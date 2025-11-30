X!

Netanyahu esitas presidendile ametliku armuandmispalve

Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu Autor/allikas: SCANPIX/EPA/ABIR SULTAN
Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, keda süüdistatakse mitmes korruptsioonikuriteos, esitas president Isaac Herzogile ametliku armuandmispalve, teatas riigipea kantselei pühapäeval.

"Presidendi kantselei on teadlik, et tegemist on erakorralise palvega, millel on olulised tagajärjed. Pärast kõigi asjakohaste arvamuste saamist kaalub president palvet vastutustundlikult ja siiralt," seisis Herzogi kantselei avalduses.

USA president Donald Trump kirjutas selle kuu alguses Herzogile, paludes tal anda armu Netanyahule, kes on käimasolevates kohtuasjades oma süüd korduvalt eitanud.

Pärast ametliku armuandmispalve esitamist avaldas Netanyahu ka videoavalduse.

"Kohtuprotsessi jätkumine rebib meid seestpoolt lõhki, sütitab ägedaid lõhesid ja süvendab neid," ütles peaminister, viidates oma toetajate ja vastaste lõhele.

"Olen ​​kindel, nagu paljud teisedki riigis, et kohtuprotsessi kohene lõpetamine aitab oluliselt leeke vaigistada ja edendab laiaulatuslikku leppimist, mida meie riik nii hädasti vajab," väitis Netanyahu, kes juhib killustatud parempoolset valitsuskoalitsiooni.

Netanyahu armuandmispalve on ebatavaline, sest kohtuprotsess pole veel lõppenud.

Netanyahu astus aasta tagasi kohtu ette, et vastata paljudele süüdistustele. Tel Avivi kohtuhoones loeti talle ette süüdistused korruptsioonis, kelmuses ja ametiseisundi kuritarvitamises. Tegu on Iisraelis esimese korraga, kus ametis olev peaminister kohtu ees vastust andma peab.

Süüdistuste kohaselt olevat ta võtnud vastu altkäemaksu oma miljonäridest sõpradelt. Samuti olevat ta vastu võtnud meediakorraldusi, millest võitsid talle tuttavad meediafirmad. Vastutasuks kirjutasid need väljaanded temast eranditult positiivseid uudiseid. 

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: BNS, Reuters

