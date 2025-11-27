Uued Škoda rongid teevad laupäeval esimese sõidu

Enam kui aasta liinile pääsemist oodanud uued Škoda rongid teevad sel laupäeval oma esimese sõidu Kloogale. Uue aasta algusest pannakse uued kaugrongid esimesena sõitma Tapa ja Tallinna vahel.

Uued Škoda rongid jõudsid Eestisse juba mullu suvel ja kuigi mõnes kohas nähti neid testsõite tegemas, siis esimest korda läheb uus rong liinile laupäeval, sõites Tallinnast Kloogale.

"Peatselt hakkavad nad ka sõitma järk-järguliselt nii nagu taristu võimaldab. Tänasest me teame, et detsembri keskpaigast saame hakata käivitama ühendust läänesuunas, kuna seal on taristu juba ammu valmis," ütles Elroni juhatuse liige Märt Ehrenpreis.

Alates 5. jaanuarist avab Elron uue liini Tallinn-Tapa, aga uute rongidega Tartusse jätkuvalt nii pea ei saa, kuigi need tellitigi suuresti just Tartut silmas pidades.

"Praegu parim teadmine on, et järgmise aasta sügisel oleksime võimelised lülitama sisse kontaktvõrgu Tartu suunal, et elektrirong saaks sõita Tapalt edasi Tartusse," sõnas Eesti Raudtee tehnikadirektor Arvo Smiltinš.

Smiltinši sõnul on kurvid juba õgvendatud, kontaktvõrk uuendatud ja suuremad ehitustööd tehtud, aga viimaseks takistuseks on liiklusjuhtimissüsteemi ümberehitamine, sest senine lahendus ei sobi elektrirongiliikluseks.

"Olemasolev süsteem kasutab ka rööpaid, rööbasahelaid ja seal see sagedus on 50 Herzi, mis ühtib sagedusega, mida kontaktvõrgu puhul kasutatakse, kus on ka 50 Herzi ehk sageduse sarnasus ei võimalda liiklusjuhtimissüsteemil adekvaatselt töötada," ütles Smiltinš.

Lihtsalt öeldes - rongi liigutav elektrivool summutab liikluse juhtimiseks vajaliku infoga signaalid rööbastes. Škodalt osteti 11 kaug- ja viis linnalähirongi. Kõik uued rongid on kolmevagunilised ning senistest porganditest pikemad, istekohti on seal tänu sellele rohkem ning nüüd on salongis eraldi alad nii ratastooli kui ka lapsevankrite jaoks.

Kõik istekohad on nummerdatud. Kuigi piletimüügiautomaat on rongis olemas, siis Elroni näeb, et edaspidi tuleks hakata pikamaarongides pileteid ette ostma, nagu mujal maailmas kombeks.

Restoranivagunit uude rongi ei tulnud, aga selle eest on olemas kohviautomaat, kus valik on üsna rikkalik. Rongis on ka külmkapp, mis eeldatavasti hakkab pealtselt süüa hakkab ka saama.

Kindlasti tasub ka edaspidi pikemale sõidule minnes oma adapter kaasa võtta, sest rongid telliti ajal, mil USB laadimine polnud massidesse jõudnud ja nii on istmete all vaid tavalised pistikud. Uus kolmevaguniline Škoda elektriong maksab umbes 9 miljonit eurot.