Saku vallas hukkus rongile ette sõitnud veokijuht, üks rongireisija sai viga

Harjumaal Saku vallas juhtus neljapäeva hommikul avarii, kus Elroni Tallinna-Rapla reisirong sõitis otsa veoautole. Avariis hukkus veokijuht ja viga sai üks rongireisija. Rongiliiklus on häiritud.

Neljapäeval kell 9.17 sai häirekeskus teate, et Saku vallas Saku Soo tee ülesõidul on rong sõitnud otsa veoautole. Kokkupõrke tagajärjel on rong rööbastelt maas ja rongiliiklus häiritud, teatas päästeamet.

Veoauto sai tugevalt kahjustada ning politsei teatel autojuht hukkus.

Reisirongis oli õnnetuse hetkel sees umbes 20 inimest. Esimese info kohaselt sai üks reisija kergelt viga. Ülejäänud reisijad on rongist väljas ning nad saavad kohapeal olla soojas, kuni neid üle vaadatakse ja neile transport organiseeritakse.

Rong ise on rööbastelt maas.

Sündmusele on reageerinud Kohila, Jüri, Keila kutselised päästjad koos Saue vabatahtlike, kiirabi ja politseiga.

Elron teatab oma kodulehel, et seoses õnnetusjuhtumiga Saku-Kiisa vahel jäävad käigust ära Tallinna-Rapla, Tallinna-Türi ja Tallinna-Viljandi rongid Tallinna ja Kiisa vahel.

Kuni menetlustoimingute lõpuni ja tee vabastamiseni teenindavad reise rongide asemel bussid.