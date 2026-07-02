Tapa-Tartu raudtee elektrifitseerimine venib

Kuigi Tapa-Tartu raudteeliinil elektrifitseerimine on ajagraafikust maas, siis praegu pingutatakse kõvasti selle nimel, et Tapa-Tartu liinil oleksid vajalikud tööd selle aasta lõpuks tehtud.

Tapa–Tartu vahelise raudtee elektrifitseerimine on üks viimaste aastakümnete suuremaid Eesti raudteetaristu projekte. Elektrifitseerimine koosneb mitmest etapist. Esimene etapp on praguseks lõpetatud – kontaktvõrgupostid jms seonduv on püsti. Praegu käib teine etapp, kus releepõhine turvangusüsteem on vaja välja vahetada kaasaegse süsteemi vastu.

"Vana, releepõhine turvangusüsteem ei olnud sellisena välja ehitatud, et seda oleks saanud elektrifitseerida. Selle aasta lõpuks on töövõtja lubanud meil oma tööga valmis saada ja siis järgmise aasta alguses me saame juba sõita," rääkis Eesti Raudtee taristudirektor Kaido Aettik.

Pärast raudtee elektrifitseerimist ja rekonstrueerimistöid võiksid uued Škoda elektrirongid Tapa-Tartu liinil saada sõita tulevikus kiirusega kuni 160 kilomeetrit tunnis, lisas Aettik.

"160 km/h antakse meile peale seda, kui meil on kõiksugused dokumentatsioonid ja kooskõlastused saadud. Seda alguses kindlasti ei saa, et me saame sõita alguses 140 km/h ja siis mõne aja pärast 160 km/h," selgitas taristudirektor.

Elronist öeldi ERR-ile, et uued Škoda rongid on Tapal valmisolekus ja ootavad Tartu suunal liinile pääsemist. Uusi ronge hakatakse Tartu suunal liinile viima pärast taristutööde lõppu. Selleks, et uued Škoda rongid saaksid Tartust edasi ka Valka sõita, tuleb elektrifitseerida ka Tartu-Valga vaheline raudtee. Millal see aga juhtub, pole praegu Aettiku sõnul teada.

"Meie omanik on nimetanud seda etappi number kaheks. Millal see tuleb, sõltub paljuski rahastusest," lausus Aettik.

Nii kaua jäävad aga Tartu-Valga raudteel liikuma diiselrongid, see kehtib ka Tartu-Riia rongiliini kohta. Tartu-Valga raudteel tehakse praegu aga õgvendustöid, kus n-ö kõverad muudetakse sirgeks. Nii võiks tulevikus ka sellel raduteelõigul rongide kiirus tõusta kuni 160 km/h.

"Aga kiiruse tõstmine sõltub ka sellest, et tuleb ka turvangusüsteemid välja vahetada. Ja turvangusüsteemide välja vahetamine praegu käib siis Tapa-Tartu lõigul, peale seda minnakse Tapa-Narva lõigule ja peale seda Tartu-Valga lõigule. Nii et see jääb meil sinna 2029.-2030. aastasse, mitte varem," ütles Aettik.