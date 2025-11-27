X!

Michal kohtumisel Merziga: Venemaaga saab rääkida vaid jõu keeles

Peaminister Kristen Michal koos Saksa kantsler Friedrich Merziga.
Saksamaal ametlikul visiidil viibiv Eesti peaminister Kristen Michal ütles kohtumisel liidukantsler Friedrich Merziga, et õiglase ja püsiva rahu saavutamiseks tuleb hoida survet agressoril. Venemaale tuleb esitada selged nõudmised, mis muudavad võimatuks rünnaku kordumise. Ukrainale tuleb tagada piisav ja kiire sõjaline abi.

"Euroopa ühtsus ja julgus on praegu eriti olulised. Venemaa külmutatud varad tuleb kiiresti kasutusele võtta. Samuti on tähtis liikuda edasi Euroopa Liidu laienemisega. Euroopa Ülemkogul detsembris peame otsused langetama," ütles peaminister Kristen Michal kohtumise järel.

Ta rõhutas, et julgeolekutagatised Ukrainale peavad olema usaldusväärsed ja toetatud partnerite tegelike jõududega Ukraina territooriumil. Eesti on valmis panustama kompanii suuruse üksuse, instruktorite ja staabiohvitseridega.

Eesti hindab kõrgelt Saksamaa liidrirolli küsimustes, mis mõjutavad nii Ukraina kui ka kogu Euroopa tulevikku.

"Eesti ja Saksamaa on ühed suurimad Ukraina toetajad. Saksamaa õhutõrjesüsteemid Patriot on olnud Ukraina kaitsevõime tugevdamisel asendamatud. Eesti sõjaline toetus Ukrainale on igal aastal vähemalt 0,25 protsenti SKP-st, tänavu isegi üle 0,3 protsendi SKP-st," märkis peaminister.

Tema sõnul on Saksamaa roll ülimalt oluline Läänemere piirkonna julgeoleku tagamisel. Saksamaa panus nii NATO raamriigina Leedus kui aktiivse panustajana Balti õhuturbesse on igati hinnatud, samuti NATO operatsioonides Baltic Sentry ja Eastern Sentry.

"Loodame Saksamaa toele Euroopa Liidu aruteludes idapiiri kaitse tugevdamiseks," ütles Michal.

Saksamaa on Eesti suurim partner kaitsehangetes ning peaminister väljendas lootust, et laiendame koostööd nii Ukrainat aidates kui Euroopa enda kaitsevalmidust tugevdades.

"Eesti kaitsetööstus on meie kõige kiiremini arenev sektor. Õpime Ukraina kogemustest ja rakendame uusi tehnoloogiaid. Eesti on käivitanud 100 miljoni euro suuruse kaitsefondi investeeringuteks sõjalistesse ja kahesuguse kasutusega tehnoloogiatesse. Julgustame Saksa ettevõtteid fondi võimalusi kasutama," ütles Michal.

Peaminister Kristen Michal koos Saksa kantsler Friedrich Merziga. Autor/allikas: Bundesregierung/Steffen Kugler

Majanduskoostöö oli üks keskseid teemasid nii kohtumisel liidukantsleriga kui ka majandus- ja energeetikaminister Katherina Reichega. Saksamaa on Eesti neljas kaubanduspartner ja võimalusi koostöö laiendamiseks nähakse nii digitaliseerimise, tehisintellekti kui energeetika ja rohetehnoloogiate vallas.

"Mul on hea meel, et mitte ainult Saksamaa ei investeeri Eestisse, vaid ka Eesti investeerib Saksamaale. Homme avan Leipzigi lähedal Eesti ettevõtte Skeleton rajatud tehase. See 220 miljoni euro suurune investeering on meie seni suurim. Saksa tööstuse ja Eesti digiedu koostöös oleme Euroopas eeskujuks," märkis Michal.

Õhtul kohtub peaminister Eesti saatkonnas Berliinis Saksamaa investoritega, kes on huvitatud koostööst Eestiga.

"Loodan, et üha rohkem Saksa ettevõtjaid avastavad Eesti maailma tõhusaima maksukeskkonna, haritud tööjõu ja täielikult digitaliseeritud avalikud teenused," lisas ta.

Toimetaja: Johanna Alvin

