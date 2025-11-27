X!

Maksuamet soovitab maksuvaba tulu suurendamiseks pöörduda tööandja poole

Eesti
Maksu- ja tolliamet
Maksu- ja tolliamet Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Uuest aastast kaob senine nn maksuküür ja kõigile töötajatele hakkab kehtima ühetaoline maksuvaba tulu arvestus kuni 700 eurot kuus. Arvestuse muutmiseks soovitab maksu- ja tolliamet (MTA) inimestel aegsasti oma tööandjaga suhelda.

Muudatus jätab paljudele töötajatele alates 1. jaanuarist 2026 teenitud töötasust senisest rohkem raha kätte. Selleks, et maksuvaba tulu arvestust maksimaalselt kasutada, soovitab MTA tulumaksu osakonna juhtivspetsialist Aune Maria Marjapuu töötajatel ja tööandjatel sel teemal suhelda.

"Enamasti tuleb töötajatel maksuvaba tulu arvestuse muutmiseks esitada oma tööandjale avaldus. Mitmes kohas töötades tuleb silmas pidada, et maksuvaba tulu arvestust kuni 700 eurot kuus saab kasutada vaid ühe tööandja juures," ütles ta.

Maksuvaba tulu arvestuse saab jooksval aastal jätta ka null eurole. Sellisel puhul saab töötaja rohkem makstud tulumaksu tagasi järgneval aastal esitatava tuludeklaratsiooniga. Nii on see juhul, kui tal pole muid tulusid, millelt võiks tekkida tulumaksukohustus.

Iga kolmas töötaja Eestis teenib üle 2100 euro suurust brutopalka. Kui 2100 euro suurust brutopalka teeniv töötaja kasutab maksimaalset maksuvaba tulu arvestust, jääb talle alates 1. jaanuarist 2026 teenitud palgalt iga kuu kätte 154 eurot rohkem kui seni.

Vanaduspensioniealistele kehtib uuel aastal endiselt maksuvaba tulu 776 eurot kuus ehk 9312 eurot aastas. Seda rakendab sotsiaalkindlustusamet automaatselt pensioni maksmisel. Kui pensionär töötab ja tema igakuine pension on väiksem kui 776 eurot kuus, saab tööandja rakendada töötaja maksuvaba tulu jääki tema igakuisele töötasule.

"Näiteks kui töötav pensionär saab iga kuu vanaduspensioni 600 eurot, on tema maksuvaba tulu jääk 176 eurot. Sellisel juhul soovitame töötaval pensionäril paluda oma tööandjal rakendada töötasule maksuvaba tulu jääki 176 eurot kuus," selgitas MTA juhtivspetsialist Aune Maria Marjapuu.

MTA soovitab tööandjatel hiljemalt detsembris oma töötajatele teada anda, mida tuleb nende asutuses või ettevõttes maksuvaba tulu arvestuse muutmiseks teha. Erinevates asutustes võib see protsess mõnevõrra erineda.

Eestis on tööandjaid, kes on oma töötajatele määranud maksimaalse maksuvaba tulu arvestuse juba automaatselt.

Maksuvaba tulu arvestuse kohta saab lähemalt lugeda MTA kodulehelt.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Viimased teleuudised

