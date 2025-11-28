X!

Venemaa kaotas Bajkongõri õnnetusega võimaluse inimesi kosmosesse saata

Välismaa
Vene kanderaketi Sojuz-2.1a start neljapäeval, millega viidi orbiidile Rahvusvahelisse kosmosejaama (ISS) kaks Vene kosmonauti ja USA astronaut.
Vene kanderaketi Sojuz-2.1a start neljapäeval, millega viidi orbiidile Rahvusvahelisse kosmosejaama (ISS) kaks Vene kosmonauti ja USA astronaut. Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com / Sergei Savostyanov
Välismaa

Kasahstanis Bajkongõri kosmodroomil neljapäeval pärast kosmoselaeva Sojuz starti sai kahjustada ainus mehitatud missioonide stardiplatvorm, mistõttu Venemaa kaotas mõneks ajaks võime saata kosmonaute orbiidile.

Neljapäeva hommikul startis Bajkongõri 31. stardiplatvormilt Vene kosmoselaev Sojuz MS-28, viies orbiidile kolmeliikmelise meeskonna – kaks venelast ja ameeriklase – Rahvusvahelisse Kosmosejaama.

Stardijärgne kontroll näitas, et kanderaketi Sojuz-2.1a esimese astme mootori gaasijuga rebis 31. stardiplatvormil lahti stardikompleksi kuuenda fragmendi. Meeskond juhtumis viga ei saanud.

Väljaande The Insider allika sõnul puudutab probleem teeninduskabiini – teisaldatavat, kokkupandavat konstruktsiooni stardiplatvormi all, kus tehakse tööd raketi sabaosa kallal, sealhulgas ühendatakse elektriliine ja paigaldatakse pürotehnilisi süüteseadmeid mootorite käivitamiseks. Kabiini tööplatvorme tõstetakse ja langetatakse mööda sambaid hüdrauliliste kolbide abil. Enne starti pannakse kabiin kokku ja see libistatakse spetsiaalsesse nišši rööbastel. Kabiini välispind on kaetud metallist kaitsekardinaga, mis suudab vastu pidada raketi väljalaskegaaside kuni 2000 kraadisele kuumusele.

Kanali Jura, prosti (e.k. Andesta, Juri – toim.) andmetel vajab kahjustada saanud stardikompleks nüüd remonti, mis mõnede väidete kohaselt võib võtta kuni kaks aastat, vahendas The Insider.

Kanali andmetel rebis jugavool ühe kaablitankimismastidest lahti. Olukorda teeb keerulisemaks asjaolu, et pärast ajaloolise Gagarini stardiplatvormi nr 1 üleandmist Kasahstani kosmonautikamuuseumile on plats nr 31 ainus Bajkongõris, mis suudab kanda mehitatud Sojuzi ja Progressi kosmoselaevu. Mehitatud kosmoselaevadele varuplatse pole – ülejäänud on ette nähtud ainult kaubalendudeks.

Raketistartide analüütik ja kosmose- ning raketiteaduse alaste teadusartiklite autor Georgi Triškin märkis The Insiderile antud kommentaaris, et ISS-i meeskonna rotatsioon lükatakse nüüd edasi ja lääne töövõtjad saavad rohkem starte.

Väljaanne LIGA.net vahendas kosmoseteemade populariseerija Vitali Jegorov hinnangut, et Venemaa on sisuliselt kaotanud võime inimesi kosmosesse saata, mida ta pole juhtunud alates 1961. aastast. Nüüd tuleb kas 31. stardiplatvorm remontida või moderniseerida algset Gagarini stardiplatvorm, mis on Kasahstanis muuseumiks muudetud.

Vene kosmoseagentuur Roskosmos teatas oma avalduses, et kosmoselaeva stardi järel võib kahjustusi tekkida, mistõttu on stardiplatvormi kontroll rahvusvahelises praktikas kohustuslik. "Stardikompleksi seisukorda hinnatakse praegu. Kõik vajalikud varukomponendid on taastamiseks saadaval ja kahjustused parandatakse lähitulevikus," teatas Roskosmos.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: LIGA.net, The Insider

Samal teemal

tee oma valik!

pöidlad pihku!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:14

Venemaa kaotas Bajkongõri õnnetusega võimaluse inimesi kosmosesse saata

11:13

Päikesesüsteemi äärealadel paistab pöörlevat senitundmata struktuur

11:12

Leedu korvpallikoondis tegi MM-valiksarjas uskumatu tagasituleku

11:01

Päikesepaneeli ja tuulikuga veel Eestis mugavalt ära ei ela

10:57

Galerii: rahvusvahelise klotsinäituse "Art of the Brick" avamine

10:50

Etendusasutuste liit: laste teatrikülastuste keelamine vähendab piletitulu

10:47

Kodukassid jõudsid Euroopasse arvatust märksa hiljem

10:45

Kirjandusteadlane: võõras võib pakkuda eetilisemat lähedust kui pereliige

10:44

Mäesuusatipp Kilde naasis MK-sarjas võistlustulle

10:30

Jürgen Ligi: Tanel Tein eksib, soovitan tal õppida

otse uudistemajast

eesti laul 2026

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

27.11

Saku vallas hukkus rongile ette sõitnud veokijuht, üks rongireisija sai viga Uuendatud

27.11

Järgmisest aastast võetakse ajateenistusse vaid eesti keelt oskavaid noori

27.11

Suri muusika- ja teatriakadeemia kauaaegne rektor Peep Lassmann

10:30

RALLIBLOGI | Tänak tõusis lõunapausiks esikolmiku kannule Uuendatud

27.11

Merkeli sõnul ta ei süüdista sõja puhkemises Poolat ja Baltimaid

27.11

Maksuamet soovitab maksuvaba tulu suurendamiseks pöörduda tööandja poole

27.11

Sõja 1373. päev: Politico väitel nõuab USA Ukrainalt enne julgeolekugarantiide andmist rahulepinguga nõustumist Uuendatud

27.11

Mõjuisikut reklaamis kasutanud turismiklaster rõõmustab suure tähelepanu üle

04:26

Õiguskantsler palub kaaluda kaardirakenduste eraelulist detailsust

27.11

Ilmasõjajärgsed ühepereelamud on defitsiidi ja praktilise meele nägu

ilmateade

loe: sport

11:12

Leedu korvpallikoondis tegi MM-valiksarjas uskumatu tagasituleku

10:44

Mäesuusatipp Kilde naasis MK-sarjas võistlustulle

10:30

RALLIBLOGI | Tänak tõusis lõunapausiks esikolmiku kannule Uuendatud

10:10

"Spordis ainult tüdrukud" | Kuidas saab sportlane end kaitsta?

loe: kultuur

10:57

Galerii: rahvusvahelise klotsinäituse "Art of the Brick" avamine

10:23

Anna Mari Liivrand pälvis 25 000-eurose Kaamose kunstistipendiumi

09:14

Sõltumatu Tantsu Laval esineb Kanada-Eesti muusik Kara-Lis Coverdale

08:00

ERSO lavamees Jüri Korjus: paljusid orkestrante olen lastena ringi jooksmas näinud

loe: eeter

09:39

Spordiarstist luuletaja: luuletamine hoiab tasakaalus arsti tööd

08:56

Dokfilm "Süsteemist väljas" näitab kolme kange naise võitlust vabaduse eest

27.11

Küülikute varjupaiga asutaja: lastega perre ma küülikut võtta ei soovita

27.11

Galerii ja video: R2 minilaivil esines ansambel Meelik

Raadiouudised

10:00

Rahalistes raskustes vaevelnud Rõuge vald on suuremast kriisist väljas

09:55

Briti valitsus tõstab makse

09:45

Paljudes kohtades sajab vihma

09:25

Raadiouudised (28.11.2025 09:00:00)

27.11

Päevakaja (27.11.2025 18:00:00)

27.11

Riigikohus tühistas osaliselt Lääneranna volikogu koolide sulgemise otsuse

27.11

USA satelliidifirma laiendab Kilingi-Nõmme maajaama

27.11

Madridis protestisid tuhanded meeleavaldajad naistevastase vägivalla vastu

27.11

Raadiouudised (27.11.2025 15:00:00)

27.11

Eesti koolilapsed puuduvad kiusamise, nutisõltuvuse ja ärevuse tõttu

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo