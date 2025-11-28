X!

Soome tahab taksomeetri teha kõikidele taksodele kohustuslikuks

Välismaa
Lulu Ranne väitel kaaluvad taksosektori rangema reguleerimise eelised üles puudused
Lulu Ranne väitel kaaluvad taksosektori rangema reguleerimise eelised üles puudused Autor/allikas: Mikko Savolainen / Yle
Välismaa

Soome valitsus tahab teha taksomeetri kõikidele taksodele kohustuslikuks ning kavatseb 2026. aasta kevadel esitada vastava ettepaneku parlamendile.

Valitsus jõudis taksomeetri küsimuses kokkuleppele ning lisaks peaksid taksod saama eraldi värvilise numbrimärgi. 

Soome transpordi- ja kommunikatsiooniminister ja Põlissoomlaste partei liige Lulu Ranne ütles, et muudatuste eesmärk on taastada usaldus taksotööstuse vastu. Traditsioonilist taksotööstust esindav Soome Taksoliit ja ka maksuamet on toetanud taksomeetrite paigutamist kõikidesse taksodesse. 

"Taksomeetritel on selles suur roll ja samuti tugevneb oluliselt järelevalve. Meile tulevad ka värvilised numbrimärgid. Seega tuleb palju uusi takistusi, et tulevikus ei saaks igaüks sektorisse siseneda ja jääda sinna tegutsema. See vähendab pettusi, hoiab varimajandust kontrolli all ja tagab turvalised taksod kogu Soomele," rääkis Ranne. 

Kohustuslik taksomeeter ja muud sarnased meetmed on pälvinud ka kriitikat. Mõned vaatlejad leiavad, et Soome liigub selliste regulatsioonidega ajas tagasi. Samuti tuntakse muret, et meetmed piiravad taksode kättesaadavust.

Yle teatel soovis kohustuslikke taksomeetreid eelkõige Põlissoomlaste partei, samas kui Koonderakond seda alguses ei toetanud. Taksomeetri ettepanek peaks jõudma parlamenti 2026. aasta kevadel.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Yle

