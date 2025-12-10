Sakus juhtunud rongiõnnetuse tõttu peab Elron sõiduplaani muutma

Elroni juhatuse liikme Märt Ehrenpreisi sõnul oli tegemist ettevõtte jaoks ühe raskema liiklusõnnetusega sel aastal. "Raskeks ja ohtlikuks tegi selle eelkõige veoauto osalus. Tagajärjed oleksid võinud olla veelgi traagilisemad," ütles ta.

Õnnetusse sattunud rongi sõidukorda viimine toimub tootjatehases ja võtab aega vähemalt aasta. Asendusrongi Elronil liinile panna ei ole.

"Elronil on kõik rongid liinil või siis korralises hoolduses ning reservi tänases olukorras pole, iga tõrge rongide puhul on meile keeruline," sõnas Ehrenpreis.

Kokku on Elronil 20 diiselrongi: kuus neljavagunilist, kaheksa kolmevagunilist, kuus kahevagunilist.

Seni on ettevõte pidanud sõiduplaane muutma eelkõige Tallinna–Tartu ja Tallinna–Narva suundadel toimuvate taristutööde tõttu, kuid uues sõiduplaanis tuleb arvestada ka ühe diiselrongi puudumisega.

Ehrenpreis tõdes, et ühe kolmevagunilise diiselrongi puudumine muudab reisijate teenindamise keerukamaks.

"Mõnevõrra püüame olukorda lahendada sellega, et toome järk-järgult liinile uusi Škoda ronge, mis saavad sõita idasuunas Tapani. Mõnevõrra võiks see lahendada kohatist ülerahvastatust Tallinna–Tartu suunal," lisas ta.

Rongi asendamine bussiga on viimane valik

Puuduoleva rongi asendamine bussiga on Elroni jaoks viimane valik, sest bussid on reisija jaoks aeglasemad ja kitsamad. "Bussiasenduste puhul sõidame läbi ka kõik rongipeatused, aga see võtab lihtsalt kauem aega, kuna bussiga läbitud teekond on pikem võrreldes raudteel liikumisega," ütles Ehrenpreis.

Katkist rongi ei ole võimalik asendada ka äsja saabunud uue Škoda elektrirongiga, kuna elektrirongiga saab sõita liinidel, mis on elektrifitseeritud – Sakus toimunud liiklusõnnetuses sai viga aga diiselrong.

Elektrirongidega on võimalik praegu sõita Tallinna–Keila, Tallinna–Kloogaranna, Tallinna–Paldiski, Tallinna–Turba ja Tallinna–Aegviidu liinidel. "Alates 5. jaanuarist plaanime pikendada osa Tallinna–Aegviidu liine kuni Tapani ja suunata diiselrongidest (praegu saab Tapale vaid diiselrongiga) võimalikult palju Tapa kandi elanikke uutesse Škoda elektrirongidesse," sõnas Ehrenpreis.

Praeguseks on Eestisse jõudnud 16 uuest Škoda elektrirongist 14. Kui raudteetaristu oleks valmis, saaks ettevõte viia uued rongid Tallinna–Tartu liini teenindama.

Õnnetus raskendas ka Tartu–Riia liini käivitamist, lisas Ehrenpreis.