Venemaa kaotas Bajkongõri õnnetusega võimaluse inimesi kosmosesse saata

Neljapäeva hommikul startis Bajkongõri 31. stardiplatvormilt Vene kosmoselaev Sojuz MS-28, viies orbiidile kolmeliikmelise meeskonna – kaks venelast ja ameeriklase – Rahvusvahelisse Kosmosejaama.

Stardijärgne kontroll näitas, et kanderaketi Sojuz-2.1a esimese astme mootori gaasijuga rebis 31. stardiplatvormil lahti stardikompleksi kuuenda fragmendi. Meeskond juhtumis viga ei saanud.

Väljaande The Insider allika sõnul puudutab probleem teeninduskabiini – teisaldatavat, kokkupandavat konstruktsiooni stardiplatvormi all, kus tehakse tööd raketi sabaosa kallal, sealhulgas ühendatakse elektriliine ja paigaldatakse pürotehnilisi süüteseadmeid mootorite käivitamiseks. Kabiini tööplatvorme tõstetakse ja langetatakse mööda sambaid hüdrauliliste kolbide abil. Enne starti pannakse kabiin kokku ja see libistatakse spetsiaalsesse nišši rööbastel. Kabiini välispind on kaetud metallist kaitsekardinaga, mis suudab vastu pidada raketi väljalaskegaaside kuni 2000 kraadisele kuumusele.

Kanali Jura, prosti (e.k. Andesta, Juri – toim.) andmetel vajab kahjustada saanud stardikompleks nüüd remonti, mis mõnede väidete kohaselt võib võtta kuni kaks aastat, vahendas The Insider.

Kanali andmetel rebis jugavool ühe kaablitankimismastidest lahti. Olukorda teeb keerulisemaks asjaolu, et pärast ajaloolise Gagarini stardiplatvormi nr 1 üleandmist Kasahstani kosmonautikamuuseumile on plats nr 31 ainus Bajkongõris, mis suudab kanda mehitatud Sojuzi ja Progressi kosmoselaevu. Mehitatud kosmoselaevadele varuplatse pole – ülejäänud on ette nähtud ainult kaubalendudeks.

Raketistartide analüütik ja kosmose- ning raketiteaduse alaste teadusartiklite autor Georgi Triškin märkis The Insiderile antud kommentaaris, et ISS-i meeskonna rotatsioon lükatakse nüüd edasi ja lääne töövõtjad saavad rohkem starte.

Väljaanne LIGA.net vahendas kosmoseteemade populariseerija Vitali Jegorov hinnangut, et Venemaa on sisuliselt kaotanud võime inimesi kosmosesse saata, mida ta pole juhtunud alates 1961. aastast. Nüüd tuleb kas 31. stardiplatvorm remontida või moderniseerida algset Gagarini stardiplatvorm, mis on Kasahstanis muuseumiks muudetud.

Vene kosmoseagentuur Roskosmos teatas oma avalduses, et kosmoselaeva stardi järel võib kahjustusi tekkida, mistõttu on stardiplatvormi kontroll rahvusvahelises praktikas kohustuslik. "Stardikompleksi seisukorda hinnatakse praegu. Kõik vajalikud varukomponendid on taastamiseks saadaval ja kahjustused parandatakse lähitulevikus," teatas Roskosmos.