Rahalistes raskustes vaevelnud Rõuge vald on suuremast kriisist väljas

Rõuge nimemonument.
Rõuge nimemonument. Autor/allikas: ERR
Rõuge vald, mis vaevles rahalistes raskustes, on suuremast kriisist väljas, seda nii tänu kohtuvõidule Riigi Tugiteenuste Keskuse üle, Nursipalu harjutusvälja talumise toetusele kui ka kõikehõlmavale kokkuhoiukavale, mille vald kutsus ellu pankroti vältimiseks.

Rõuge vallas kinnitati selle nädala algul valimistulemused. Järgmised neli aastat veavad valda koalitsiooni moodustanud valimisliit "Koduvalla heaks", kus koondusid eelmise valitsemisperioodi koalitsiooni liikmed ja Sotsiaaldemokraatlik erakond – kokku 12 liiget.

Vallavanemana jätkab Britt Vahter, kelle  viimase nelja aasta valitsemisperioodi jääb valla pankrotieelsest seisust väljatoomine.

Vahteri sõnul on valla rahaline seis praeguseks stabiilne.

"Tegime hästi palju samme korraga. Refinantseerisime oma laenusid, tegime väga suuri muudatusi oma asutuste struktuuris, vaatasime üle kõik lepingud, mis meil erinevate teenuspakkujatega olid ja püüdsime leida siis soodsamaid alternatiive, mingeid muid lahendusi," ütles Vahter ERR-ile.

"Võitsime ka siis riigi tugiteenuste keskust seoses meie Haanja suusaradade hankes tehtud finantskorrektsiooniga, ehk et saime tagasi oma raha, mis oli vahepeal siis kinni ja ka see andis meile likviidsust juurde," lisas Vahter.

Valimiste järel jäid Rõuge vallas opositsiooni erakond Isamaa nelja ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) kolme kohaga.

Mati Kuklane EKRE-st tõdes opositsiooni poolelt,  et valla olukord oli väga keeruline ning oma panuse sellest väljumiseks andis riigipoolne omavalitsustele mõeldud Nursipalu harjutusala talumise toetus.

"Nursipalu kaks miljonit tegelikult päästsid Rõuge valla ja me saime teha vajalikke pisiinvesteeringuid," ütles Kuklane. "Siin Rõuge koolis läksid maaküttepumbad läbi ja kui neil seda raha poleks olnud, siis ma arvan, et täna oleks hoopis seis teine."

Vahter täpsustab, et Nursipalu toetus aitas vallal ennekõike teha investeeringuid ning igapäevaste teenuste pakkumist sellega ei kaetud.

Tulevikku vaatavalt hindas Vahter aga ääremaa omavalitsuste väljavaateid kehvaks ning ütles, et omavalitsuste rahastamine vajab kiiret ümbermõtestamist kuna vana süsteem enam ei toimi.

"Kagu-Eesti omavalitsused on virelenud aastaid, kogu meie ja omavalitsuste võimekus on seotud elanike arvuga, kuna meie aina kahaneme, siis ka see Robin Hood, mis kindlasti vananeva demograafilise koostisega valdadele annab midagi juurde, ta ei päästa. Me vajame väga palju suuremat rahalist süsti, et siin üldse edaspidi teenuseid mingilgi kvaliteetsel moel tagada," ütles Vahter.

