mil linnas toimusid Ukraina kangelaste päeva mälestusüritused.

Algul teatasid võimud, et üks mees sai rünnakus kriitiliselt vigastada. Hiljem öeldi, et ta suri haiglas operatsiooni ajal ning lisati, et ohvri isik oli veel kindlakstegemisel.

Ukraina andmetel tabasid nad Vene kolonni ja väliladusid Luhanskis

Ukraina julgeolekuasutus (SBU) teatas sotsiaameedias, et tabasid koostöös Ukraina relvajõudude mehitamata süsteemide vägedega kolonni ja väliladusid Luhanskis.

Väed tabasid Vene kolonni, kütusemahuteid, samuti väliladusid, remondibaase ja telekommunikatsiooni infrastruktuuri, teatas julgeolekuteenistus.

SBU ohvitserid määrasid sihtmärkide täpsed koordinaadid, seejärel viisid erioperatsioonide väed läbi lööke Vene objektide vastu okupeeritud linnades Luhanskis, Kadiivkas ja Bilokurakõne ning samuti Siverski Donetsi ja Svatove rajoonides.

SBU andmetel hävitati operatsioonide Vene vägede paiknemisala, hooldusbaas, kus teenindati mehitamata lennuvahendeid, hoone, kus paiknes okupatsioonivõimu politsei ning märkimisväärne hulk tehnikat ja kütusevarusid.

SBU teatel oli rünnakul 80 hukkunut ja haavatut.

"Rünnakute-järgsed tulekahjud tabasid isegi satelliitjälgimissüsteemid. Jätkame okupantide hävitamist. Ühised lahingtegevused jätkuvad," teatas julgeolekuteenistus sotsiaalmeedias.

Grušovaja naftaterminali põlengus sai vigastada kaks inimest.

Grušovaja naftaterminali, mis on osa suurest Šešharise ümberlaadimiskompleksist, tabasid Ukraina droonid, mille tagajärjel puhkes tulekahju, teatas Telegrami sõltumatu uudistekanal Exilenova Plus.

"Süttisid mitmed tehnilised ja administratiivhooned. Droonide killud kukkusid ka kütuseterminali territooriumile," teatas Krasnodari krai päästeamet Telegrami postituses.

Tegemist on suure naftaekspordi terminaliga, mis on Venemaa riikliku Transnefti, maailma suurima naftajuhtmeettevõtte, torujuhtmete lõpp-punkt.

Ukraina droonirünnakus sai võimude teatel vigastada kaks inimest.

Šešharise naftaterminali on Ukraina droonid juba mitu korda tabanud, sealhulgas 6. aprillil ja 2. märtsil.

Venemaa: Ukraina rünnakus üliõpilaskodu kasvas hukkunute arv kümneni

Ida-Ukraina okupeeritud linnas asuvale üliõpilaskodule toimunud Ukraina rünnakus hukkunute arv on kasvanud kümneni ja haavatuid on 38, lisaks on 11 tudengit endiselt kadunud, teatasid laupäeval kohalikud võimud.

"Päästjad töötasid terve öö Starobelskis rususid koristades. Kahjuks lootused ei täitunud – hukkunute arv on kasvanud kümneni. Kannatanute koguarv on 48 inimest. 11 tudengi asukoht on endiselt teadmata," ütles okupeeritud Luhanski oblasti kuberner Leonid Pasetšnik pärast reedest rünnakut.

Venemaa president Vladimir Putin süüdistas Ukrainat üliõpilaskodu vastu suunatud droonirünnakus ning lubas kätte maksta.

Venemaa president ütles reedel riigitelevisioonis edastatud avalduses, et ta käskis sõjaväel ette valmistada vastus Starobilski rünnakule. Putin ütles, et Kiievi sõjavägi pidi teadma, mida nad sihikule võtavad. 

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 950 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 354 810 (+950)

- tankid 11 944 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 24 599 (+5);

- suurtükisüsteemid 42 579 (+68);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1799 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1394 (+3);

- lennukid 436 (+0);

- kopterid 352 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 1444 (+4);

- operatiivtaktikalised droonid 306 478 (+1819);

- tiibraketid 4632 (+0);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 98 406 (+201);

- eritehnika 4207 (+0);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: The Kyiv Independent, BNS, Ukrinform

