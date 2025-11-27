Vene-USA meeskond startis rahvusvahelisse kosmosejaama

Vene kanderakett Sojuz-2.1a koos kosmoselaevaga Sojuz MS-28 startis kell 12.28 Moskva (11.28 Eesti) aja järgi, teatas Vene kosmoseagentuur Roskosmos.

Kosmoselaeva pardal on Vene kosmonaudid Sergei Kud-Svertšikov ja Sergei Mikajev ning USA kosmoseagentuuri NASA astronaut Christopher Williams.

Meeskonna komandör on oma teist kosmoselendu alustanud Kud-Svertškov, Mikajevi ja Williamsi jaoks on tegemist esimese kosmoselennuga.

Pärast starti peab Sojuz tegema kaks tiiru ümber Maa, enne kui põkkub automaatrežiimis ISS-i Vene segmendi mooduliga Rassvet. Põkkumine peaks aset leidma kell 15.38 Moskva aja järgi.

Pärast dokkimist siseneb meeskond ISS-i, kus nad peaksid veetma järgmised kaheksa kuud. Nende tagasipöördumine Maale on praegu planeeritud 2026. aasta juuli lõppu.