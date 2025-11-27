X!

Isamaa tutvustab neljapäeval Tallinna linnapead Keskerakonnale ja reedel avalikkusele

Eesti
Riina Solman ja Urmas Reinsalu.
Riina Solman ja Urmas Reinsalu. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Isamaa on oma Tallinna linnapeakandidaadi lõpuks leidnud ja tutvustab seda neljapäeval oma Tallinna piirkonna juhtidele ja koalitsioonipartner Keskerakonnale. Hiljemalt reede keskpäeval saab ka laiem avalikkus teada, kes on kaua otsitud pealinna meerikandidaat.

"Tõsi ta on, et meil on homme (reedel – toim) kella 12-ks kokku lepitud linnapeakandidaati tutvustav pressikonverents Tallinna volikogus. Ma ei saa seda [nime] praegu välja öelda, sest koalitsioonipartner kohtub linnapeakandidaadiga ja ka meie oma inimesed, Tallinna piirkonna juhatus, kes on tema selja taga. See on elementaarne viisakus, et nad saavad täna (neljapäeval – toim) meie linnapeakandidaadiga kokku," ütles Isamaa Tallinna piirkonna juht Riina Solman neljapäeval Vikerraadio saates "Reporteritund".

Solman ütles, et linnapeakandidaat ei ole ei tema ega ka Urmas Reinsalu, kellest viimane oli erakonna linnapeakandidaat valimiskampaania ajal.

"Kaua tehtud kaunikene, on selle asja nimi. Tuleb jõulurahu linnavalitsus... Jõulurahu toov linnavalitsus, ütleme siis niimoodi. Ma usun, et selle kandidaadiga on inimesed rahul. Veel väikene viiv on vaja kannatust ja siis on selle inimese nimi teada," sõnas Solman.

Ta kinnitas, et leitud kandidaat on ääretult vastutustundlik valik ja et tema profiili on erakonna esimees Urmas Reinsalu ka avalikult välja joonistanud.

"Aga inimesed ei oska kõike seda lugeda. Ta (Reinsalu – toim) on öelnud, et ta tahab maksimeerida tulemit. Selle isikuga saab tulem kindlasti maksimeeritud. Ta on öelnud, et ta (linnapeakandidaat – toim) ei ole poliitiline figuur. Ja ta ei ole poliitiline figuur, vaid inimene, kes tunneb riigi toimimist ja kes tunneb majanduselu ja on tippjuht," ütles Solman ja lisas, et võrreldes kaosega nelikliidu linnavalitsuse lõpus saabub nüüd professionaalne linnajuhtimine.

Keskerakond ja Isamaa teatasid 4. novembril, et leppisid kokku koalitsiooniläbirääkimiste alustamises Tallinnas. Esimesel kahel aastal on linnapea ametis Isamaa kandidaat, kellel puudub varasem poliitiline taust ja järgmisel kahel aastal Keskerakonna kandidaat.

Toimetaja: Urmet Kook

Allikas: Vikerraadio

Samal teemal

tee oma valik!

pöidlad pihku!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:14

Valitsus tõstab uuest aastast kirja saatmise hinda 20 protsenti

16:07

Anne Erm: iga kontsert on Jõulujazzi kavasse põhjusega võetud

16:05

RALLIBLOGI | Tänak võitis päeva eelviimase katse, liidriks kerkis Fourmaux Uuendatud

16:03

Suri muusika- ja teatriakadeemia kauaaegne rektor Peep Lassmann

16:00

Madridis protestisid tuhanded meeleavaldajad naistevastase vägivalla vastu

15:53

Teoloog Riho Saard andis välja mahuka teose Eesti gospelmuusika ajaloost

15:52

Ivo Pilving: sõnamurdlik koolireform

15:52

"Plekktrummi" külaline on kirjanik Kairi Look

15:46

Lõikuslauale heitev Gut-Behrami sel hooajal ei stardi

15:20

Raadiouudised (27.11.2025 15:00:00)

otse uudistemajast

eesti laul 2026

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

26.11

Siseministeerium ütles hindu kõrgemana näidanud Reisieksperdile lepingu üles

10:46

Saku vallas hukkus rongile ette sõitnud veokijuht, üks rongireisija sai viga Uuendatud

04:50

Mõjuisikut reklaamis kasutanud turismiklaster rõõmustab suure tähelepanu üle

16:05

RALLIBLOGI | Tänak võitis päeva eelviimase katse, liidriks kerkis Fourmaux Uuendatud

10:49

Politico: USA nõuab Ukrainalt enne julgeolekugarantiide andmist rahulepinguga nõustumist Uuendatud

26.11

Väidetav armukelm on oma lõksu meelitanud vähemalt kümme naist

26.11

Mirjam Mõttus: kui tikk-kontsadel BSH saabub ummamuudu liina

09:15

Maksuamet soovitab maksuvaba tulu suurendamiseks pöörduda tööandja poole

10:36

Kaheksa Tallinna volikogu uut liiget peatasid oma volitused

26.11

Sõja 1372. päev: Ukraina droonid tabasid Venemaa elektroonikatehast Uuendatud

ilmateade

loe: sport

16:05

RALLIBLOGI | Tänak võitis päeva eelviimase katse, liidriks kerkis Fourmaux Uuendatud

15:46

Lõikuslauale heitev Gut-Behrami sel hooajal ei stardi

15:14

Judo toob Venemaa lipu tagasi tatamile

14:25

Malõgina jõudis Slovakkias kaheksa hulka

loe: kultuur

16:07

Anne Erm: iga kontsert on Jõulujazzi kavasse põhjusega võetud

16:03

Suri muusika- ja teatriakadeemia kauaaegne rektor Peep Lassmann

15:53

Teoloog Riho Saard andis välja mahuka teose Eesti gospelmuusika ajaloost

15:52

"Plekktrummi" külaline on kirjanik Kairi Look

loe: eeter

14:24

Küülikute varjupaiga asutaja: lastega perre ma küülikut võtta ei soovita

13:54

Galerii ja video: R2 minilaivil esines ansambel Meelik

13:35

Mihkel Zilmer: soola ei pea kartma, vaid tarbima koos kaaliumirikka toiduga

12:34

Võlurite maaletooja Krista Kaer: 25 aastat tagasi tegin väga hea otsuse

Raadiouudised

12:50

Eesti koolilapsed puuduvad kiusamise, nutisõltuvuse ja ärevuse tõttu

12:45

Reedel sajab vihma ja lörtsi

12:45

Keskmine palk oli kolmandas kvartalis 2075 eurot

12:20

Raadiouudised (27.11.2025 12:00:00)

10:00

Hiiumaa võimuliit tahab elamuehitusega edasi liikuda

09:50

Washingtoni tulistamises kahtlustatakse Afganistani kodanikku

09:45

Gren ehitab Kohtla-Järvele ja Tartusse gaasielektrijaama

09:40

Kagu-Eestis sajab lund

09:20

Raadiouudised (27.11.2025 09:00:00)

26.11

Riigikogus esindatud erakonnad leiavad, et erakonnaseadus vajab täpsustamist

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo