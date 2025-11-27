Isamaa tutvustab neljapäeval Tallinna linnapead Keskerakonnale ja reedel avalikkusele

Isamaa on oma Tallinna linnapeakandidaadi lõpuks leidnud ja tutvustab seda neljapäeval oma Tallinna piirkonna juhtidele ja koalitsioonipartner Keskerakonnale. Hiljemalt reede keskpäeval saab ka laiem avalikkus teada, kes on kaua otsitud pealinna meerikandidaat.

"Tõsi ta on, et meil on homme (reedel – toim) kella 12-ks kokku lepitud linnapeakandidaati tutvustav pressikonverents Tallinna volikogus. Ma ei saa seda [nime] praegu välja öelda, sest koalitsioonipartner kohtub linnapeakandidaadiga ja ka meie oma inimesed, Tallinna piirkonna juhatus, kes on tema selja taga. See on elementaarne viisakus, et nad saavad täna (neljapäeval – toim) meie linnapeakandidaadiga kokku," ütles Isamaa Tallinna piirkonna juht Riina Solman neljapäeval Vikerraadio saates "Reporteritund".

Solman ütles, et linnapeakandidaat ei ole ei tema ega ka Urmas Reinsalu, kellest viimane oli erakonna linnapeakandidaat valimiskampaania ajal.

"Kaua tehtud kaunikene, on selle asja nimi. Tuleb jõulurahu linnavalitsus... Jõulurahu toov linnavalitsus, ütleme siis niimoodi. Ma usun, et selle kandidaadiga on inimesed rahul. Veel väikene viiv on vaja kannatust ja siis on selle inimese nimi teada," sõnas Solman.

Ta kinnitas, et leitud kandidaat on ääretult vastutustundlik valik ja et tema profiili on erakonna esimees Urmas Reinsalu ka avalikult välja joonistanud.

"Aga inimesed ei oska kõike seda lugeda. Ta (Reinsalu – toim) on öelnud, et ta tahab maksimeerida tulemit. Selle isikuga saab tulem kindlasti maksimeeritud. Ta on öelnud, et ta (linnapeakandidaat – toim) ei ole poliitiline figuur. Ja ta ei ole poliitiline figuur, vaid inimene, kes tunneb riigi toimimist ja kes tunneb majanduselu ja on tippjuht," ütles Solman ja lisas, et võrreldes kaosega nelikliidu linnavalitsuse lõpus saabub nüüd professionaalne linnajuhtimine.

Keskerakond ja Isamaa teatasid 4. novembril, et leppisid kokku koalitsiooniläbirääkimiste alustamises Tallinnas. Esimesel kahel aastal on linnapea ametis Isamaa kandidaat, kellel puudub varasem poliitiline taust ja järgmisel kahel aastal Keskerakonna kandidaat.