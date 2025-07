Roskosmose juht kohtub USA-s NASA juhtkonnaga

Roskosmos teatas, et Venemaa kosmoseagentuuri juht saabus Ühendriikidesse ja kohtub oma NASA kolleegidega.

"Roskosmose delegatsiooni juht Dmitri Bakanov saabus Houstonisse, et kohtuda NASA juhtkonnaga. See on esimene näost näkku kohtumine Vene ja USA kosmoseagentuuride juhtide vahel viimase kaheksa aasta jooksul," teatas Roskosmos avalduses.

Kosmos on olnud üks väheseid alles jäänud koostöövaldkondi Venemaa ja USA vahel pärast seda, kui Moskva agressioon Ukraina vastu viis kahe riigi suhted madalaimale tasemele külmast sõjast saadik.

Kohtumisel NASA tegevjuhi Sean Duffyga arutab Bakanov Rahvusvahelise Kosmosejaama (ISS) tegevuse pikendamist.

Hiljuti ametisse nimetatud Vene kosmoseagentuuri juht külastab ka Lyndon B. Johnsoni kosmosekeskust ning Boeingu ja SpaceX-i kosmoselaevu tootvaid rajatisi.

Vene kosmoseprogramm on aastaid kannatanud kroonilise alarahastuse, korruptsiooniskandaalide ja ebaõnnestumiste all.

Moskva-vastaste sanktsioonide tõttu lõpetasid ka paljud lääneriigid partnerluse Roskosmosega. Sojuz on siiski endiselt üks väheseid kosmoselaevu, mis suudab jõuda Rahvusvahelise Kosmosejaamani.