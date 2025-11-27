X!

Vene-USA meeskond startis rahvusvahelisse kosmosejaama

Välismaa
Orbiidile suundunud NASA astronaut Chris Williams ja Vene kosmonaudid Sergei Mikajev ja Sergei Kud-Svertškov (vasakult paremale) tseremoonial enne kosmoselaeva siirdumist.
Orbiidile suundunud NASA astronaut Chris Williams ja Vene kosmonaudid Sergei Mikajev ja Sergei Kud-Svertškov (vasakult paremale) tseremoonial enne kosmoselaeva siirdumist. Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com / Sergei Savostyanov
Välismaa

Venemaa ja USA meeskond startis neljapäeval Kasahstanis Bajkongõris asuvalt kosmodroomilt Rahvusvahelise Kosmosejaama (ISS) suunas.

Vene kanderakett Sojuz-2.1a koos kosmoselaevaga Sojuz MS-28 startis kell 12.28 Moskva (11.28 Eesti) aja järgi, teatas Vene kosmoseagentuur Roskosmos.

Kosmoselaeva pardal on Vene kosmonaudid Sergei Kud-Svertšikov ja Sergei Mikajev ning USA kosmoseagentuuri NASA astronaut Christopher Williams.

Meeskonna komandör on oma teist kosmoselendu alustanud Kud-Svertškov, Mikajevi ja Williamsi jaoks on tegemist esimese kosmoselennuga.

Pärast starti peab Sojuz tegema kaks tiiru ümber Maa, enne kui põkkub automaatrežiimis ISS-i Vene segmendi mooduliga Rassvet. Põkkumine peaks aset leidma kell 15.38 Moskva aja järgi.

Pärast dokkimist siseneb meeskond ISS-i, kus nad peaksid veetma järgmised kaheksa kuud. Nende tagasipöördumine Maale on praegu planeeritud 2026. aasta juuli lõppu.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Interfax-BNS, Reuters

tee oma valik!

pöidlad pihku!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:34

Võlurite maaletooja Krista Kaer: 25 aastat tagasi tegin väga hea otsuse

12:24

Pärmäkoski riputab suusad varna

12:23

Vene-USA meeskond startis rahvusvahelisse kosmosejaama

12:20

Raadiouudised (27.11.2025 12:00:00)

12:13

Riigikohus tühistas osaliselt Lääneranna volikogu koolide sulgemise otsuse

11:55

Ilmasõjajärgsed ühepereelamud on defitsiidi ja praktilise meele nägu

11:47

Yasmyn avaldas neljanda sooloalbumi "Intuition"

11:38

Uuring: kuulsuse ahelad kipuvad lauljaid enneaegu lämmatama

11:36

Euroliiga karistas võlgades Monacot

11:35

Ain Anger: Wagneri-lauljal on vaja Wagneri häält ja väga head saksa keelt

otse uudistemajast

eesti laul 2026

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

26.11

Siseministeerium ütles hindu kõrgemana näidanud Reisieksperdile lepingu üles

26.11

Mirjam Mõttus: kui tikk-kontsadel BSH saabub ummamuudu liina

26.11

Sõja 1372. päev: Ukraina droonid tabasid Venemaa elektroonikatehast Uuendatud

26.11

USA uus suursaadik saabus Eestisse Uuendatud

26.11

Väidetav armukelm on oma lõksu meelitanud vähemalt kümme naist

04:50

Mõjuisikut reklaamis kasutanud turismiklaster rõõmustab suure tähelepanu üle

25.11

Norra kaalub kõrgete elektrihindade tõttu Euroopa elektrivõrgust eraldumist

26.11

Peeter Kaldre: viimane rahusuvi?

10:49

Politico: USA nõuab Ukrainalt enne julgeolekugarantiide andmist rahulepinguga nõustumist Uuendatud

26.11

Põhikooli matemaatikaeksami tulemustes peegeldub süvenev ebavõrdsus

ilmateade

loe: sport

12:24

Pärmäkoski riputab suusad varna

11:36

Euroliiga karistas võlgades Monacot

11:05

Crvena zvezda jätkab Euroliiga liidrite seas

10:42

ERR alustab sel reedel talispordihooaja ülekannetega

loe: kultuur

11:55

Ilmasõjajärgsed ühepereelamud on defitsiidi ja praktilise meele nägu

11:47

Yasmyn avaldas neljanda sooloalbumi "Intuition"

11:38

Uuring: kuulsuse ahelad kipuvad lauljaid enneaegu lämmatama

11:35

Ain Anger: Wagneri-lauljal on vaja Wagneri häält ja väga head saksa keelt

loe: eeter

12:34

Võlurite maaletooja Krista Kaer: 25 aastat tagasi tegin väga hea otsuse

09:31

Timo Steiner: personali muutmine ei lahendaks koolisiseseid pingeid

26.11

"Pealtnägija": rahapesu pole Eestist kuhugi kadunud

26.11

Triinu Upkin: punkmässballett väljendab meie arvamust kultuuripoliitikast

Raadiouudised

10:00

Hiiumaa võimuliit tahab elamuehitusega edasi liikuda

09:50

Washingtoni tulistamises kahtlustatakse Afganistani kodanikku

09:45

Gren ehitab Kohtla-Järvele ja Tartusse gaasielektrijaama

09:40

Kagu-Eestis sajab lund

09:20

Raadiouudised (27.11.2025 09:00:00)

26.11

Päevakaja (26.11.2025 18:00:00)

26.11

Riigikogus esindatud erakonnad leiavad, et erakonnaseadus vajab täpsustamist

26.11

Saarde vald kaalub Kikepera soostamise asjus kohtusse pöördumist

26.11

ERJKi juht: erakondade rahastamise seadus on lünklik ja vajab muutmist

26.11

Isamaa sai Tartus paika abilinnapeakandidaadid

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo