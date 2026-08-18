X!

Reinsalu Madise toetamisest: see ei olnud poliitmäng, vaid sisuline otsus

Eesti
Urmas Reinsalu
Urmas Reinsalu Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Isamaa esimehe Urmas Reinsalu sõnul sai erakonna otsuses toetada presidendivalimistel Ülle Madiset määravaks tema Eesti-keskne nägemus ja rahvuslikud seisukohad. Reinsalu lükkas "Aktuaalses kaameras" tagasi väited, nagu oleks valik kantud poliitmängudest või taktikalisest vastandumisest Keskerakonna toetatud Tiit Landile, rõhutades, et praeguses usalduskriisis vajab riik laiapindse toetusega presidenti.

Mis sai otsuse tegemisel lõpuks määravaks?

Meil tekkis selgus selles osas, et Ülle Madise on kindel kandidaat. Me kuulasime tema seisukohti ja need olid meile sümpaatsed, eriti rahvuslikud seisukohad ja tema ettekujutus Eesti-kesksest presidendiameti täitmisest.

Meie jaoks oli kindlasti oluline ka see, et praeguses usalduskriisis, milles Eesti viibib, saaks tulevane president laiapindse toetuse. Isamaa otsus oli selles mõttes kaalukas, et ta kujundab nüüd raami, kuidas 2. septembril president valitakse, ja me olime teadlikud sellest vastutusest.

Ülle Madise nimi on tegelikult ju selles protsessis väga pikalt läbi käinud, nii et teil võttis justkui selle otsuse tegemine ikkagi piisavalt kaua aega ja kogenud poliitikuna, ma kahtlustan, nägite võimalust poliitmänguks, et püsida pildis ja tulla lõpuks välja. Justkui, et vaadake, meie määrame, kes on president?

Isamaa otsus oli määrava kaaluga, see on õige, aga see ei olnud mänguküsimus. See on väga tõsine küsimus ja ma arvan, et Eesti inimesed vaatavad praegu õigusega nõudlikult ka poliitikute poole.

Meie eelistus presidendiametisse oli teatavasti Alar Karis. Kui Alar Karis pärast seda pikka vingerdamist koalitsiooniparteide poolt teatas, et ta ei taotle tagasivalimist ja kandideerimist, oli meie jaoks oluline, et inimesed väljendaksid selget tahet presidendiametisse asuda. Tegelikult oli minu jaoks sisuliseks kvaliteediks kuulata ära nende nägemus presidendiametist. See võimalus tekkis meil ka Ülle Madise puhul esmaspäeval, kuigi sellega seoses toimus väga pikk protseduuriline manööverdamine.

Ma tahan siin siiralt tunnustada ka Tiit Landi ja teisi kandidaate. Kõnelesin täna Ülle Madisega ja mul oli talle palve leida võimalus kuulata Eesti olukorra osas ka teiste kandidaatide mõtteid, sest see oleks kindlasti suur väärtus.

Kas Isamaa oli oma otsuses üksmeelne või oli teil eriarvamusi?

Jah, olime üksmeelsed.

Vahetult enne teid tuli Keskerakond välja uudisega, et nemad toetavad Tiit Landi. Kas siin võib näha teie poolt ka seda mõtet, et vaadake, Tallinnas me võime olla ju sõbrad ja ühtsed, aga mujal mitte. Kas teie sõnum oli, et te eristute Keskerakonnast?

See ei olnud taktikaline, vaid sisuline otsus. Saime rektor Tiit Landiga ka kokku ja arutasime olukorda väga tõsiselt. Ka Tiit Land on kindlasti mees, kes täidaks presidendiametit isikupäraselt ja väga sügavalt, nii et minu siiras tunnustus ka tema valmidusele seda rolli täita.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera", intervjueeris Priit Kuusk

Samal teemal

tähistame koos

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

21:22

Reinsalu Madise toetamisest: see ei olnud poliitmäng, vaid sisuline otsus

21:21

Metsainventuur: metsa raiutakse kiiremini, kui see taastuda jõuab

21:21

Kolmapäeval liigub üle Eesti sajuhooge

20:57

Manchester City võtmemängija Rodri alustab uut peatükki Barcelonas

20:33

Ukraina korraldas Moskvale ulatusliku droonirünnaku Uuendatud

20:28

Henri Drell jätkab karjääri Leedu kõrgliigas

19:54

Vaughters Tarlingi surmast: väiksemate rattavõistluste ohutus jätab soovida

19:30

Aktuaalne kaamera kell 19:00

19:22

Saaremaale külvati Saaremaa-kujuline maisipõld

19:21

IAEA juht: Süüriast leiti mitu tonni tuumamaterjale

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

20:33

Ukraina korraldas Moskvale ulatusliku droonirünnaku Uuendatud

09:32

Meedia: üle 250 päeva merel viibinud USA lennukikandja pardal valitseb kaos

14:19

Elron taastas kaablivarguse tõttu seiskunud idasuunalise rongiliikluse Uuendatud

17:51

Kaitsetööstusettevõtte Milrem Roboticsi hoone põleng võis olla süütamine Uuendatud

17.08

Ukrainlased on peaaegu täielikult halvanud Venemaa teraviljaekspordi

06:43

Müümata rõivaste hävitamiskeeld Eesti kaupmehi ei hirmuta

15:17

Tšetšeenia juhi seisund on järsult halvenenud

17.08

Teadlased soovitavad rabalaugaste asemel ujuda teistes veekogudes

17.08

Luikmel: Venemaa sõjamajanduse buum on hakanud ammenduma

15:45

Esimesed Rootsi vangid jõudsid Tartu vanglasse Uuendatud

ilmateade

SPORT

20:57

Manchester City võtmemängija Rodri alustab uut peatükki Barcelonas

20:28

Henri Drell jätkab karjääri Leedu kõrgliigas

19:54

Vaughters Tarlingi surmast: väiksemate rattavõistluste ohutus jätab soovida

19:15

Frida Karlssoni jälitajale esitati uus süüdistus

loe: kultuur

16:23

Galerii: Paavli kultuurivabrikus toimus esimene Italy Unexpected

15:02

Arvustus. Surnud plöga ja mängulise vastupanu võimalus

14:10

Ööklubi ja kogukonnabaar Hungr sulgeb oktoobris uksed

13:32

100 – orkestri parim iga. Intervjuu Kristjan Hallikuga

loe: eeter

14:53

Mõisamaa: kutsusime muusikud appi, et rohkem mehi varjupaikadesse tuua

13:00

Eesti ujujate fänn Pariisi võistlusel: enamike hääled jäid basseini äärde

12:24

"Eesti mäng" ootab uue hooaja salvestustele publikut

12:01

Depeche Mode'i austaja: Eesti tribuutkogumiku idee tundus algul hull mõte

Raadiouudised

18:45

Päevakaja (18.08.2026 18:00:00)

18:35

Tartu kaalub rattaringluse jätkamist

18:30

Esimesed Rootsi vangid jõudsid Tartu vanglasse

18:30

Isamaa toetab presidendivalimistel Ülle Madiset

17:40

Okaspuumetsi jäi kümne aastaga 32 000 hektari jagu vähemaks

15:20

Raadiouudised (18.08.2026 15:00:00)

12:30

Kolmapäev tuleb sajuhoogudega

12:25

Taristu lõhkumine seiskas rongiliikluse idasuunal

12:20

Raadiouudised (18.08.2026 12:00:00)

09:55

Rootsi vanglarendilepingu saab poliitilise tahte korral lihtsalt tühistada

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo