Soome tõstab kaitseväe reservi vanusepiiri 65. eluaastani

Soome reservväelased
Soome reservväelased Autor/allikas: Laura Kosonen / Yle
Soome parlamendi kaitsekomisjon toetas valitsuse ettepanekut suurendada reservväelaste arvu. Seadusmuudatused peaksid jõustuma järgmise aasta alguses ja selle käigus tõuseb kaitseväe reservi vanusepiir 65. eluaastani.

Muudatuste käigus kuuluksid kõik ajateenistuse läbinud soomlased reservi, sõltumata nende sõjaväelisest auastmest, kuni nad saavad 65-aastaseks. See puudutab siiski vaid 1966. aastal ja hiljem sündinud inimesi, vahendas Yle. 

Kaitsekomisjon märgib oma aruandes, et muudatused võimaldavad reservi mitmekülgsemalt kasutada. Seda on vaja, sest julgeolekukeskkond on muutunud, Soome on liitunud NATO-ga ning ametivõimud vajavad rohkem spetsialiseerunud eksperte.

Reform laiendaks reservi 125 000 inimese võrra ning prognooside põhjal eeldatakse, et Soome kogureserv ulatub 2031. aastaks ligi miljoni inimeseni. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Yle

Riigikogus esindatud erakonnad leiavad, et erakonnaseadus vajab täpsustamist

