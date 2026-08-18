Reinsalu Madise toetamisest: see ei olnud poliitmäng, vaid sisuline otsus

Mis sai otsuse tegemisel lõpuks määravaks?

Meil tekkis selgus selles osas, et Ülle Madise on kindel kandidaat. Me kuulasime tema seisukohti ja need olid meile sümpaatsed, eriti rahvuslikud seisukohad ja tema ettekujutus Eesti-kesksest presidendiameti täitmisest.

Meie jaoks oli kindlasti oluline ka see, et praeguses usalduskriisis, milles Eesti viibib, saaks tulevane president laiapindse toetuse. Isamaa otsus oli selles mõttes kaalukas, et ta kujundab nüüd raami, kuidas 2. septembril president valitakse, ja me olime teadlikud sellest vastutusest.

Ülle Madise nimi on tegelikult ju selles protsessis väga pikalt läbi käinud, nii et teil võttis justkui selle otsuse tegemine ikkagi piisavalt kaua aega ja kogenud poliitikuna, ma kahtlustan, nägite võimalust poliitmänguks, et püsida pildis ja tulla lõpuks välja. Justkui, et vaadake, meie määrame, kes on president?

Isamaa otsus oli määrava kaaluga, see on õige, aga see ei olnud mänguküsimus. See on väga tõsine küsimus ja ma arvan, et Eesti inimesed vaatavad praegu õigusega nõudlikult ka poliitikute poole.

Meie eelistus presidendiametisse oli teatavasti Alar Karis. Kui Alar Karis pärast seda pikka vingerdamist koalitsiooniparteide poolt teatas, et ta ei taotle tagasivalimist ja kandideerimist, oli meie jaoks oluline, et inimesed väljendaksid selget tahet presidendiametisse asuda. Tegelikult oli minu jaoks sisuliseks kvaliteediks kuulata ära nende nägemus presidendiametist. See võimalus tekkis meil ka Ülle Madise puhul esmaspäeval, kuigi sellega seoses toimus väga pikk protseduuriline manööverdamine.

Ma tahan siin siiralt tunnustada ka Tiit Landi ja teisi kandidaate. Kõnelesin täna Ülle Madisega ja mul oli talle palve leida võimalus kuulata Eesti olukorra osas ka teiste kandidaatide mõtteid, sest see oleks kindlasti suur väärtus.

Kas Isamaa oli oma otsuses üksmeelne või oli teil eriarvamusi?

Jah, olime üksmeelsed.

Vahetult enne teid tuli Keskerakond välja uudisega, et nemad toetavad Tiit Landi. Kas siin võib näha teie poolt ka seda mõtet, et vaadake, Tallinnas me võime olla ju sõbrad ja ühtsed, aga mujal mitte. Kas teie sõnum oli, et te eristute Keskerakonnast?

See ei olnud taktikaline, vaid sisuline otsus. Saime rektor Tiit Landiga ka kokku ja arutasime olukorda väga tõsiselt. Ka Tiit Land on kindlasti mees, kes täidaks presidendiametit isikupäraselt ja väga sügavalt, nii et minu siiras tunnustus ka tema valmidusele seda rolli täita.